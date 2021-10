Estela, limpiadora en una universidad privada: "Hemos vuelto a la normalidad tras la pandemia y eso también incluye el clasismo"

"Que paguéis por un servicio no significa que podáis tratar como la mierda a la persona que os brinda ese servicio". Así empieza el hilo de Twitter de Estela, una joven que trabaja en el servicio de limpieza de una universidad escocesa desde hace diez meses y que ha relatado las faltas de respeto que recibe de manera frecuente en su trabajo. "No, no pagas para hacer lo que te dé la gana por la universidad pero ya que te suda los cojones lo más mínimo cómo dejas el entorno, al menos ten la decencia de respetar a quien limpia y cuida de ese entorno para ti", escribía.

Qué paguéis por un servicio no significa que podáis tratar como la mierda a la persona que os brinda ese servicio. Podréis suponer por qué lo digo: trabajo en el servicio de limpieza de una universidad con gente que paga por un máster lo que yo no podría pagar en mi vida. — (E)stela, -ae (@maatkarestela) October 2, 2021

Vivimos en un sistema en el que, por desgracia, tienes que trabajar para poder subsistir, así que no me importa en absoluto recoger condones usados de la sala de ordenadores para poder pagar mi alquiler, pero los sentimientos no me los dejo en casa amegos. — (E)stela, -ae (@maatkarestela) October 2, 2021

No, no pagas para hacer lo que te dé la gana por la universidad pero ya que te suda los cojones lo más mínimo cómo dejas el entorno, al menos ten la decencia de respetar a quien limpia y cuida de ese entorno para ti. PERO NO, CLARO QUE NO. — (E)stela, -ae (@maatkarestela) October 2, 2021

Las palabras de la joven se han hecho virales y por eso en Mierda Jobs hemos querido hablar con ella para que cuente a los lectores la realidad y el clasismo que sufren las personas que trabajan en este servicio.

Estela, exactamente ¿cuáles son tus tareas?

A mí me salió esta oportunidad el 11 de enero de este año y está muy bien porque es de media jornada. Básicamente nos dedicamos a limpiar los baños, las zonas comunes, clases...

Dices que el contrato está bien, pero luego te encuentras cosas que no están en el contrato como contabas en tu hilo de Twitter, ¿Que os encontráis?

Si te tuviera que enumerar las cosas que nos hemos encontrado aquí en la universidad... Entre los condones en el área de estudios, compresas y tampones usados por los pasillos, papeleras vacías pero rodeadas de basura, baños en los que nadie tira de la cadena...

Es una falta de respeto. En ningún momento se nos dice que nos vamos a encontrar con estas cosas y considero también que es una falta de respeto por parte de todo el personal de la universidad porque de nada me sirve que la gente deje las cosas así con el argumento de que como somos limpiadores ya lo haremos nosotros. No sé si ellos tendrán su casa así, imagino que no...

¿Crees que hay alguna mezcla de pasotismo y superioridad moral?

Creo que, por experiencia propia, es superioridad moral. Lo he visto mucho por los pasillos, el simple y llano gesto de que sí que saluden los profesores y los alumnos, y nosotros no existamos.

En tu hilo hablas de faltas de respeto, ¿te encuentras muchas?

Sí, sí, por supuestísimo... Ir por el pasillo, ver cómo alguien está tirando algo al suelo y decirle que lo recoja y que te respondan que ya estás tú para eso.

Por ejemplo, con el tema del protocolo covid hay unos horarios que se tienen que cumplir y cuando entras a una clase, a la hora correspondiente de limpieza, y está el profesor y le indicas que se tiene que marchar porque por protocolo covid tenemos que limpiar, hay algunos profesores que te dicen que no se van a levantar porque tienen pleno derecho a usar las aulas y se quedan dentro.

Y si se quedan, ¿qué haces?

En ese momento, me pongo en contacto con mi supervisora para avisarla y ella se pone en contacto con el manager para que avise al profesor de que tiene que marcharse. Pero como te digo hacen caso a un superior, a un limpiador nunca le hacen caso.

¿Qué te lleva a ti a reventar y explicar todo esto en Twitter?

He notado que desde que hemos vuelto a abrir las aulas a la gente le ha dado más igual las medidas de coronavirus y hay gente que se salta los protocolos covid . Muchas veces te dicen que no van a respetar los protocolos y ya llega un momento que una tiene que aguantar demasiadas vejaciones... Ese día en concreto, lo que ocurrió es que cerré el área común de informática para limpiar y cuando estaba limpiando un chico retiró la valla que ponemos las limpiadoras para pasar, le dije que no podía pasar y me preguntó si era española. Cuando le dije que sí, él me empezó a hablar en español y me preguntó que quién pagaba a quién. Ese comentario hizo que rebosase el vaso. Yo le dije que vale, que no quería discutir, y me puse a seguir limpiando y él se sentó en una silla y empezó a hacerme burla... Ahí decidí coger la fregona e irme para canalizar mis emociones en otro sitio porque no podía ponerme a llorar en público.

¿Qué sentimientos te produce todo esto?

En ese momento me sentí inferior... sientes que tu trabajo no se valora, es algo menor, no tiene mérito ninguno.... en esos momentos te puede pasar eso. La verdad es que no tenemos tantas situaciones tan desagradables, pero cuando te toca una situación incómoda es muy desagradable. Por ejemplo, a una compañera le ocurrió que estaba limpiando un baño y una chica quería entrar porque se estaba meando y cuando mi compañera le dijo que tenía que ir al baño de al lado porque estaba limpiando, la chica se enfadó mucho, le dio una patada al cubo de la fregona y tiró todo el agua al suelo.

¿Crees que las personas que os tratan así lo hacen por clasismo?

Sí. Para ellos eres una especie de sirviente. Tú tienes que dejar de limpiar cuando yo te lo diga porque yo tengo que pasar, me da igual que estés limpiando.

Durante los meses más duros de coronavirus la gente salía a aplaudir, no sólo a los sanitarios, sino también a todos los trabajadores esenciales, ¿crees que eso ha quedado atrás?

Sí, por supuesto y creo por completo que la gente lo ha olvidado en el momento en el que se ha dado un poco más de libertad. Hemos vuelto a la normalidad total y esa normalidad también incluía este tipo de clasismo y más en este tipo de instituciones privadas en las que la gente paga tanto dinero.

Tú hilo se ha vuelto muy viral, ¿Ha habido gente que ha compartido situaciones similares contigo?

Sí, sí. Hay un montón de comentarios de limpiadores que cuentan que les ha ocurrido lo mismo. Y ya no solo limpiadores, también estudiantes y profesores que han visto este tipo de comportamiento hacia el personal de limpieza.