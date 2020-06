Ha llegado la hora de dar respuesta a las personas intersex y sus familias

Sucintamente, la intersexualidad es, según la definición de Brújula Intersexual - Punto de Encuentro para Personas Intersexuales, "un término que en general se utiliza para una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace con características sexuales (genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos) que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino".

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece que "las personas intersex nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos."

Así, "Intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto."

Según los expertos, hasta un 1,7% de la población mundial puede haber nacido con rasgos intersex, utilizándose el símil con el número de personas pelirrojas. Con estos datos, en España podrían existir hasta 800.000 personas, equivalente a toda la ciudad de Valencia.

Si existe tan alto número de personas intersex, ¿cómo es posible el enorme desconocimiento de su realidad no solo entre la sociedad en general sino también entre el personal sanitario, las administraciones públicas y las propias personas intersex?

Varias pueden ser las explicaciones de este hecho. El primero, la vivencia de las propias personas intersex y sus familias, que son aconsejadas que para su protección se silencie en su entorno social y familiar la condición de persona intersex, con el objetivo de que no sufran discriminación. Otro factor puede ser la propia diversidad de la intersexualidad, que desde una perspectiva estrictamente médica, se agrupa en más de cuarenta variaciones sexuales catalogadas bajón las siglas DSD (Disorders of Sex Develompen) desde el famoso consenso de de Chicago de 2005, con su publicación en 2006; ello dificulta la toma de conciencia de las propias personas intersex, socializadas en la errónea idea de que padecen una patología concreta. Por último, una cultura binarista, de carácter patriarcal, obsesionada en "ajustar" los cuerpos intersex a un patrón normativo corporal binario (masculino/femenino) para lo que no se duda en aconsejar y practicar cirugías estéticas que incluye la ablación del clítoris.

La invisibilidad sistémica que sufre la intersexualidad en nuestra cultura occidental, y con ella las personas intersex, exige aliados que desempeñen un papel clave en la concientización de la violación a derechos humanos y discriminación específicas, experimentadas por personas intersex, como apunta @viviryserintersex, el espacio mexicano de difusión y reflexión en torno a la intersexualidad en castellano.

Así nació el grupo Krisol pro Derechos Humanos Intersex de la asociación Adriano Antinoo, integrado por personas intersex, familiares y aliados, con el objetivo de poner bajo el foco de la actualidad social la realidad de la intersexualidad y las personas intersex de nuestro país.

Sin duda, la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los derechos de las personas intersexuales (2018/2878(RSP)) ha marcado un camino claro para los estados miembros de la Unión Europea. Lamentablemente, en nuestro país casi ninguna administración pública ha iniciado los trabajos para asumir las recomendaciones que contiene la misma.

Según nuestras informaciones, tan solo en Andalucía y Canarias se ha avanzado en este sentido.

El Parlamento de Andalucía aprobó en julio de 2019 una Proposición No de Ley (PNL) relativa a derecho de las personas intersexuales a iniciativa del Grupo Socialistas y aprobada por mayoría con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Medidas que el Gobierno de la Junta de Andalucía apenas ha comenzado a implementar.

Y el Parlamento canario está tramitando actualmente una Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Popular, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Con su Resolución, el Parlamento Europeo "toma nota de la urgente necesidad de abordar las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales y pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas legislativas para abordar estas cuestiones".

Porque, esto es fundamental, al hablar de intersexualidad estamos hablando, no de ideología ni de opinión, sino de derechos humanos.

Por ello sorprende la falta de iniciativa política en nuestro país para trasladar a la legislación nacional dichas recomendaciones, y que no se hayan puesto en marcha las medidas incluidas en el texto aprobado por la institución europea, agrupados en cuatro ejes: Medicalización y patologización; Documentos de identidad; Discriminación; y Sensibilización pública.

Las demandas de las personas intersex y sus familias no pueden esperar. Cada día que pasa sin que en nuestro país se resuelva la patologización de la intersexualidad, se mantenga una regulación registral del sexo a efectos de filiación que impide el "reconocimiento jurídico del género sobre la base de la autodeterminación", no se adopten "medidas legislativas que se imponen para velar por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de las personas intersexuales, incluidos los niños intersexuales, así como su protección plena frente a la discriminación" y no se "apoyen y financien la investigación sobre la situación de los derechos humanos de las personas intersexuales" se están violando los derechos humanos de las personas intersex y sus familias.

Por eso, desde Adriano Antinoo exigimos este 28 de junio los Gobiernos de la Nación y de la Comunidades Autónomas, así como a los Grupos Parlamentarios del Congreso y de los Parlamentos autonómicos la puesta en marcha de manera urgente todas las iniciativas necesarias para implementar en España la Resolución del Parlamento Europeo.