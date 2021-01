"Nuestro tiempo también tiene valor": la importancia de poner el sueldo en las ofertas de trabajo

Celia es una de las casi cuatro millones de personas paradas que existen en España. Tiene 29 años y estudió filología inglesa en Madrid. Lleva varios años trabajando en puestos temporales y desde septiembre del 2020 se encuentra en paro.

"Voy saltando de trabajo en trabajo en lo que voy encontrando. He trabajado en academias, como dependienta y en ventas, concretamente en dos inmobiliarias. Cuando voy mirando ofertas de trabajo en las páginas de empleo en prácticamente ninguna se especifica el sueldo y es muy desesperante tener que ir a varias entrevistas de trabajo en las que no sabes cuánto vas a cobrar", cuenta a Mierda Jobs.

Como Celia, una usuaria de Twitter ha querido resaltar la problemática de que no se especifique el salario en las ofertas de empleo, por la misma razón que cuenta Celia.

"De verdad que no nos interesa perder el tiempo haciendo entrevistas si se va a pagar mierda. Que aunque no lo parezca, nuestro tiempo también tiene valor", ha publicado en su cuenta de Twitter.

En las páginas de empleo es muy común que no se especifique el salario, incluso hay veces que la cuantía tampoco se dice en las entrevistas de trabajo y los entrevistados salen del departamento de recursos humanos sin saber realmente cuánto cobrarían si, finalmente, son contratados.

Según algunas páginas de recursos humanos consultadas por Mierda Jobs, algunos de los motivos por los que no se publican los sueldos en las ofertas de trabajo son el exponer la política salarial, ya que se da información al exterior de lo que la empresa está pagando a los trabajadores. Concretamente, en una de las páginas consultadas especifica que si el salario "está por debajo de mercado y hay demanda, pueden venir de otras empresas a robarte empleados".

Otro de los motivos pro los que no se publica el salario, según estas páginas, es para poder jugar con el salario según valía.





La asesora laboralista Marian Falcón explica que es "completamente legal" que no se especifique el salario en las ofertas de trabajo porque se sobreentiende que "el salario para el puesto de trabajo se va a ajustar a la normativa vigente".

"Como se presupone que la empresa va a cumplir con la normativa no es obligatorio. Ahora bien, es algo que está mal. No entiendo ese ocultismo que tienen las empresas con el salario, como nunca he entendido que pregunten en una entrevista cuánto te gustaría cobrar. A mí me generan mucha desconfianza este tipo de empresas que ocultan el salario en las ofertas o que no les gusta que se pregunte la cuantía del sueldo en la entrevista de trabajo", explica.

"Hay anuncios en los que se puede leer que se pagará según convenio, pero en ningún momento dicen a qué convenio se van a acoger y hay empresas en las que si preguntas el salario se sienten indignados y todo", asegura.

"El tema de no especificar el salario en las ofertas ni en las entrevistas me parece lo mismo de siempre. Las empresas siguen estando en una posición de poder porque existe un mercado laboral con ejercito de trabajadores deseando entrar a trabajar porque sigue habiendo muchísimo paro. Siguen aprovechándose de esa necesidad y siguen ejerciendo esa soberbia de parecer que te están regalando el puesto y de parecer que te están regalando el salario sin que tú no tengas prácticamente derecho ni a preguntar porque bastante es que te contratan", sentencia.