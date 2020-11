Cuando las empresas te fríen a requisitos para contratarte y luego pagan 1.000 euros al mes

"Se necesita un administrativo con experiencia en administración de fincas, excelente nivel de inglés, castellano y catalán. Buen nivel de comunicación, buen nivel de redacción. Conocimiento de los CRM-ERP y grado en ADE o similar. Jornada completa de lunes a viernes con dos horas para comer. Salario: 15.000 euros brutos al año".

"Buscamos un coordinador de equipo de redactores. Imprescindible buen manejo de WordPress y experiencia como blogger de al menos cinco años, habilidad para el manejo de herramientas informáticas, disponibilidad horaria completa, ser autónomo en el día a día, ser resolutivo, muy buena disponibilidad y comunicación todo el día por Whatsapp, email y teléfono. Salario 1.000 euros al mes".

Ambas son ofertas reales, la primera de Infojobs y la segunda de LinkedIn, pero se pueden encontrar multitud de ofertas similares en las diferentes páginas de búsqueda de empleo.

En España, un 37,3% de los empleados están sobrecualificados para el puesto de trabajo que ocupan, según el último informe de la Comisión Europea sobre la evolución del mercado laboral y los salarios, algo de lo que muchas empresas se aprovechan.

"Hace unos años opté a un puesto de trabajo en una zapatería de Barcelona. Me pedían castellano, catalán, inglés, francés y alemán, todo por el salario mínimo. Yo sabía alemán, castellano e inglés, pero no tenía ni idea de francés ni de catalán y la empresa me dijo que todos los idiomas eran necesarios para poder postular al trabajo", cuenta a Mierda Jobs Silvia.

"Yo estudié derecho y el máster de acceso a la abogacía. Además, estudié un máster de derechos humanos a distancia para intentar entrar en alguna empresa. Me llamó un despacho de abogados y me contrataron a media jornada. La realidad es que estuve dos años trabajando más de cuarenta horas por 664 euros al mes. En la entrevista me dijeron que era obligatorio ser bilingüe en inglés porque tenía que hacer llamadas con clientes internacionales. Querían alguien con formación e idiomas al que pagarle cuatro duros porque no tiene otra cosa", cuenta Mariam.

Otro tipo de ofertas que son cada vez más comunes en las páginas de empleo son aquellas en las que pagan por un trabajo y en realidad los empleados tienen que hacer las funciones de varias personas.

En Mierda Jobs ya hemos denunciado este tipo de ofertas de trabajo como la de una empresa que buscaba una mujer menor de 25 años que trabajase como administrativa, limpiadora y community manager a jornada completa por 685€ al mes.

"Yo vivo en una situación así todos los días. A mi me contrataron como interna con dos señores mayores para cuidarlos, hacer la comida y las tareas de la casa. Al final la realidad es que voy a casa de una de las hijas a limpiar dos veces a la semana mientras ella está visitando a sus padres. Como los señores pueden estar solos algunas horas porque no tienen movilidad reducida y solo ella tiene un principio de alzhéimer la hija me manda recados para ella y para sus hijos. Al final, estoy haciendo el trabajo de dos personas por menos de mil euros al mes y todavía tengo que estar agradecida por tener trabajo siendo una mujer migrante", explica Joselín.

"Tienes necesidades y coges el trabajo, no tiene más. Yo no me atrevo a denunciar, la gente tiene que comer. La culpa no es mía por coger un trabajo así, la culpa es de quien ofrece trabajos como el mío en el que pagan muy poco por hacer el trabajo de dos personas", sentencia.

