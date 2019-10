«No me interesas, tengo chicas que cobran 25 euros por 12 horas de trabajo»

The Conversation

El pasado jueves, conocíamos (según datos de la EPA) que el desempleo registraba su peor dato desde el año 2013 y que, por lo tanto, pese a la precariedad laboral, España no es capaz de remontar, en cifras, el número de personas desempleadas.

El paro no es el único problema que hay en España en términos laborales. La pérdida de derechos tras la aprobación de la Reforma Laboral hace que la inestabilidad laboral sea mayor y que los trabajadores tengan menos garantías frente a las empresas.

Uno de los sectores más castigados es el de las empleadas del hogar. En este sector, el 40% de ellas trabaja sin contrato. Como consecuencia de ello, los salarios son mucho más bajos y el desamparo es mucho mayor.

Ana es una de esas trabajadoras. Ella busca empleo como cuidadora y empleada externa, pero en su día a día tiene que encontrarse con ofertas totalmente abusivas e ilegales.

En la última oferta, el anunciante buscaba una cuidadora para los fines de semana. Cuando Ana le dijo que estaba interesada, el anunciante le preguntó por el precio que tenía estipulado, a lo que ella respondió que cobra 10 euros por hora.

«¿10 euros la hora? ¿Y si haces 24 horas? Imagino que 10 euros la hora es si haces alguna hora suelta.. No si son 12 o 24 horas… si es así no me interesa porque tengo chicas que cobran 50 euros la hora y 25 euros las 12 horas», explica el anunciante.

Si hacemos los cálculos, una persona que gana 25 euros por 12 horas de trabajado estaría ganando 2,08 euros por hora, lo que se traduce en 3 euros menos por hora que lo que estipula el Salario Mínimo Interprofesional.

