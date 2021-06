Liderar para transformar Andalucía

Hay muchos políticos con la suficiente capacidad técnica para gestionar lo público con solvencia, pero son solo unos cuantos los que poseen además la pasión y la fuerza necesaria para hacer realidad las metas que otros consideran inalcanzables. Éstos son los verdaderos líderes, los que no dudan en apostar su patrimonio y reputación personal para lograr cambios significativos. Susana Díaz es de ese pequeño grupo de verdaderos líderes que creen firmemente que pueden cambiarlo casi todo, con la capacidad de impregnar con su visión a los que están a su alrededor.

Se percibe claramente en los actos de estas primarias la pasión que transmite, con sus enormes habilidades comunicativas, a una militancia que se ilusiona con el reto de volver a transformar Andalucía. Genera en la militancia, como nadie sabe hacerlo, un fuerte sentimiento de pertenencia a un ilusionante reto colectivo de cambio. Tiene esa capacidad de generar entusiasmo que solo tienen los verdaderos líderes.

Su discurso es seguro y firme y convence con coherencia. Sabe cómo dirigirse a la gente, logrando un alto grado de empatía con las personas por su sencillez y su trato humilde. Entiende perfectamente cómo debe trasladar su visión en cada momento y contagiar su pasión, haciendo que el mensaje del cambio que propone para Andalucía crezca con fuerza.

El esperanzador discurso con el que Susana Díaz se ha presentado ante la militancia consiste en una transformación profunda para Andalucía, asumiendo y enmendando errores. Porque, aunque su carrera es una historia de épica y éxitos, el haber ganado las últimas elecciones andaluzas, pero no haber conseguido el objetivo deseado, se ha convertido en ella en un fuerte elemento de aprendizaje. Hoy es más fuerte que nunca. Quien no se equivoca es porque no arriesga, y ella ha sabido convertir los golpes que con dureza ha sufrido en un motor imparable para las mejores hazañas.

Estamos inmersos en la transformación más disruptiva, amplia y acelerada que ha conocido la humanidad, y al frente necesitamos a una persona que tenga la fuerza, la pasión y la visión para liderar esos cambios. Susana Díaz posee lo que necesitamos para afrontar las exigencias de los nuevos retos del cambio climático, para defender a la sanidad y la educación pública andaluza, para frenar a la ultraderecha, para encarar con éxito los nuevos modelos de desarrollo, desde un PSOE de Andalucía con autonomía que no esté teledirigido por los intereses de Madrid, sino que defienda primero los intereses de nuestra tierra.

La política necesita más personas capaces de luchar con coraje por una visión y Susana Díaz, aun sabiendo que su decisión de no aceptar otra responsabilidad fuera de Andalucía podría costarle mucho personalmente, no dudó en mantenerse firme en sus convicciones. Ella no es ni fría y ni calculadora, como lo son otros reconocidos políticos, ella es todo corazón y pasión por lo que cree, justo lo que necesita la política de verdad, la más cercana a la ciudadanía.

Hemos conocido a muchos candidatos en carteles electorales que presumen de conocimientos técnicos, pero con nulas capacidades para levantar pasiones en el electorado, o sin la fuerza necesaria para luchar por lo que anhelamos como sociedad. En Susana Díaz esos son dones naturales. Además de tener la experiencia y conocimientos necesarios, dispone de un carisma natural imprescindible. Es la líder del cambio más potente que tiene este partido, con el coraje y hambre de cambio para protagonizar en nuestra tierra la transformación que los nuevos tiempos demandan y las necesidades sociales requieren.

En los motivos que nos llevan a posicionarnos como los militantes con un candidato u otro en unas primarias, importan y mucho las razones y pasiones que nos llevaron un día a implicarnos activamente en política. En la fuerza de Susana encuentro la motivación que un día me llevó a militar en el PSOE, la esperanza de una líder con la capacidad para protagonizar los cambios que juntos hemos soñamos para Andalucía