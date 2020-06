Hoy, el feminismo ante la justicia

Hoy acude el delegado del Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación por la manifestación del 8 de marzo. También se habla de otras concentraciones, pero muy de pasada. De hecho, el informe de la Guardia Civil se centra en el 8M. Por eso, quien hoy se sienta ante la justicia no es sólo el delegado del Gobierno o a otros testigos. Lo que hoy se sienta ante la justicia es el feminismo. Porque no se sienta, por ejemplo, a los responsables de transportes de la Comunidad de Madrid, o a los responsables de las líneas aéreas por favorecer la movilidad en todo el mundo, tampoco a los presidentes de clubs de fútbol o responsables de la Liga, ni a la cúpula eclesiástica por las misas sin medidas de higiene, ni a los directivos de los centros comerciales, o los restaurantes… No, de entre todo lo que sucedió antes del 11 de marzo, de toda la infinidad de actividades y desplazamientos, solo se judicializa al feminismo.

Cuando una lee más sobre esta denuncia queda la sensación de que la verdadera motivación no está en conocer el alcance de unas medidas que amenazaran la salud pública, sino sentar al Gobierno y a una de sus apuestas sociales. Si de verdad importara la vida de las personas, el mismo abogado habría denunciado a la Comunidad de Madrid por los muertos ocasionados por la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales.

Cadena Ser informaba que el abogado que presentó la denuncia, "ha sido condenado al menos en dos ocasiones por dos juzgados de Madrid por estafar y engañar a clientes dejando sin hacer los trámites judiciales por los que le habían pagado y no devolver el dinero", y "dos sanciones de quince días impuestas por el Colegio de Abogados de Madrid en el que no está colegiado actualmente por hechos similares". Un repaso a sus mensajes públicos en Twitter muestran reflexiones como "Estado de alarma inconstitucional y nosotros seguimos aborregados, encerrados #alacalleya" (25 de abril). Resulta llamativo el interés por "la salud pública" al denunciar el 8M pero que el 25 de abril, con miles de fallecidos, no fuera un riesgo invitar a la sociedad a incumplir el estado de alarma y ocupar las calles. También hay tuits machistas, contra el lenguaje incluso, el comunismo o llamando "la ministro" a Irene Montero. También un par de tuits de apoyo a Santiago Abascal. No usaba su cuenta desde septiembre de 2019 y regresó el 24 de marzo para confirmar a las personas que lo han tachado de oportunista que lo es, ante un Gobierno que califica de "felón, interesando o inoperante".

La derecha y ultraderecha de este país, en las dos últimas elecciones, se encargaron de disparar el número de bulos machistas. El feminismo les irrita porque desafía la propia estructura social, que no encaja ni con el modelo de familia de estos partidos ni con un modelo económico neoliberal que ataca y precariza a las mujeres, en mayor medida. Por ello, molesta cualquier Gobierno que tome medidas a favor de nuestros derechos.

Sobre el 8M nadie niega que se produjeran contagios, pero como decía la epidemióloga Margarita del Val, o valoramos todo o no podemos atacar solo una cosa. Por eso, sorprende un documento de la Guardia Civil con recortes de periódicos que tienen una línea editorial muy alejada del feminismo. OkDiario no es una fuente académica. Cadena Cope no es una fuente académica. Y justo lo que falta en ese informe es Ciencia.

Por ejemplo, la llegada a España de una cepa asiática diferente, el papel de los supercontagiadores o la investigación de la Carlos III que confirmaba que el virus tuvo quince entradas diferentes en España antes del 8M, y que pudieron confundirse los primeros casos con la gripe. En ese informe se mencionan los casos de Valencia (25 de febrero) con un joven que había estado en Milán. El 27 de febrero un periodista fue positivo tras ir a Milán a ver al Valencia CF, en el famoso partido contra el Atalanta. Antes, el 1 de febrero ya estaba el positivo de un ciudadano alemán en La Gomera, un británico que se contagió en Los Alpes o un italiano contagiado que llegó a Tenerife. No hay abogados judicializando al turismo, a las aerolíneas o al fútbol, entre otras cosas, porque sería absurdo. Sin embargo, el 8M, sí.

María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, el mismo 7 de enero (horas antes del 8M) declaró en un programa de televisión sobre ir a la manifestación lo siguiente: "el riesgo cero no existe, pero la lógica nos lleva a decir que la vida continua y extremando las normas de higiene el riesgo es limitado". Recordemos también que el Gobierno actuaba según los datos de contagios que le transmitían las Comunidades Autónomas, las responsables de ello, porque el sistema de alerta temprana es compartido, como bien recordaba también este fin de semana el biólogo y científico del CSIC, Antonio Figueras.

Por ello, insisto, hoy acude parte del Gobierno a la justicia, pero sientan también al feminismo. Porque en este país hay un esfuerzo por faltar el respeto al feminismo a diario. Y eso es faltar el respeto a las mujeres asesinadas que están bajo tierra, así como a los hijos e hijas asesinados por sus propios padres machistas. Como ni siquiera son capaces de respetar a las asesinadas, añaden otras formas: cuando hablan de nosotras como una "paguita", cuando hablan de madres "locas y posesivas", cuando hablan de "chiringuitos", cuando rompen minutos de silencio y se ríen en nuestra cara, cuando nos llaman "feminazis", cuando se ríen del "lenguaje inclusivo"... solo recurren al feminismo cuando les interesa plantear la prisión permanente revisable. Una sociedad democrática y constitucional se mide también por su respeto a los derechos humanos y el 8M seguirá existiendo mientras nos maten, nos violen, nos acosen, nos empobrezcan y nos marginen.

Dicen que con el 8M el feminismo ha matado. Ni siquiera son capaces de ver una gran diferencia. Frente a las muertes de las que nos acusan, solo están las muertes del patriarcado. Y frente a las muertes de las que nos acusan, están todas las vidas de que el feminismo ha salvado con la conquista sus derechos. Frente al machismo que solo aporta víctimas, nosotras aportamos supervivientes. Y avisamos: así seguirá siendo.