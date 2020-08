África supera el millón de casos de covid y se enfrenta a los efectos colaterales de la pandemia

Los datos a día de hoy confirman los peores pronósticos: la COVID-19 se expande sin tregua en el continente africano, que acumula ya más de un millón de casos registrados en 47 países y más de 20.000 muertes.

En los últimos meses se ha registrado un incremento exponencial. La mitad de estos casos (más de 553.000) corresponde a Sudáfrica, el epicentro de la pandemia en el continente y el quinto país en el mundo con mayor número de infectados. Le siguen muy por detrás países como Nigeria (46.140), Ghana (40.533), Argelia (34 693) y Kenia (25.837).

En un artículo anterior argumentábamos con esperanza que la resiliencia y la experiencia africana en la gestión de epidemias podría ser su mejor baza. Sin embargo, la escasez de test de diagnóstico y la insuficiencia de recursos médicos y de personal sanitario parecen estar minando el éxito de la lucha de África contra la pandemia.

El número relativamente bajo de casos de coronavirus que se registraban en África hace unos meses había suscitado la esperanza de que algunos países conseguirían librarse de lo peor de la pandemia. Al final solo ha sido cuestión de tiempo.

Ni el país más desarrollado conoce a ciencia cierta el número total de personas infectadas por el SARS-CoV-2. Solo conocemos el estado de los que se han hecho las pruebas. Esto significa que el recuento de los casos confirmados depende del número de test que realiza un país. Las tasas de personas testadas (por cada 1.000 personas) oscilan entre 148 en Islandia y 0,76 en la India. En Sudáfrica, al 3 de mayo de 2020, la tasa de pruebas era de 4,5. Sin pruebas no hay datos.

Si miramos el número de PCR por país se observa que hay lugares en los que el número de casos confirmados es alto en relación al número de test realizados. Esto sugiere que el número de test es insuficiente para monitorizar de manera adecuada la pandemia.

En estos lugares, el número de infectados reales puede ser muy superior al de confirmados. Muchos de los países africanos se encuentran a día de hoy en esa categoría. Por ejemplo, República del Congo, Nigeria, Senegal, Mali, Costa de Marfil y Togo.

El pasado mes de abril Chikwe Ihekweazu, jefe del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Nigeria, hizo un llamamiento desesperado en Twitter para que se hicieran pruebas diagnóstico por PCR en su país.

We’re desperately looking for more RNA extraction kits as we expand #COVID19 testing

Product: Total viral RNA extraction kits (preferably spin column and with a lysis buffer)

Manufacturers: Qiagen, ThermoFischer, SeeGene, Inqaba, LifeRiver etc.

????: ncdclabnetwork@ncdc.gov.ng

— Chikwe Ihekweazu (@Chikwe_I) April 26, 2020