Ferrol y 'La Desbandá'

Cuando el Ejército sublevado el 18 de julio de 1936 llega a Málaga provoca una auténtica matanza con miles de asesinatos. La población huye de la ciudad del 7 al 12 de febrero de 1937 y escapa por la carretera de Málaga a Almería. Se produce la llamada "Desbandá" de más de 100.000 personas. La población civil fue bombardeaba desde aviones y desde la escuadra sublevada –entre los barcos estaban el acorazado Canarias y el Baleares– provocando la muerte de más de 5.000 personas.

El Pleno de Málaga de 25 de enero de 2018 (alcaldía del PP) aprobaba por unanimidad una moción sobre la memoria de este crimen. Por otra parte, el PSOE acaba de anunciar a través de Indalecio Gutiérrez, diputado por Almería, que pedirá al Gobierno que declare "La Desbandá" como lugar de memoria democrática. Decía este diputado: "Fue una barbarie, un éxodo de 150.000 a 300.000 personas, el mayor en Europa de población civil antes de la Segunda Guerra Mundial". Otros la describen como masacre, genocidio o crimen contra la humanidad.

La falta de coherencia por parte de PSOE y PP es evidente. Por un lado, dicen que quieren recordar a las víctimas del terrorismo fascista pero, por otro, se niegan reiteradamente a retirar los honores a los mandos militares que dirigían esa matanza.

Salvador Moreno Fernández

Militar golpista, estaba al mando del Canarias y directamente implicado en la citada barbarie. Fue director del Polígono de Tiro Naval Janer de Marín de 1924 a 1931. Participó en la sublevación de 1936 en el Arsenal de Ferrol, apoderándose del crucero Almirante Cervera con el que bombardeó varias ciudades, entre ellas Gijón.

Jefe del Estado Mayor de la Armada (1937) y Ministro de Marina (1939-1945 e 1951-1957). Almirante desde 1950. Fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón (auto de 16 de octubre de 2008). Por otra parte, Salvador Moreno Fernández figura en el Panteón de Marinos Ilustres de San Carlos, en el ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Como pago a los servicios prestados a la dictadura, cando pasa a la reserva en 1956 es nombrado presidente del consejo de administración de la Compañía Transmediterránea hasta su fallecimiento.

Ferrol retira 61 símbolos franquistas

El Pleno de Ferrol de 2 de marzo de 1981, diez días después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, acordaba cambiar el nombre de 61 calles relacionadas con el franquismo, siendo alcalde Xaime Quintanilla Ulla (PSOE), con los votos a favor de PSOE, PCG y Unidade Galega, y en contra de AP. Entre las cambiadas figuraban significados militares golpistas o que participaron en el ejército sublevado. Así, la calle Salvador Moreno de la ciudad de Ferrol es hoy Irmandiños; Almirante Fernández Martín, ahora Eduardo Pondal; Almirante Vierna (San Francisco); Honorio Cornejo (Angustias); González Llanos (Circunvalación); Marqués de Alborán (se refiere al almirante de la Armada y golpista Francisco Moreno Fernández) hoy Plaza de Armas; Cándido Pérez (Celso Emilio Ferreiro); Soldado Lois (Sao Paulo); Constantino Lobo (Catalunya); Parque Camilo Alonso Vega (Alexandre Bóveda); General Franco (Real); General Mola (Carmen); General Aranda (Sol); Luis Carrero Blanco (Castelao); Primo de Rivera (Terra); Crucero Baleares (Rampa).

Me comentaba hace unos días Rafael Pillado, histórico dirigente sindical: "En Ferrol siguen mandando los almirantes". Y todo parece indicar que es así porque el Ministerio de Defensa permite que hoy el Arsenal Militar de Ferrol conserve las siguientes calles: Salvador Moreno Fernández, Marqués de Alborán, Almirante Fernández Martín, Cándido Pérez, Almirante Honorio Cornejo, Soldado Lois, González-Llanos y Crucero Baleares.

El tema no es nuevo porque Defensa no atiende la continuada reclamación de la corporación municipal para que retire los restos del franquismo. El pleno de 24 de setiembre de 2009, con Vicente Irisarri como alcalde del PSOE y a iniciativa de Esquerda Unida (votos a favor de PSOE, Esquerda Unida y BNG y abstención de PP) pedía a Defensa el cambio de nombre de las calles del Arsenal Militar porque son una auténtica exaltación del franquismo, de personas de la Armada relacionadas con la represión de la dictadura. Esta petición no fue atendida por el gobierno del PSOE. La Asociación Ferrolterra NosaMemoria apoyaba en 2011 la petición del ayuntamiento. Por otra parte, el pleno de julio de 2018 acordaba, a propuesta del BNG, la retirada de toda la simbología franquista que todavía queda en Ferrol.

Falta de coherencia de PSOE y PP

La actitud del PSOE no puede ser más contradictoria. El Pleno del ayuntamiento de Pontevedra de octubre de 2002 acordaba, a iniciativa del BNG y con el apoyo del PSOE, eliminar la calle Salvador Moreno Fernández, que fue sustituida por Rosalía de Castro. En el Pleno de Cádiz de diciembre de 2021,el PSOE aprueba que se retire la calle Almirante Vierna, lo mismo que en A Coruña en 2009; en Madrid aprueba la retirada de la calle Almirante Francisco Moreno en abril de 2017; en Pontevedra cambia en 2021 el nombre del colegio Salvador Moreno, que depende de Defensa, por Juan Sebastián Elcano, después de una denuncia de la CIG. Cedeira con alcaldía del PSOE (votos a favor de PSOE y BNG) retiraba a Salvador Moreno Fernández la distinción de Hijo Adoptivo el 2 de octubre de 2020. Pero el ministerio de Defensa mantiene las calles de estos golpistas en el Arsenal de Ferrol.

