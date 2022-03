¿Con qué derecho, señor Sánchez, traiciona usted al pueblo saharaui? 

¿Una autonomía para los saharauis dentro del régimen feudal de Makhzen? ¿No te parece suficiente lo que viven los saharauis que están bajo ocupación marroquí? Déjeme decirle, señor Pedro Sánchez, que los saharauis están sufriendo lo que nadie se puede imaginar: torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y desapariciones forzadas. Le sonará el nombre del activista Moh Lamin Haddi o incluso el de Sultana Khaya. Son dos de casos de los que usted seguro se enteró y por los que no hizo nada al respecto. Y allí están. Sufriendo. ¿Por qué será que hace tan sólo unos días le vimos defendiendo al pueblo de Ucrania e incluso mandando armas para que combatan la invasión rusa? ¿Por qué con el pueblo saharaui no hace usted lo mismo? ¿Es que no considera que el pueblo saharaui sea merecedor de esos derechos humanos de los que presume Occidente? Busque e infórmese, señor Sánchez, que los que tenemos la piel tostada, ojos morenos y pelo rizado también somos raza humana. Pero qué sabré yo, un simple refugiado árabe musulmán y africano ante un hombre blanco y occidental como es usted. Pero hay más, señor presidente. Estos días he escuchado una respuesta suya a un periodista sobre el nuevo giro de España en su postura respecto al Sáhara Occidental. Me pareció que un juego de niños. Usted respondía que esta postura era la misma de otras grandes potencias como Francia, Estados Unidos o Alemania, como si se tratara de un concurso de a ver quien vulnera más el derecho internacional. No obstante, ¿no cree usted que se está contradiciendo? Hace poco dijo que había que apoyar a los ucranianos en su legítima defensa. Déjeme, señor Sánchez, transmitirle el enfado y la decepción de todos los saharauis que, tras 40 años de espera, creían poco en las promesas de los políticos y de la comunidad internacional. Se dijo en numerosas ocasiones al inicio del conflicto en Ucrania que la historia se repite y va a ser verdad. En el Sáhara también. No hace falta recordarle la traición de su partido a los saharauis cuando Felipe González nos prometió acompañarnos hasta la victoria final. Pero, ¿sabe usted qué ocurrió entonces? González nos mintió, nos traicionó y nada más llegar al poder nos vendió de muy mala manera al opresor abandonando el oprimido. Pero a pesar de su traición nuestra lucha siguió. Usted, Pedro Sánchez, consiguió llegar al poder y tuvo la oportunidad de limpiar la mancha vergonzosa de su partido, de su país y apoyar la legalidad internacional. De eso se trata, no se trata de apoyar a los saharauis. Se trata de cumplir con la resoluciones de la ONU.

Y ahora, señor presidente, permítame tutearle. ¿De verdad crees que tú o quien sea puede decidir sobre nuestro futuro? Déjame decirte, señor Sánchez, que los saharauis ya decidimos nuestro futuro. Lo hicimos el pasado 13 de noviembre de 2020. No decidimos pedir un referéndum y mucho menos la autonomía. Pedimos la completa independencia de nuestro país. Eso sí. No lo hicimos como tú. Nosotros tomamos la decisión basándonos en la legalidad internacional. Cito ahora el derecho internacional: "el derecho a la resistencia es un derecho fundamental del ser humano, pues parte de la dignidad humana y bosqueja a un ser humano con poder de autodeterminación y no funcionalizado a un sistema político o jurídico, con la obligación de oponerse a quien incumpla su deber de protección de derechos".

El Sáhara es y será de los saharauis. Si no tuvimos la posibilidad de decidir sobre nuestras vida nadie nos va a impedir morir como queremos.