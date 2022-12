Los pueblos sufren la Historia y el caso de Ucrania y de Rusia no será diferente

En 1995 coincidimos en un gimnasio de Granada varios amigos con una estudiante Erasmus alemana que se llamaba Martina. Uno de nosotros le preguntó a Martina sobre el Holocausto de los judíos a manos de los nazis hacía ya 50 años, y tras emocionarse, Martina nos explicó que en distintos países le habían preguntado con mucha frecuencia por esa misma cuestión hasta el punto de hacerla sentir culpable. "No fui yo", se excusaba ya dolida por lo reiterado de la pregunta. Era de cajón que no fue ella, pero Martina arrastraba una injusta, por colectiva, culpa por la inmensa atrocidad que los nazis alemanes durante la guerra cometieron contra "el pueblo elegido". Nada que ver, está claro, Martina con aquellos alemanes nazis de los años 30 y 40.

En esa misma línea, chinos, coreanos, birmanos, tailandeses, malayos, indonesios y filipinos miran con cierta aversión a "lo japonés"; perdura aún en la conciencia colectiva de esos países la ocupación que sufrieron por las tropas japonesas durante la II Guerra Mundial. Pero claro que nada que ver los japoneses de hoy con los japoneses, que ya en retirada y prácticamente derrotados, masacraron 100.000 civiles en Manila en 1945, por poner un ejemplo. Aquel ejército imperial japonés sometió a esas poblaciones asiáticas invadidas a sufrimientos indecibles y eso lógicamente quedó grabado a fuego en la conciencia colectiva de esos pueblos humillados y masacrados. A saber lo que tardarán hutus y tutsis en olvidar las infamias y los crímenes de los unos contra los otros. Todavía en América Latina, 500 años después de la conquista, se nos mira con desconfianza y algo de rencor a los españoles. No hablo de oídas, viajo a Sudamérica con cierta frecuencia y lo he experimentado.

Incrustado en el recuerdo de los ucranianos está el Holodomor (1932-1934), exterminio por hambruna de cuatro millones de personas, provocada por la desastrosa gestión política de Stalin. A ese genocidio por hambre se le añadió una brutal persecución de intelectuales y artistas ucranianos y una prohibición de su lengua cuyo objetivo no era otro que segar de cuajo la identidad nacional ucraniana. El recuerdo de lo soviético ya era amargo, pero sumado a ello, casi seguro que los rusos de las generaciones futuras tendrán que afrontar además la carga de la ignominia que Putin y su gobierno están llevando a cabo contra la población civil ucraniana. Sin ninguna contemplación, sin el menor atisbo de piedad, Putin, su gobierno y su ejército, destruyen centrales eléctricas y depósitos de agua potable ucranias sometiendo cruelmente, cuando no matando por hambre y frío, a civiles inocentes. Innumerables dramas y desgracias cotidianas acompañan a la falta de electricidad: muchos comercios se arruinan y actos médicos como cirugías y TACs, imprescindibles para muchos enfermos, serán imposibles de llevar a cabo, con lo que habrá gente que morirá por esas carencias. Conforme el ejército ruso se retira por el avance de las fuerzas ucranianas, destruye prácticamente todo lo que encuentra a su paso, ensañándose con las infraestructuras indispensables para que el funcionamiento de una ciudad sea posible e intentando de esa manera quebrar la resistencia de la población civil ucraniana. Muchas atrocidades quedarán ignoradas y no se sabrán más que por los que las han padecido, porque esas atrocidades quedarán enmascaradas por otras aún mayores. Los saqueos y los robos, las miles de mujeres violadas, los niños que han muerto por los bombardeos de edificios y de hospitales, las ejecuciones sumarias... Todo ese inmenso trauma quedará en el consciente e inconsciente de los ucranianos dejando un poso de rencor y de odio contra todo "lo ruso" que costará generaciones solo mitigarlo. Y será también contra rusos tan inocentes de la barbarie del gobierno de Putin como lo fue Martina del holocausto de los judíos o como puede serlo Haruki Murakami por las barbaries cometidas por el Japón de hace 80 años.

Muchos rusos han resistido, muchos rusos se han opuesto a la guerra y están pagando con torturas y cárcel ese honesto y hasta heroico atrevimiento. Las Pussy riot son un admirable ejemplo de ello. En Moscú, el opositor Ilya Yashin ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel por poner en duda la versión oficial del Krelim que decía que las matanzas de Bucha eran una mentira del gobierno ucraniano que habría empleado actores que simulaban muertos en las calles. En su alegato final en el juicio Ilya Yashin dijo dirigiéndose directamente a Vladmir Putin: "Ha traído una desgracia terrible al pueblo ucraniano, que probablemente nunca nos perdonará". Pero incluso esos valientes como Yashin y las Pussy Riot, tendrán casi que "disculparse" y dar explicaciones en un futuro cuando en muchos foros tengan que decir que son rusos.

La patria de escritores inmensos como Dovstoievsky, Tolstói, Chéjov y Pasternak. La patria de matemáticos lumbreras como Kolmogorov y Shitov, de músicos sublimes como Chaikovski y Shostakovich, de pintores geniales como Kandinsky y Chagall. La patria de los mejores ajedrecistas de la historia como Karpov y Kaspárov. La patria de gimnastas y atletas legendarios; Rusia, la primera potencia mundial en Gimnasia Artística. La URSS, la patria que puso 27 millones de muertos ("nosotros ponemos la sangre", que dijo Stalin) en la II Guerra Mundial y que fue crucial para detener y derrotar el expansionismo nazi. Esa, la madre Rusia, sufrirá el desprestigio y la marginación en el sistema internacional y se le pedirán cuentas por tanta destrucción como han causado. Esperemos que se haya aprendido como ya enseñó el Tratado de Versalles, que hay condiciones que son impagables, y que por tanto no se pueden cumplir y que unas condiciones inasumibles y humillantes impuestas por los vencedores pueden ser el germen de otras catástrofes.

Un nuevo orden mundial emerge tras despertar del sueño que se soñaba en Europa tras el final de la segunda Guerra Mundial, a saber, que una guerra en territorio europeo no era ya prácticamente posible, a pesar de que las guerras en los Balcanes en los 90 del siglo pasado deberían haber sido suficientes para alertar en contra de esos sueños ilusorios.

Me vuelve una y otra vez a la memoria el potente aforismo de Albert Camus que tiene ya casi la fuerza de una ley natural: "Son los pueblos los que sufren la Historia".