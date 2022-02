No tenemos que opinar de todo en redes

Quizás tiene que ver con este odio creciente, con alimentar la polémica continúa, con este enfrentamiento que una buena parte política ha creado en este país y cuyo ambiente traslada a la sociedad. Pero entrar en las redes sociales es cada día algo más insoportable.

No sé si realmente quienes opinan de todo, supongo que como reflejo de ocupar horas vacías, se comportan así en la vida real. No sé si se dedican a parar a la gente por la calle porque lleve un sombrero que no les gusta o en la cola del mercado les indican también a otros lo que tienen que comprar, según su criterio.

Cuando te das de alta en cualquier red social, no es obligatorio comentar cada post o cada tema trending topic, cuando quieras llevar la contraria. No sé ustedes, pero yo necesito entrar en las redes sociales y que ese supuesto espacio de evasión o información no sea de agotamiento mental y de desinformación, sino de consenso.

Las redes muestran que somos la sociedad del espectáculo y, una vez más, la muestra más evidente ha sido la final de Benidorm Fest, que terminó como un patio de colegio. Bien por el contenido, bien por la elección. Todo aquello que apela a las emociones más básicas rebela mucho más al público que cualquier ley en negociación donde se jueguen nuestros derechos. Estos días ha sido un espectáculo lamentable la "caza" en redes, en función de la canción publicada, como si publicar una, impidiera apoyar otras. Vi a Rozalen teniendo que pedir perdón solo porque dijo lo que le gustaba y punto. Tener que pedir permiso o disculpas por cada frase y que la gente ponga en tu boca cosas que no has dicho… no lo vi venir.

En el mismo día podían calificarte de transfoba y antifeminista o feminista "no pura". Afortunadamente, hay quienes entienden que se puede hablar de madres, regla o del camino del Rocío, si te apetece, sin que te sientas discriminada si no eres madre, no tengas la regla o seas atea. No todo tiene que girar sobre nuestras vidas y ser protagonistas. Hay mucho de lo que crear arte y no todo tiene que girar sobre una o uno. Que puede alguien hacer una canción sobre delfines y me puede gustar, y no tengo que ser un delfín para ello. Tampoco hacer un tratado feminista y de pureza. Con lo fácil que es diferenciar entre la cosificación de la teta de Sabrina en los años 80 a la denuncia sobre el veto del pecho de la mujer de Bandini en 2022. Y cuando no es la final de Eurovisión, es cualquier otro tema que sea el trending topic del día. Si subes fotos de perros, que por qué no subes fotos de gatos. Si subes una foto de una medusa en la orilla, que por qué no la has devuelto al mar. O si dices que empieza el otoño, como tu estación favorita, tienen que venir a decirte que qué mal gusto tienes.

A todo asunto se le aplica en las redes el mismo baremo que en el debate político, de entrar al trapo por todo, y donde todo es blanco o negro, no puedes hablar de matices. De verdad, relax. Porque es agotador, porque no lleva a nada y porque si ese tema del que se debate repercute a víctimas, estas asisten desorientadas a este espectáculo. No hay que explicarlo todo porque lo normal sería no malinterpretar todo. No hay que encender mechas continuamente. Por favor, no hagamos de cada asunto en redes un debate nacional. Que hay otras cosas en las que sí nos va la vida y pasamos de largo.