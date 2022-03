Desmontar el negacionismo en el 8M

Desde primera hora de la mañana, ayer el negacionismo quiso ocupar en las redes el 8M, de nuevo. Desde fuera resultaba un pataleo infantil, pero con ello demostró que es un movimiento muy articulado, muy organizado e incluso financiado.

#NoHablesEnMiNombre se posicionó como parte de lo más comentado en redes sociales. Las protagonistas de los mensajes: mujeres. El negacionismo vuelve a cometer la simpleza y el error de siempre. Dar a entender que todas las mujeres son feministas, cuando no. Pero, además, decir que "no hables en mi nombre" es un argumento vacío que se vuelve hacia ellas como un boomerang porque ellas tampoco hablan en el nombre de otras muchas mujeres ni en mi nombre . Es igual que cuando me dicen "No me representas". Vale, para empezar yo no he dicho que quiera ser tu representante, pero es que lo que tú dices tampoco me representa a mí.

Más allá del hashtag hubo algo que me removió mucho. La compañera de una casa de acogida me pasó ayer el estado de Whatsapp de la ex pareja de una mujer que vive en ese centro, junto a sus dos hijos. La imagen es la que ven arriba. Un grupo de mujeres sostienen esos carteles. El problema es que nada de lo que ponen ahí son argumentos sólidos ni ciertos. Podemos responder a cada una de esas frases simplonas y casi vacías del machismo.

"Mi hijo no es un maltratador". El feminismo siempre lo recuerda: "Ningún hombre nace maltratador". Todo dependerá de la educación que usted le dé, porque el machismo es cultura y aprendizaje. Así que será parte responsable de si es maltratador en el futuro o no.

"El hombre no es mi enemigo". Y tanto que no. Ni las mujeres son enemigas de los hombres. Esto es de primero. Por eso hay hombres feministas. Por eso desde la Ilustración hay hombres que han contribuido al movimiento cediendo poco a poco el espacio y los derechos que nos corresponden, porque como no son machistas entienden que es justicia social.

"Quiero que se me garantice mi derecho a ser madre". Si esto es por los vientres de alquiler, no hay ningún derecho sino un deseo. Ya lo dice Naciones Unidas. Si es por la ley del aborto, lo han entendido mal. Ninguna mujer es obligada a abortar. Si fuera así nos habríamos extinguido. No se preocupe. Si quiere usted tener uno, dos, quince o veinte niños, podrá tenerlos. Nadie se lo impedirá de la misma manera que nadie podrá impedir que una mujer aborte. Las dos partes ganan y ninguna somete a otra.

"No soy inútil ni soy inferior". Creo que esto es una pancarta feminista que se les ha escapado, porque justo quien nos ha considerado inferiores es el propio sistema machista. La brecha salarial, que es una realidad objetiva, es lo más evidente. Lo de "inútil" viene de la etapa franquista, cuando las mujeres eran consideradas como menores o personas discapacitadas y necesitaban la tutela del marido para todo, con una licencia marital. Por suerte, lo hemos superado.

"No necesito cuotas para alcanzar mis objetivos". Pues enhorabuena, pero tu realidad individual no le sirve a otras mujeres. Y la prueba objetiva y real es el pequeño número de mujeres que aún está en cargos de poder o en representación de administración de empresas. Por supuesto, si eres autónoma, no tienes ningún problema.

"La barbarie no es multiculturalismo". La diversidad de culturas siempre es beneficiosa y debería fomentar la tolerancia y la solidaridad. Con personas de otras culturas lo que no hay que hacer es la caridad, que es humillante. Lo que sí es una barbarie es que haya más de 1000 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas y que haya aumentado el número de hijos e hijas asesinados por sus padres.

"Cadena perpetua para asesinos y violadores". Está medio bien porque, al menos, reconocen que existen asesinos y violadores. Asesinos han sido, al menos, más de 1000, según cifras oficiales. Y violadores… uno o dos o más cada 5 horas, que es cuando se comete una violación. Lo de la cadena perpetua… tienen ya la prisión permanente revisable pero mucho mejor que eso es una pancarta que pusiera "educación para no crear asesinos ni violadores" porque conseguimos que esa persona tenga una vida lejos del delito y evitamos una muerte. Así se crean personas plenas, no agresores ni víctimas. La cadena perpetua ya llega tarde y genera más costes, además. La prevención es más efectiva.

"Yo quiero ser libre". Es probable que quizás esta mujer sufra algún tipo de maltrato para sostener esta pancarta porque la violencia de género aísla a las víctimas. Por fortuna, otras muchas mujeres, gracias al feminismo, han disfrutado de más libertad, aunque es cierto que queda mucho por hacer para ser completamente libres. Por eso necesitamos menos machismo y más feminismo. Estamos en el camino.

Esto podría ser la demostración de personas que viven en otra realidad paralela y que desconocen cómo vivimos. Personas sobre las que había que hacer pedagogía. Pero me temo que no. Que es pura y simplemente propaganda y panfleto del negacionismo.

Y solo le dejo un dato más. ¿Ven a algunos de esos padres padrísimos y buenísimos que salen en medios, acusados de abusos o violencia de género, pero que niegan todo y atacan a las madres que intentan proteger a sus hijos? Pues busquen sus perfiles en redes. Y verán que no son hombres aislados, la mayoría de ellos, sino que están vinculados o integrados en asociaciones machistas. Miren siempre al mensajero que hay detrás y verán de qué va todo esto.