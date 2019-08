Los terroristas de Díaz Ayuso

No, la OMS no ha dicho que el móvil produce cáncer

¡Un terrorista! ¡Un terrorista! Algunos van por la vida viéndolos por todas partes. Y es humano: está estudiado que vemos lo que queremos ver, pero también que, con medio dedo de frente y un poquito de documentación, cualquiera es capaz de reconocer cuando está confundiendo la realidad con espejismos fruto del sesgo personal de sus intereses.

Y ¿a qué viene esto? Pues a que igual que alguien que persigue tener un hijo ve embarazadas por todas partes, Isabel Díaz Ayuso debe ver terroristas por tierra, mar y aire. Los ve tanto que ha decidido que la Consejería de Justicia pase a ser de Interior y Víctimas del Terrorismo y, sin embargo, a las víctimas de violencia machista las debe ver menos porque, no es solo que no les vaya a poner una consejería, es que ni siquiera las llama por su nombre. La “Violencia machista” para ella es un término desterrado a día de hoy.

Le voy a dar unos datos a doña Isabel, por si es que no los tiene a mano y la necesidad de ver terroristas la confunde. Los datos son más fríos que las impresiones o los deseos, presidenta, y tienen la fea costumbre de desbaratar relatos cuando se construyen sobre antigüedades, por no llamarlas falsedades directamente.

Ahí van unos números muy sencillos y sencillamente oficiales (del Ministerio del Interior, para más señas): desde el año 2000 a hoy en España ha habido 253 víctimas mortales de terrorismo a secas; de 2003, cuando se empezaron a contar, a este momento, 1013 víctimas de terrorismo machista (llamémoslo terrorismo, a ver si así lo tienen en cuenta). Es decir, en los 20 últimos años, el terrorismo machista ha provocado cuatro veces más víctimas (un 400% más) que el terrorismo a secas (sin contar las 166.961 denuncias de maltratadas y las 13.000 agresiones sexuales registradas el año pasado).

Sin embargo, la lucha contra ambos terrorismos es tan desigual que resulta, además de indignante, sospechosa. Desde 2004, año del 11-M, los presupuestos del ministerio de Interior destinados a la batalla contra el terrorismo oscilan entre los 4000 y los 6000 millones de euros anuales (insisto, según datos oficiales); para batallar contra el terror machista solo se invierten 200 millones, desde hace menos de un año y después de una larguísima negociación hasta que se llegó a un histórico pacto de Estado entre todos los partidos políticos, incluido el PP.

Así que, recordadas estas cifras públicas y notorias, ésas que todos manejaron para llegar a aquel acuerdo, Isabel Díaz Ayuso lo tiene muy difícil para seguir justificando su profunda genuflexión ante la extrema derecha hasta tocar el suelo con la frente (de manera “humilde y sincera”) al grito de ¡Un terrorista! ¡Un terrorista!

Cierto es que ella no hace más que sumarse al coro de la derecha que mira a Navarra (donde la abstención de Bildu ha hecho posible un gobierno progresista) y a los homenajes a presos de ETA, que este partido organiza, para seguir abrazado a los símbolos que tanto rédito le dieron y que han caducado (les guste o no). Una vez que ETA ha dejado de matar y se ha decidido a hacerse demócrata: ¿cuál es la diferencia entre un partido político que homenajea a exterroristas que han cumplido sus penas y uno que lo hace con un dictador y sus secuaces, que ni cumplieron pena ni se les bajó de los altares? ¿Cuál de los dos homenajes debería ser más insultante para una democracia?

Y para terminar volviendo al tema de las mujeres, en su discurso de investidura Ayuso dijo que “hay que combatir al machismo, pero no a los hombres”; cosa en la que no puedo estar más de acuerdo aunque, como justificación para no poner medios contra la violencia de género, sea insostenible. Además, presumió de ser la tercera candidata a la Comunidad de Madrid del PP, como presunta prueba del feminismo de su partido.

Querida presidenta, ni el feminismo va de ir contra los hombres por sistema ni tampoco de ir a favor de las mujeres de la misma manera.

Por eso termino dándole un dato más y haciéndole una sugerencia. En la primera convención por los derechos de las mujeres, celebrada en Nueva York en 1848, 100 personas firmaron el manifiesto final. De ellas, 32 eran hombres. Ya es hora de empezar a celebrar el día del hombre feminista y de aceptar que ni el feminismo ni el machismo tienen género. Usted que tanto defiende a los hombres: a ver si es capaz de ponerle fecha en el calendario a este día.