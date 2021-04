Cobrar por realizar una entrevista de trabajo, el último despropósito laboral ha llegado a España

¿Cobrar por hacer una entrevista de trabajo? Eso es lo que le han pedido a Alex esta misma semana. El joven ha denunciado a través de su cuenta de twitter que, tras realizar una primera entrevista online, la supuesta empresa le había pedido siete euros para realizar una segunda entrevista de trabajo.

Junto a sus palabras, ha adjuntado una serie de capturas de whatsapp en las que se puede leer que escribe a la (supuesta) persona de recursos humanos para indicarle que ya ha terminado la primera entrevista. La persona le responde que debe pagar para poder acceder a la segunda entrevista y, en el mensaje, adjunta un bizum, un número de cuenta de BBVA y un enlace que redirecciona a una pasarela de pago con los mismos datos que aparecen en la conversación de whatsapp.

"Llevo un tiempo buscando trabajo en diferentes plataformas y hace unos días me salió un anuncio en Instagram en el que buscaban un community manager", cuenta Alex a Mierda Jobs.

El joven explica que contactó con la mujer que había puesto el anuncio y esta le dijo que tendrían una primera reunión para ver si era el candidato indicado y que debería conectarse 10 minutos antes de la hora pactada e ir arreglado.

"Me llamó la atención porque no era una reunión en sí, sino que me tuve que conectar a una especie de conferencia en Youtube en la que la mujer, que supuestamente iba a entrevistarme, explicó que iba a dar una charla a todas las personas que estuviesen conectadas. En ese momento, me di cuenta de que no era una entrevista y que había más personas online", explica

"La mujer estuvo hablando del proyecto todo el rato, pero en ningún momento dijo el nombre de la empresa. Decía que tenían un método genial y que llevaban mucho tiempo en el mercado. Luego dio paso a un chico mexicano que nos estuvo contando, igual que la chica, que el método era maravilloso y que podías ser independiente. Para finalizar nos explicaron que, si queríamos tener una segunda entrevista y conocer a las personas más importantes de la empresa, debíamos ingresar siete euros", narra.

La mujer explicó a las personas que estaban en esa primera conferencia que el hecho de pagar una cantidad de dinero demostraba su compromiso y verdadero interés por el proyecto.

Cuando Alex terminó la primera conferencia volvió a escribir a la mujer con la que había contactado para preguntarle el nombre de la empresa y esta le dijo que se llamaba BHIP, una empresa muy conocida en México por ser una empresa piramidal que ha estafado a multitud de mexicanos.

En México, esta compañía opera de la misma forma, pero a través de Facebook colgando anuncios. Ofrecen un trabajo muy bien pagado a cambio de que los candidatos vayan entregando dinero y ya hay multitud de testimonios en los que las víctimas relatan como han entregado cientos de euros.

El abogado laboralista Íñigo Molina asegura a Mierda Jobs que cuando se cobra por ofrecer una formación subvencionada previa a un empleo podría considerarse una infracción muy grave del artículo 16 f)1° de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y, en el caso de que no lo sea, podría hablarse de otros dos delitos. El primero recogido en el artículo 312.2 del Código Penal, por reclutar trabajadores ofreciendo un empleo o condiciones falsas. Y, el segundo, recogido en el artículo 248.1 del Código Penal, que consiste en un engaño para sacar dinero aprovechándose de la situación de necesidad de la víctima.