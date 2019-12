Despedida durante el periodo de prueba tras sufrir un accidente: «A la empresa no le hacía ninguna gracia mi baja»

Cecilia lleva en Madrid más de un año, nació en un pequeño pueblo de Andalucía y estudió educación infantil. Decidió probar suerte en la capital y, al llegar, encontró un trabajo fijo como dependienta. Allí estuvo un año, consiguiendo llegar al puesto de encargada, pero ese no era su sueño. Por ello, echó, durante todo ese tiempo, currículums en escuelas infantiles para intentar dedicarse a lo que realmente quería.

Finalmente, en septiembre de 2019, consiguió un puesto en prácticas como educadora en una escuela infantil del Ayuntamiento de Madrid gestionada por una empresa privada. Allí estuvo durante dos semanas, pero el 15 de septiembre tuvo un accidente de tráfico por el que tuvo que coger la baja debido a un latigazo cervical.

“Desde el primer momento noté que a la empresa no le hacía ninguna gracia mi baja. No me preguntaron ni cómo estaba y, por esa presión, me di el alta voluntaria dos veces, pero en ambas ocasiones acabé en Urgencias mucho más enferma de lo que ya estaba”, cuenta Cecilia.

“La primera vez que pedí el alta aguanté dos días y la segunda vez un día. Al ser un trabajo físico, en las dos ocasiones, salí de trabajar con mucho dolor y con las piernas dormidas”, añade.

Tras un mes y medio de baja, la empresa llamó a Cecilia para comunicarle el despido por “no haber superado el periodo de prueba”.

“Ahora me encuentro con que estoy sin trabajo, sin coche y no puedo buscar otro empleo ni trabajar porque me duele mucho el cuello…”.

Al estar de baja, Cecilia no puede cobrar el paro y es la mutua quien se hace cargo de pagarle una cantidad inferior a 600 euros. “Cuando hablé con ellos, me comentaron que no me pagarían hasta enero. Yo no soy de Madrid; tengo que pagar un piso, alimentos… Ahora, con esta situación, lo único que estoy haciendo es endeudarme pidiendo dinero a familiares y amigos para poder vivir”.

En España, es legal despedir a un trabajador durante el periodo de prueba y, si esto ocurre, el trabajador no tiene derecho a indemnización, aunque el empresario debe entregar al empleado la cantidad correspondiente a los días trabajados y sus vacaciones.

“En la práctica hay múltiples formas de despedir a los trabajadores estando de baja, una de ellas es lo que le ha ocurrido a Cecilia, pero no es la única. Sin ir mas lejos, podemos hablar de la ultima Sentencia del Tribunal Constitucional que permite despedir a los trabajadores por estar de baja, aunque esta sea médica”, explica el abogado Víctor Llanos.