El PP sigue defendiendo los honores para los golpistas y quince años después el presidente Rajoy reivindicaba una calle para este golpista y declaraba el 30 de noviembre de 2017 en una visita a militares españoles en Costa de Marfil: "Viví muchos años al lado de la Escuela Naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora, no se sabe por qué, le han quitado la calle al Almirante Salvador Moreno. Pero, en fin, yo le sigo llamando así". Luís Bará, diputado del BNG en el Parlamento Gallego calificaba estas declaraciones de Mariano Rajoy como "apología del franquismo".

El discurso de la diputada socialista Paloma Rodríguez

El PSOE, cuando gobernaba el PP de Rajoy, manifestaba a través de la diputada Paloma Rodríguez, que la Ley de Memoria Histórica estaba prácticamente derogada por el incumplimiento por parte del PP y reclamaba la eliminación de la calle Salvador Moreno en el Arsenal Militar porque lideró el golpe militar de 1936 en Ferrol, lo mismo que la calle de su hermano, Francisco Moreno, por su participación golpista. El PSOE criticaba, entonces, el rechazo del PP a la Proposición no de Ley el 17 de junio de 2015, presentada por esa diputada en la Comisión Constitucional del Congreso.

Manifestaba la diputada Rodríguez: "Ferrol es una ciudad que aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad, para lo cual el arsenal militar constituye una parte fundamental. Como tal, este patrimonio, que ha de ser visible para la población y para los visitantes, no puede persistir en honrar con la denominación de sus calles a quienes traicionaron la voluntad del pueblo y la legalidad. Por otra parte, señorías, en el arsenal también trabajan militares y civiles, demócratas, defensores de la legalidad vigente, que día a día han de convivir con la indigna e ilegal denominación de las calles del recinto.

El franquismo ha sido condenado en todas las instancias democráticas, y el compromiso del Partido Socialista es claro y rotundo en relación con una memoria colectiva que forma parte de nuestra realidad.

No pueden traicionar, señorías, la legalidad y no pueden decepcionar a las personas, a tantas personas que lucharon y que luchan para la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo y, consecuentemente, para la recuperación de la dignidad de este país". Cuando el PSOE llega al gobierno olvida totalmente este discurso.

El colectivo de presas e presos políticos de Ferrol en la dictadura denuncia ante la Fiscalía al ministerio de Defensa de Margarita Robles

Enviábamos una carta a Margarita Robles, ministra de Defensa, en diciembre de 2020: "Son numerosos los casos en los que el propio ministerio de Defensa promociona o permite la apología o enaltecimiento del franquismo. En Galiza permanecen hoy 23 símbolos franquistas en instalaciones que dependen de Defensa y 13 están en Ferrol".

Acabábamos así ese escrito: "Ya es hora de que el ministerio de Defensa acabe con la simbología franquista y a la exaltación de golpistas y criminales. Si Defensa no actúa y mantiene esta situación vergonzosa, no quedará otra salida que presentar una denuncia en el juzgado correspondiente por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007".

Esta fue la respuesta de Defensa: "Conforme a los datos disponibles en este Departamento, no consta que existan actuaciones pendientes al respecto. Si surgieran nuevos supuestos, la reacción del Departamento será la que establece la ley".

En respuesta a esa notificación de Defensa, enviamos un nuevo escrito a la ministra de Defensa en marzo de 2021, que acababa así: "Si Defensa sigue negando la evidencia y manifestando que no existen actuaciones pendientes, pondremos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía por si el incumplimiento reiterado de la ley pudiese tener un carácter penal".

Posteriormente, el diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntaba al Gobierno si pensaba eliminar las calles franquistas del Arsenal de Ferrol y esta fue la respuesta por escrito: "En cumplimiento de esa Ley de 2007 y de la normativa que la desarrolla, se revisaron los símbolos y los nombres. Algunos de estos, que no vulneraban lo establecido en aquellas, se mantuvieron, ya que recuerdan a miembros de la Armada o buques con vinculación con la ciudad de Ferrol".

Con esta sorprendente respuesta de Defensa, cualquier día podrían presentar PP o Vox una propuesta para que, por su "vinculación con Ferrol", el dictador Franco recupere las calles y distinciones perdidas en su ciudad natal.

No desistimos y el 3 de febrero de 2022 presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Galiza: "Entendemos que no solamente hay un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica vigente por parte del Ministerio de Defensa, sino que, por la respuesta a preguntas de los diputados, non tiene voluntad política para eliminar esa simbología franquista. Solicitamos que por parte de esa Fiscalía se tomen las medidas oportunas para comprobar los datos que aportamos y actuar en consecuencia porque entendemos que esta reiterada actitud de incumplimiento de la ley por el Ministerio de Defensa, podría ser constitutiva de delito.

La permanencia en el Arsenal de Ferrol de la calle dedicada a Salvador Moreno Fernández, así como distinciones honoríficas, es una ofensa a las víctimas de La Desbandá y del franquismo. Cuando se cumple el 85º aniversario de aquella masacre en la carretera de Málaga a Almería, ¡acabemos con esta vergüenza!