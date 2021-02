Carta abierta de Alfon sobre "la demencial portada de hoy en 'ABC'"

A la vista de la infame campaña que el panfleto fascista ABC está haciendo contra militantes antifascistas que han sufrido la represión del Estado en los últimos años, y tras años siendo yo objetivo de sus mentiras y calumnias, he decidido dirigirme a la población a través de este escrito para defender mi honor, pero sobre todo para evidenciar que detrás de su falta de escrúpulos y su vileza se esconde una estrategia ideológica que tiene como objetivo demonizar

a quienes hoy están combatiendo en las calles al Estado en defensa de los derechos y libertades de todos y todas.

Su triste portada vuelca sobre nosotros toda la retahíla de acusaciones y condenas a las que hemos sido sometidos por los cuerpos represivos del Estado fascista. Este no es el problema, nosotros asumimos que nuestras ideas y nuestras acciones pueden llevarnos a ser perseguidos y reprimidos en el estado actual de las cosas, que nuestros objetivos e intereses son contrapuestos a los suyos y en esta partida ellos jugarán la carta de la represión. El problema es cuando el aparato mediático calumnia y difama sin vergüenza ni remordimiento, cuando se nos acusa de mil y una tropelías para intentar deslegitimarnos ante la sociedad. Tal es el caso de que a mi se me acuse de haber cometido una agresión sexual. Para demostrar que llevan años mintiendo y difamando respecto a este tema, para convencer a los que aun hoy tienen dudas del nivel de mezquindad y malicia de las serpientes a las que nos enfrentamos, adjunto el certificado que corrobora que no tengo antecedentes por delitos sexuales.

Que inventen semejante barbaridad lo que nos demuestra es que van a hacer todo cuanto esté en su mano por frenar las movilizaciones en las calles, así como cualquier atisbo de organización popular y revolucionaria que ponga en peligro al régimen que sustenta sus privilegios.

No sois periodistas, sois mercenarios, sois unos criminales, y como tal seréis sentenciados por el pueblo.