"No sé si te compensa, vas a trabajar mucho y a ganar muy poco": la oferta en la que pagan 1€ por cada artículo de 1000 palabras

La página Trabajo Freelance es una web dedicada a trabajadores por cuenta propia. En ella se pueden publicar proyectos, los autónomos pueden buscar trabajo y las empresas pueden buscar autónomos para trabajos puntuales.

El pasado jueves, una periodista denunció en Mierda Jobs una oferta abusiva en la que se buscaba un redactor para la realización de textos originales sobre diferentes temáticas.

El anunciante decía lo siguiente: "Necesito una persona que colabore conmigo redactando artículos. Estos textos tienen que estar perfectamente redactados y ser originales al cien por cien". Hasta ahí todo normal ya que es un anuncio como otro cualquiera en el que buscan copywriters, pero al final de la publicación se especificaba lo siguiente: "A cambio de cada texto de 1000 palabras, si son aprobados, se abonará 1 euro. IMPORTANTE: SOLO escribirme los que estén de acuerdo con la tarifa. NO se aumenta la tarifa".

Desde Mierda Jobs nos hemos puesto en contacto con el anunciante haciéndonos pasar por una interesada. Pocas horas después el anunciante nos respondió resolviendo nuestras dudas.

"No me vale que me rechaces asignaciones cada dos por tres, o que incumplas los plazos. Tampoco me vale que me entregues textos que has redactado reescribiendo otro post y menos aún copiando contenido de blogs o páginas que encuentres por Internet", explica el anunciante.

"No es un contrato, sino una ayuda que me das. Pero te pido lealtad. Si no estás de acuerdo con la tarifa, que ya sé que es muy poco, simplemente no te postules", añade.

Aquí dejamos la respuesta completa.

Desde Mierda Jobs nos hemos puesto en contacto con él y esta ha sido la respuesta: "No es una oferta de trabajo. Es una colaboración. No pago 1 euro. Compenso con 1 euro a quien quisiera ayudar. Claro que es poco dinero, pero lo hay presupuesto. El que quiere lo toma y el que no, no lo toma. Punto".

