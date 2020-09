No es lo mismo estar en guerra que remar juntos: la importancia de las metáforas sobre covid-19

La llegada de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto para los lingüistas una inagotable fuente de datos para el análisis. Hemos estudiado no sólo la aparición de nuevas palabras para describir esta realidad, sino también los distintos usos y excesos retóricos que han caracterizado la comunicación política sobre la pandemia.

Entre ellos, el uso de la metáfora bélica ha sido particularmente relevante, con políticos como Emanuel Macron, Pedro Sánchez, Boris Johnson o Donald Trump describiendo la pandemia como una guerra contra un enemigo invisible.

Este tipo de usos discursivos muestra la importancia de la metáfora. No sólo porque son mecanismos cognitivos que permiten comprender y explicar la realidad, con frecuencia aludiendo a experiencias personales o colectivas con las que se pueden establecer paralelismos. Sino también porque la elección de una u otra metáfora también permite interpretar la realidad de distinta manera.

Ante la proliferación de discursos que se basaban en el marco de la guerra, en Twitter surge la iniciativa #Reframecovid en la que un grupo internacional de lingüistas responde al llamamiento de la lingüista navarra Inés Olza. En una base de datos en abierto se recogen y proponen alternativas al lenguaje de la guerra.

La misma preocupación por el uso de metáforas bélicas se observa también en prensa. Proliferan artículos de opinión y divulgación que, si bien explican que las metáforas bélicas pueden ser persuasivas al enfatizar la urgencia y necesidad de actuar contra el virus, advierten de que su uso puede ser también peligroso. También en el discurso político surgen voces, como la del Presidente de Alemania, que comienzan a negar el marco bélico y explicar que la pandemia "no es una guerra".

"No, this pandemic is NOT a war."

German President Steinmeier appeals to Germans to show solidarity with one another — and with the rest of Europe — amid the #coronavirus crisis. pic.twitter.com/Sf6pc2t6tA

— DW News (@dwnews) April 11, 2020