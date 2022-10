El jardín y la jungla: nada de lo que arrepentirnos

"Neocolonialismo y racismo": en estos términos la prensa internacional condena con firmeza el lenguaje colonial de Josep Borrell en su reciente discurso pronunciado en Brujas ante futuros diplomáticos. En la visión del mundo de Borrell, Europa es un jardín rodeado de una jungla invasiva: "Most of the rest of the world is a jungle, and the jungle could invade the garden’. Pero Borrell no entiende la reacción: ‘I certainly do not share the allegation that it is somehow imperialist, white supremacist or a retrograde message’. Es más, se siente ofendido: "I have been disappointed by the interpretations that have been bandied around, I reject them totally. I think everything I’ve done in my life completely goes against being called a neocon’.[i] Josep Borrell difundiendo desde su cargo europeo la doctrina colonial posfranquista. Como ciudadana europea, protesto: no en mi nombre.

En un documental sobre Guinea Ecuatorial se puede ver cómo Franco, en un mensaje "al pueblo de nuestra colonia africana de Guinea Ecuatorial", pone de manifiesto que "España no es y no ha sido nunca colonialista sino civilizadora y creadora de pueblos" [ii]. Dirigirse a la colonia para negar el colonialismo. Aún en 2006, preguntado sobre Guinea Ecuatorial, Manuel Fraga Iribarne reiteraba esta tesis: España colonialista, no; colonizadora y civilizadora de pueblos, sí. ¿Será que en 2022 las mentes han madurado? Sí: con respecto al siglo XIX. Preguntada si España practicó el colonialismo, la directora de la RAH, Carmen Iglesias, afirma que "sí, por ejemplo en África y en Cuba a finales del siglo XIX, pero no antes. Usar el término colonia o periodo colonial para hablar de los virreinatos americanos es algo anacrónico". [iii] Indudablemente, la RAH ha dado un paso adelante con respecto a la tesis colonial franquista. Se admite el colonialismo en el siglo XIX. En el siglo XVI, sin embargo, no hubo ni colonialismo ni colonias. No se deben proyectar conceptos modernos a épocas del pasado.

El eufemismo con el que se rodea tan delicada cuestión es el de "territorios". En 2021, el líder de Vox Espinosa de los Monteros apuntaba que España "nunca tuvo colonias, sino que tuvo territorios". [iv] Irónicamente, la tesis nacional-españolista proyecta al siglo XVI un concepto característico del imperialismo estadounidense de los siglos XIX y XX que se ha autodefinido en términos de anexión, compra o sometimiento de "territorios", que no de pueblos ni naciones. [v] Decir "territorio" permite encubrir a los pueblos o naciones que lo habitan, es decir, los 'naturales de aquellas tierras', expresión que abunda en los documentos históricos del siglo XVI español. "Territorios", por el contrario, apela a la doctrina de las tierras vacantes, que ha sido de gran utilidad para legitimar la invasión y ocupación de territorios ajenos. El jardín que invade la jungla para cultivarla. Obra de civilización. La puesta en valor de tierras baldías cubiertas de malezas. Y así, en enero de 2022, el rey Felipe VI reivindicaba en Puerto Rico el "modelo de presencia de España en América", en el que "los nuevos territorios se incorporaban a la Corona en situación de igualdad con los demás reinos". [vi] Es el nuevo lenguaje de la doctrina colonial actualizada, posfranquista: "presencia" y "territorios" sustituyen los términos de 'colonización' y 'naciones'. Curiosamente, la prensa aún no estaba familiarizada con el último estado de la cuestión ya que El País destacaba que el Rey reivindicaba en Puerto Rico el "modelo español de colonización [sic] de América".

Reducidos a meros "territorios", los diversos pueblos indígenas u originarios de América no han cesado de denunciar el hecho colonial reivindicando su condición de naciones. La antología de documentos políticos y de protesta de los aborígenes de EE.UU., titulada Say we are Nations (Di que somos naciones), recoge un texto interesante de 1918. En vistas de la organización de la Conferencia de Paz al final de la Primera Guerra Mundial, el indio Carlos Montezuma insiste en la participación de delegados de su nación en dicha conferencia: "¿Por qué? Porque los indios somos una nación. Los indios nunca hemos recibido justicia de manos de Estados Unidos. Hemos sido relegados fuera de la humanidad. No hay cuadro tan negro como la historia de nuestra raza. [...] Han pasado quinientos años y los indios aún no son libres. Quinientos años desde la invasión de la raza de cara pálida en los dominios de los indios y éstos no disfrutan de los derechos de los seres humanos. Esta guerra justa es una burla a la raza india, si no se nos permite estar en la Conferencia de Paz". [vii] Carlos Montezuma. Nombre de pila castellano; apellido azteca. Costura colonial.

Cuando, en enero de 2022, en señal de protesta por la visita del rey Felipe VI a Puerto Rico fue derribada la estatua de Ponce de León, el corresponsal de El País observaba que "en Puerto Rico, el indigenismo es muy minoritario". Efectivamente, no puede ser muy extendido un indigenismo en "territorios" donde la población indígena quedó extinguida al cabo de pocas décadas de 'presencia' española. Sin embargo, todo esto no impide para que en esta última edición del Día de la Hispanidad, al 'nada que celebrar' de los pueblos indígenas se contraponga sin complejos un arrogante 'nada de lo que arrepentirnos'. Y Josep Borrell no entiende la indignación internacional.

Resulta incomprensible que autoridades políticas y académicas españolas, al legitimar un discurso acrítico, revisionista y negacionista del hecho colonial al servicio de una agenda política nacionalista, se automarginen de esta manera en foros internacionales, en nombre de la defensa del orgullo nacional contra los imaginarios enemigos de siempre, difamadores de España y propagadores de la llamada Leyenda Negra. Nadie gana con esta postura. Y mucho menos las nuevas generaciones de españoles a quienes se les cierra el acceso a un debate sensato y enriquecedor en diálogo con la comunidad internacional sobre el lugar de España en el contexto de la historia universal.

[i] Citado en ‘Crude Comments From Europe’s Top Diplomat Point to Bigger Problems’, The New York Times, Oct. 17, 2022.

[ii] Documental: Memoria negra. Director: Xavier Montanyà, 2006 URL: https://www.youtube.com/watch?v=lPU9oS20_ZI.

[iii] ‘Educación no quiere que los alumnos de Bachillerato estudien el «proceso antidemocrático» de la Segunda República’, ABC, 20 de enero de 2022.

[iv] ‘Polémica por la colonización’, El Periódico, 29/09/2021.

[v] Daniel Immerwahr. How to Hide an Empire. A History of the Greater Uinted States. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019.

[vi] ‘El Rey reivindica en Puerto Rico el "modelo español" de colonización de América. Frente a la petición de disculpas, Felipe VI afirma que "hay que estar orgulloso" de la herencia hispana’. El País, de enero de 2022.

[vii] Daniel M. Cobb (ed.), Say we are Nations. Documents of Politics and Protest in Indigenous Americ since 1887. The University of North Carolina Press, 2015, pp.34-35.