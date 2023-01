Igual no somos minoría

Hace unas semanas una compañera de Transform Europe me envió una encuesta que me tiene obsesionada. Se trata de un caso de falsa realidad social, es decir, de la percepción de una mayoría social de que su opinión es minoritaria, cuando no lo es. Os lo cuento:

En agosto de este año la revista Nature Communication publicó los resultados de una encuesta que demostraba que en Estados Unidos la población subestima el apoyo popular a las políticas para actuar contra el cambio climático en casi la mitad. La encuesta demuestra que mientras que una amplísima mayoría de estadounidenses apoyan medidas para frenar el cambio climático (entre un 66% y un 80% de la población) esa misma gente piensa que su opinión es minoritaria. En concreto, piensan que el apoyo a medidas contra el cambio climático es de solo el 37,4%, es decir, un pensamiento absolutamente mayoritario es autopercibido como minoritario.

Este fenómeno, que los que saben de esto denominan "ignorancia pluralista", se basa en una percepción errónea de los que piensan los demás, pero cuando el caso es tan grave y de tal magnitud como que el que verifica este estudio, que una mayoría de casi un 80% crea que es una minoría de casi el 40%, estamos ante un caso de creación de una falsa realidad social.

Estudios anteriores en EE.UU., China y Australia nos dicen también algo curioso en consonancia con lo anterior y es que la gente sobreestima el número de negacionistas del cambio climático al creer que son muchos más de los que realmente son, así que la pregunta es:

¿Cómo se crea esta falsa realidad social?

¿Cómo es posible que haya una percepción y una autopercepción tan errónea de la verdadera opinión pública, al menos en este caso? El estudio mencionado destaca tres motivos, a mi juicio insuficientes, pero que dan pistas sobre cómo se crean los falsos consensos y, lo que es más peligroso, el "sesgo conservador" que los guía.

Los conservadores y los que están en contra de tomar medidas contra el cambio climático subestiman mucho más el número de los que sí las apoyan, lo minimizan (lo desprecian, diría yo) mucho más. De hecho, los habitantes de los Estados más conservadores y los de los Estados con menos protestas por el clima subestiman en mayor medida el apoyo a las políticas climáticas.

Pero el mayor motivo es el consumo de medios de comunicación que tergiversan la opinión pública, dan una cobertura desproporcionada a los negacionistas o a los conservadores que se oponen a frenar el cambio climático, mientras que, por cierto, el electorado conservador está en realidad bastante dividido sobre esta cuestión. Las percepciones erróneas de la opinión pública son especialmente pronunciadas entre quienes consumen estos medios de comunicación.

No puedo dejar de encontrar analogías con la situación en España y de preguntarme en cuántos temas más esta falsa realidad social opera en nuestras sociedades, en cuántos casos más creemos ser minoría cuando puede ser que no lo seamos. Se me ocurre que una forma de detectarlo es la agresividad con lo que los medios de comunicación conservadores o ultras se empeñan en negar o tergiversar una realidad, cuando no directamente crear mentiras. La falsa realidad social requiere un enorme y constante esfuerzo de seducción a un público al que ya no se pretende convencer con argumentos, sino con una falsa percepción de lo que es mayoritario.

La buena noticia es que no lo consiguen o, al menos y como la encuesta citada demuestra, consiguen a veces que una mayoría crea que su pensamiento es minoritario, sí, pero eso no cambia el hecho de que sigan siendo mayoría.

2023 será año electoral y veremos encuestas de todo tipo; de las electorales no se fíen mucho, habida cuenta lo mucho que intencionadamente yerran, y quédense con la idea de que igual los que defendemos la paz, los servicios públicos, la justicia social, la igualdad y la lucha contra el cambio climático no somos minoría...

Feliz Año Nuevo.