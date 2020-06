Las (3) mil mentiras de Moreno Bonilla

La pasada semana el presidente Moreno Bonilla anunciaba 3.000 contratos para las playas andaluzas a partir el 15 de junio para reforzar las labores de vigilancia y control que permitieran garantizar el cumplimiento de las recomendaciones y los protocolos de seguridad relacionados con la situación que estamos viviendo por la pandemia.

Las personas serían seleccionadas de la Bolsa Única que se había anunciado y "creado" hace algunos meses y van a percibir durante tres meses un salario neto de 1.900€/mes.

Hasta ahí todo bien.

Ahora, diez días después, resulta que hay tres mentiras que nos enfrentan a un despropósito que echa por tierra las esperanzas de miles de personas y sobre todo que pone en evidencia la falta de credibilidad de un Gobierno que anuncia una cosa y hace otra:

1.- Los contratos se van a seleccionar de la Bolsa Única

No es cierto. Se van a hacer de las bolsas de empleo residuales de las últimas convocatorias de ofertas de empleo de personal laboral, y eso no sólo impide que buena parte de las 178.000 personas que se apuntaron en enero a la Bolsa única no vayan a tener oportunidad alguna, es que a quienes si están en las bolsas antiguas les han dado 24 horas para que formalicen solicitud. Si no han atendido a ese plazo, han perdido oportunidad alguna.

2.- Van a cobrar 1.900€ netos al mes

Tampoco es verdad. Las categorías profesionales de las que se van a seleccionar, en la bolsa antigua, son: Conserje, Expendedor, Ordenanza, Telefonista y y Vigilante. Las retribuciones vigentes para dichas categorías son las siguientes: sueldo 554,38€; Complemento Categoría 324,54€; Complemento de Convenio 205,68€; Complemento Puesto de Trabajo 150,3. Sumados todos: 1.234,9€. En el caso de que se les pague complemento de jornada partida o complemento de tarde serían 51,31€ más. Y si trabajan un festivo 25,95€.

En la mejor combinación de todas, el salario máximo sería de 1.312,16€. Si le sumamos la parte proporcional de las pagas -146,48€- quedará en 1.458,64€ en el caso de que percibiera todos los complementos posibles.

Como cualquier persona que trabaja, serán descontadas del sueldo las cotizaciones a la Seguridad Social y su aportación al IRPF. Un 25% aproximadamente.

Total líquido de unos 1.100€ más o menos.

Cuando veamos las nóminas descubriremos el bluf de los "1.900€ netos".

3.- Dependerán de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía

Las instrucciones son diferentes en cada provincia. De la información por provincias que se muestra en la web de la Junta de Andalucía, podrá comprobarse que se pueden interpretar de diferente manera: ora se selecciona de las bolsas residuales de la última Oferta Pública de Empleo, ora se selecciona de la gente que escriba al correo indicado, ora se selecciona de quienes cumplan unos requisitos, ora otros requisitos. La falta de concordancia es evidente. Por cierto, que durante el día de ayer -el único día de plazo abierto- no estaban todas las provincias con litoral de Andalucía.

En definitiva, la necesidad de empleo es acuciante en Andalucía. Las 178.000 personas que se apuntaron en enero en la Bolsa Única han visto truncadas sus expectativas tras el anuncio del presidente. Las bolsas residuales no van a dotar de los efectivos necesarios. La selección se hará a partir de los correos que hayan mandado en esas ¡24h! por quienes se hayan enterado.

Si finalmente no se cubren, queda la duda de cómo se seleccionará a las personas.

Pusimos sobre la mesa la propuesta de vincular los contratos a los municipios. Ellos conocen las necesidades, y tienen personal propio de servicio de playas que podrían haber propiciado una armonización en las condiciones de trabajo, así como una formación del trabajo a realizar, además de las facilidades de residencia y asistencia al trabajo.

Esperemos conocer la relación completa de las personas que van a ser contratadas durante estos tres meses.

La falta de rigor ha sido evidente. Las contradicciones también.

Ahora, que al menos sean transparentes.

Y que dejen de contar mentiras, tralará.