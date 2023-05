A la hora de votar, el Sahara se tiene que notar

"¿Qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?" Nos toca semana (año) electoral y buena parte de las personas que van a emitir su voto en las próximas elecciones se han hecho estas preguntas. También lo han hecho miembros y votantes del propio partido socialista, que no entienden cómo su líder ha tomado unas decisiones unilaterales que no han sido explicadas, pero para las que sí han expedido un vago argumentario del que es, visiblemente, incómodo no salirse.

Desde la carta sorpresa que Marruecos sacó a la luz en marzo de 2022, en la que Sánchez aceptaba la ocupación del Sahara Occidental y afirmaba que la autonomía que proponía Marruecos, la fuerza ocupante, era la solución "más sería, realista y creíble", muchas han sido las palabras y hechos que hacen sospechar de que la relación de amistad de la que tanto se vanagloria la parte socialista del gobierno del Estado, no se está manteniendo desde la horizontalidad que sería deseable entre "dos socios fiables".

Que todo esto es, cuanto menos, sospechoso, no se le escapa a nadie; pero tampoco nos sorprende a quienes conocemos cómo se han ido dando las relaciones entre las grandes personalidades socialistas con Marruecos desde Felipe González, quien aseguró al pueblo saharaui que «nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final» y que lleva décadas trabajando junto al ocupante para conseguir que se reconozca su soberanía sobre el Sahara Occidental. José Bono, Rodríguez Zapatero, Elena Valenciano, Miguel Ángel Moratinos, María Antonia Trujillo o Fernando López Aguilar, quien afirmó que con Marruecos había que "tragar sapos", son sólo algunas de las personas que, desde sus puestos de influencia y poder, han tratado de ayudar a Marruecos para legitimar su ocupación del Sahara Occidental. De hecho, han sido las personas que más han defendido la postura de Pedro Sánchez y que, según se sabe, han tratado de mediar a nivel interno tras la polémica decisión. En nuestra web, podéis encontrar más información sobre por qué hay quien considera al PSOE como parte del lobby del régimen marroquí.

Pertenecer a un partido estatal, hace que los triunfos nacionales o de otras regiones se sientan como propios: el partido lo ha conseguido. Desligar de lo autonómico, por tanto, lo que no se ha hecho tan bien a nivel estatal, resulta arduo complicado. Y quienes se presentan a las elecciones autonómicas por el PSOE lo saben. Muchas han tratado de poner distancia en este tema con comunicados o dimisiones. Otras, han agachado la cabeza y evitan hablar de ello. Estos hechos demuestran que la cuestión de ocupación del Sahara Occidental interpela a toda la sociedad y que puede llegar a pasarles factura.

No somos ingenuas. Sabemos que muchas personas militan y participan en partidos que no comparten su posición respecto al Sahara Occidental y a las que no podemos exigir poner esta cuestión en el centro a la hora de votar. No obstante, sí pensamos que es importante reflexionar y preguntarse a qué tipo de personas y partidos estamos entregando nuestra confianza para que decidan por nosotras. Personas honestas que levantan la voz ante las injusticias o personas que agachan la cabeza ante lo que se les impone desde arriba. Personas que toman decisiones desde el consenso tras un proceso de argumentación y debate o personas que toman decisiones de manera unilateral y que se creen con el derecho de no tener que dar explicaciones, aunque hagan lo contrario de lo que prometieron en el programa electoral con el que se presentaron ante la ciudadanía.

Mucha gente afirma que estas elecciones municipales y autonómicas pueden ser un mensaje de aviso para las elecciones generales de final de año. Máximo Huerta contó en una entrevista que parecía que a Pedro Sánchez le preocupaba cómo sería recordado en el futuro. El presidente ha podido comprobar que la palabra "traidor" le ha perseguido en los múltiples mítines en los que se han alzado las banderas saharauis. Sus encuentros con Marruecos no serán recordados por los beneficios que han traído a España (y que aún se desconocen), sino porque han sido a costa de un pueblo que lleva medio siglo esperando que se cumpla con una legalidad internacional que se enarbola cuando se habla de Ucrania, pero que no se duda en pisotear en cuanto un tentáculo del majzén amenaza con aparecer.

A Pedro Sánchez y sus acólitos no les debe salir gratis violar el Derecho Internacional en contra del Parlamento del Estado y en contra de sus propios ministros.