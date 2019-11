Una casa de apuestas ofrece 200 euros a un ilustrador para hacer una mascota que explique a los más jóvenes… cómo apostar

El ilustrador Fran Ferriz ha publicado, a través de su cuenta personal, una oferta de trabajo de una gran empresa relacionada con las casas de apuestas.

En ella, le explicaban que estaban buscando un ilustrador para crear “un personaje/mascota que explique a todo el mundo, pero especialmente a los más jóvenes, cómo jugar en su casa de apuestas”.

En el mail de la oferta explican que “las apuestas comienzan a verse como una amenaza por parte de la sociedad” y que quieren cambiar su estrategia de visibilidad para ser “más amigables a los ojos de la opinión pública”. El mensaje finaliza planteando el presupuesto que manejan para la creación del personaje/mascota: “El presupuesto es de 200 euros, pero podemos negociarlo”.

He dudado sobre si tuitear esto. No voy de guay ni lo hago con la intención de que me deis la palmadita en la espalda. Pero ayer recibí el email que os muestro a continuación.

