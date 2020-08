García Margallo, el gran encubridor

Que no, que sí... el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, no quería aclarar cuál era su versión definitiva sobre sus posibles encuentros con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y los posibles encargos del gobierno español para que la "amiga entrañable" del Rey mediara ante los Emiratos Árabes. Primero lo negó todo: "No tengo noticias de esas gestiones, no sé a qué periodo se refieren", dijo el ministro, que posteriormente echó balones fuera, más bien a la portería de los socialistas: "Es que no tengo ni la menor idea. Eso, como usted sabe, corresponde a un periodo anterior al Gobierno del PP". Llegó incluso a negarlo en sede parlamentaria, cuando en el Senado, a pregunta mía en el pleno, me negó enfáticamente "que ni el Gobierno actual ni el anterior encargaron trabajos de ningún tipo" a la lobista

alemana. Mentía descaradamente.

Sin embargo, después de que El Mundo revelara los encuentros con Corinna, un portavoz autorizado de García Margallo reconoció que efectivamente se había reunido con la "amiga entrañable" de su campechano monarca.

Dos encuentros de carácter privado

Fueron "dos encuentros de carácter privado", aunque el ministro negó "tajantemente" haber encargado a Corinna gestiones de mediación entre el Gobierno y los Emiratos Árabes. Sin embargo, ¡que mala pata!, El Mundo desvelaba que García Margallo recurrió a la amiga del Rey para que mediara ante Abu Dabi hacía apenas unos meses, con el fin de intentar calmar a los inversores árabes tras la rebaja de las ayudas a las energías renovables por parte del Ejecutivo. El primer encuentro habría tenido lugar en noviembre del año anterior, una comida en Madrid, en un sitio fuera de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no fue un restaurante. El segundo, más breve, fue en diciembre.

"No me consta"

García Margallo dijo que él no había encargado nada a Corinna, sin embargo, no desmintió que se hubiera hecho dicha mediación, ya que al respecto se limitó a contestar que a él no le constaba.

En las reuniones mantenidas en noviembre y diciembre por García Margallo con Corinna aquel le habría entregado a la princesa documentos del Ministerio de Industria, entre los que se incluían manuscritos del ministro José Manuel Soria, para preparar la posición española ante la cumbre energética de Emiratos Árabes.

Sobre este asunto, Soria, en la misma línea mentirosa dijo que él no le dio "documentación a Margallo ni Margallo me la pidió a mí" y sobre los encuentros del ministro de Exteriores puntualizó que "si él se ha reunido" con Corinna "será él quien pueda aclararlo".