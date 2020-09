Una vez leído con detenimiento el nuevo anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha impulsado el gobierno de Pedro Sánchez considero que la población española que sufrió aquella atrocidad en sus propias carnes esta ante la última oportunidad de poder dar a sus seres queridos (padres, madres, hijxs, hermanxs, tíxs) la Verdad, la Justicia y la Reparación que todas las asociaciones memorialistas queremos. Y digo última por la edad tan avanzada que van teniendo estos luchadores y de los que la actual pandemia ya se ha llevado a alguno por delante.

Y como última oportunidad, pienso, no debemos desaprovecharla sus descendientes.

Dentro de los indudables avances que presenta este, todavía, anteproyecto de Ley, en comparativa con la actual ley 52/2007 del gobierno Zapatero, cabe destacar varios puntos esenciales que no han sido tomados en cuenta en el mismo.

El principal, y una de las líneas rojas de las asociaciones memorialistas, es la NO ANULACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977, por lo que seguiremos sin poder llevar al banquillo en nuestro país a los asesinos franquistas. Todo ello gracias a la sibilina redacción de su artículo segundo apartados E y F que, textualmente dicen:

e/ Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f/ Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Es decir, ningún miembro ni del gobierno, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, etc. puede ser enjuiciado, ya haya asesinado o torturado y se sepa o haya pruebas incuestionables del delito cometido.

Otro punto en el que todo el mundo parece contento es el de la "ilegitimidad" de los juicios farsa que tuvieron lugar en aquellos años, NO, Y MIL VECES NO, LOS JUICIOS TENDRÍAN QUE SER DECLARADOS ILEGALES Y NO ILEGÍTIMOS (Legal es lo que está dentro de un marco jurídico, y nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Legítimo es seguir un camino correcto, justo, auténtico, moral y ético.) Por lo que, en absoluto, es lo mismo ilegítimo que ilegal, y es por eso que esos juicios deberían ser declarados ILEGALES para poder juzgar a sus jueces y acólitos por, como mínimo, prevaricación.

Otra cuestión que se les suele pasar a la hora de confeccionar una Ley de Memoria Histórica, ellos ahora la llaman Democrática, es CALIFICAR EL RÉGIMEN DE FRANQUISTA COMO UN RÉGIMEN GENOCIDA para, de esta forma, poder clasificar y juzgar, los crímenes cometidos durante ese periodo como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, siguiendo las directrices de la resolución 39/46 de la ONU de 09/02/1946 y de los informes de su relator y encargado del caso español, Pablo de Greiff, fechados en 2014 y 2017 en este último ya se indicaba que "la fortaleza de la democracia se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas".

Otro asunto a tener muy en cuenta es la fecha del "término" de esa Ley ellos la colocan en 1978, la sacrosanta Constitución, cuando la mayoría de colectivos pensamos que LA NUEVA LEY DEBERÍA ACABAR EN 1982/83, bien entrada la transición y es que en el periodo comprendido entre 1976 y 1983 hubo centenares de muertos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y bandas paramilitares (Abogados de Atocha, Catedral de Vitoria, San Fermines de Pamplona, Montejurra, Arturo Ruiz, Yolanda González, etc, etc).

Creo firmemente en la obligatoriedad de que cualquier Ley que trate la Memoria Histórica y Democrática de este país debe contemplar todos estos puntos de manera ineludible e incuestionable para cualquier demócrata y cualquier democracia que se tenga por tal.

Ahora bien, nos encontramos nuevamente con un anteproyecto de Ley realizado por el Partido Socialista Obrero Español, un anteproyecto para el que fueron consultadas un gran número de Asociaciones memorialistas que expusieron, entre otros puntos, los anteriormente citados y que ya figuran en la CARTA DE VICÁLVARO de 2018 fruto del Encuentro Estatal de colectivos de MH y de Víctimas del Franquismo… Pero estos citados y que califico como esenciales cayeron en saco roto.

Nuestra última oportunidad es que a la hora de debatir el anteproyecto escuchen las propuestas que presentarán otros grupos parlamentarios cuyo anteproyecto propio (caso de Unidas Podemos) es mucho más ambicioso en todos los términos que el presentado por los socialistas.

Nos encontramos con un PSOE que nos ofrece una cosa por delante, pero nos hace otra por detrás, ejemplos, hay muchos y variados, por no extenderme en demasía, citaré alguno de los mas recientes.

Junio de 2018, la por entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en declaraciones al ABC de Sevilla dice que quiere "Una Memoria Histórica que no mire hacia atrás" … sin comentarios, saquen ustedes sus propias conclusiones.

Este mismo año, tenemos varias perlas. El 18 de Julio son autorizadas y, por ende, permitidas por la Delegación de Gobierno de Madrid cuyo responsable es Jesús Franco, primer mandatario madrileño del PSOE, sendos actos de exaltación del Golpe de Estado, una en el Arco de la Victoria convocada por el Movimiento Católico Español y otra en la Plaza de Pedro Zerolo, ésta convocada por Carlistas.

21 de Julio de 2020. Acto homenaje a los Republicanos Españoles em la embajada española en París, la sala donde se hace citado homenaje se encuentra presidida por un busto de… Alfonso XIII no sabemos si por desconocimiento de la historia o por poner un poco de humor negro al acto. De igual forma que el texto de la placa que allí existe dice y cito literalmente: "En memoria de los Españoles residentes en Francia que en defensa de la libertad y la democracia dieron sus vidas o fueron deportados durante la 2ª Guerra Mundial"…. Llamar a nuestros exiliados "Españoles residentes en Francia", como mínimo es de muy poca, por no decir ninguna, sensibilidad. Por cierto, no dieron sus vidas, fueron ASESINADOS.

Acabo, alabando un extremo de ese anteproyecto, la memoria estará en la escuela, POR FIN. Dejaremos de ver atrocidades como la de los libros de Texto de la Editorial Anaya en 2014 donde decían de Machado que "Pasados unos años se fue a Francia con su familia. Allí vivió hasta su muerte" y de Federico que "murió cerca de su pueblo durante la guerra en España".

En definitiva, se trata de un paso más, insuficiente a mi parecer, en las políticas públicas de memoria en nuestro país, que intenta dignificar la memoria de nuestras víctimas.