Abolicionistas

Este pasado fin de semana, el PSOE se reunía en su 40 Congreso para elegir la nueva Ejecutiva Federal y debatir su documento marco ideológico para los próximos años. Reforzar la agenda feminista del PSOE estaba sobre la mesa y profundizar en la estrategia para llevar a cabo los retos de la agenda, también.

El PSOE se declaró abolicionista en el 39 Congreso y también se comprometió con regulación abolicionista en su programa electoral para las elecciones generales de 2019. Pero quedaba trabajo por hacer, definir el modelo abolicionista por el que optaremos las socialistas y los socialistas. Y el trabajo se hizo. Y se hizo bien.

La ponencia de este Congreso recogía la necesidad de impulsar un marco legislativo abolicionista amplio, con una clara intención, la abolición de la prostitución no se consigue con una sola ley, y mientras esta llega es imprescindible que todas las decisiones que el PSOE tome en las instituciones estén dirigidas a abolir la prostitución. En la cabeza de las ponentes de este documento estaba la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, por ejemplo. Una ley, imprescindible en nuestra democracia, dirigida a erradicar la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas. Una ley que se convierte en una enorme oportunidad para afrontar con valentía la realidad de las mujeres prostituidas.

Adriana Lastra, defendió en el pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas, hace una semana, la posición del Grupo Socialista sobre la ley conocida como "Solo sí es si" y lo hizo así: "tramitaremos y mejoraremos esta ley entre todas y todos. Consideramos que esta ley debe mejorar la respuesta en algunos aspectos, y en especial en aquellos puntos relacionados con la explotación sexual, señora ministra. La explotación sexual es la forma de violencia sexual más terrible en nuestra sociedad. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista se asegurará de que las medidas relativas a la explotación sexual estén orientadas a la abolición de la prostitución. No podremos erradicar la violencia sexual, no podremos erradicar la explotación sexual mientras no vayamos a la raíz del problema, que es la prostitución".

En el trámite parlamentario de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, las feministas socialistas incorporaremos enmiendas abolicionistas de la prostitución porque como decía al principio, no podemos dejar pasar esta oportunidad para empezar a legislar con mirada abolicionista. Pero esta no será la única iniciativa a corto plazo, también salió del 40 Congreso, el compromiso de impulsar una Ley Integral de Abolición contra la Prostitución con el horizonte puesto en esta Legislatura. El dictamen completo de la ponencia del PSOE en la Comisión 2 del 40 Congreso votó unánime, sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención.

El marco legislativo de la abolición de la prostitución que impulsará el PSOE recogerá medidas concretas para proteger a las mujeres prostituidas, la persecución de todas las formas de proxenetismo, sanciones a los prostituidores y la recuperación de la figura penal de la tercería locativa. Y también, con esta mirada amplia abolicionista, impulsaremos en los ayuntamientos ordenanzas municipales abolicionistas y una educación afectivo sexual con mirada feminista.

La prostitución es una institución patriarcal que legitima el acceso de los varones a la dominación del cuerpo de las mujeres a costa de una terrible realidad de esclavitud. Dicen los datos, que 4 de cada 10 varones en España acuden a la prostitución. Esos cuatro varones están violando a las mujeres prostituidas y vulnerando los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad. La democracia debe nutrirse de los mejores valores, del mejor legado para las generaciones posteriores y, sin duda, la abolición de la prostitución es una de las mejores herencias que esta generación puede dejarle a la siguiente.