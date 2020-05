Precariedad invisible: los casos más sangrantes de esclavitud en el campo de los últimos cinco meses

El pasado 15 de mayo, los agricultores mostraron su indignación y exigieron el cese de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por pedir que la Inspección de Trabajo investigase si hay o no esclavitud en el campo.

Este encargo no gusto al sector que aseguró ser una ofensa para los empresarios y los temporeros.

Ante este revuelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó apagar el incendio con un tweet en el que aseguraba que los trabajadores del campo "son una parte esencial de la sociedad española", pero ¿es necesario que la Inspección de Trabajo investigue las condiciones en el campo? La respuesta es sí.

En febrero del presente año, el relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas, Philip Alston, aseguró que estuvo en barrios pobres españoles que se encontraban en "condiciones mucho peores que un campamento de refugiados". El mismo relator, tras visitar España, dijo que "las autoridades hacen la vista gorda con las condiciones de los jornaleros inmigrantes".

La realidad es que son solo unos pocos los grupos de personas que explotan a los jornaleros en el campo, pero estos deben ser perseguidos ya que, aparte de explotar, enturbian la labor de los agricultores y ganaderos de nuestro país. Por ese motivo, en este artículo se pretende exponer una crónica de algunos abusos laborales documentados en estos 5 últimos meses.

8 de enero de 2020

Tras un accidente ocurrido durante la construcción de un invernadero en una localidad de Almería, en el que un trabajador resultó gravemente herido, la Guardia Civil detiene a un empresario por seis delitos contra los derechos de los trabajadores. Entre otras cosas, no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Además, la familia de la víctima recibió amenazas telefónicas para que no contarán lo que había sucedido.

10 de febrero de 2020

Detienen a un empresario de Huelva por "explotar a inmigrantes irregulares". La alarma saltó para la Guardia Civil cuando un ciudadano de origen subsahariano puso en su conocimiento que un empresario les adeudaba "gran cantidad de dinero como parte de su salario" por su trabajo en una finca junto a un numeroso grupo de personas en la misma situación.

14 de febrero de 2020

Detienen a una persona en Córdoba por contratar a jornaleros sin permiso de trabajo.

1 de marzo de 2020

Se lleva a cabo la Operación Bravos en la que un matrimonio mantiene hacinadas en condiciones infrahumanas a, al menos 25 personas, en una casa de un pueblo de Castellón. Estos trabajadores que recogían naranjas, melocotones y peras en el campo se mantenían con 10 € a la semana. En el transcurso de la operación, se liberaron a más de 61 personas víctimas de la misma red y en las mismas condiciones.

28 de abril de 2020

Comisiones Obreras denunció que ASAJA de Ciudad Real estaba incumpiendo la ley al negarse actualizar las tablas salariales del convenio colectivo provincial del Campo para adecuarlas las SMI.

"Sigue pagando 12.116 euros/año, lo mismo que en 2018; 1.184 euros por debajo de los 13.300 del SMI", afirmó el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León.

1 mayo de 2020

El diario Ara publica un reportaje sobre abusos en los campos de fresas. En el habla de los engaños, abusos sexuales y explotación laboral de las jornaleras marroquíes al llegar a Huelva.

4 de mayo de 2020

CCOO advierte de "vulneraciones del convenio aplicable en el campo cordobés". Entre ellas, "impagos de salarios, pagos en metálico, salarios fijados por debajo del Salario Mínimo Interprofesional o jornales sin declarar".

5 de mayo de 2020

Detienen a catorce personas por explotar a trabajadores extranjeros en el campo de Córdoba. La investigación empezó tras recibir la policía varias denuncias por ofertas de trabajo en internet que resultaban ser falsas. Engañaban a familias enteras con ofertas de trabajo irrechazables y cuando llegaban aquí se encontraban trabajando de 12 a 14 horas, con agresiones físicas y compartiendo baño, habitación y hasta colchón con otros trabajadores en su misma situación.

12 de mayo de 2020

La patronal del Transporte de Murcia pide al delegado del Gobierno que intensifiquen las inspecciones sobre los vehículos por presuntas irregularidades en el transporte de trabajadores agrarios. Algunos empresarios estarían transportando a trabajadores "con un índice de ocupación total incluso en algunos casos superior a lo autorizado en la ficha de inspección técnica de vehículos".

12 de mayo de 2020

Adelante Andalucía critica "abusos" laborales en la campaña del ajo en Córdoba. Además alerta de la situación de "vulnerabilidad y desprotección laboral a la que se ven sometidos muchos de los temporeros" que participan en la campaña de recogida del ajo en la provincia, como consecuencia de "las precarias condiciones de trabajo, el reiterado incumplimiento del convenio, los abusos y el fraude".

15 de mayo de 2020

Detienen a once personas en Medina del Campo por explotar y hacinar en pisos a trabajadores del campo en Valladolid. La organización decía pagarles 5,50 euros la hora por jornadas interminables como temporeros, pero, al parecer, no era común recibir el salario. Vivían en condiciones insalubres en varios pisos de esta ciudad. No tenían derecho a días libres ni a vacaciones y, sin estar dados de alta, compartían piso con hasta seis personas siendo obligados a dormir en el suelo.

16 de mayo de 2020

Arrestan a un hombre tras abandonar sin vida a uno de sus temporeros. El empresario contrató a dos irregulares marroquíes. A uno de ellos le dio un infarto y le dijo al otro que lo subiera al coche, les dejó en un centro de salud y se dio a la fuga.

19 de mayo de 2020

La cooperativa británica Ethical Consumer lanza una campaña para apoyar a los trabajadores migrantes "que suministran fruta a Reino Unido" y viven en asentamientos sin acceso al agua en plena pandemia.