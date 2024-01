Esos hombres que no pueden ser padres porque ellas abortan

A raíz del caso de Bertín Osborne se ha extendido un debate curioso. Cuando se recuerda que el presentador no puede dejar de ser padre, de acuerdo con el Código Civil, responden que existe una desigualdad y es que "las mujeres pueden decidir abortar y no ser madres, mientras los hombres no pueden decidir sobre la paternidad si ellas abortan".

Vamos por partes.

Por el Código Civil sabemos que el padre no puede dejar de ser padre, pero es que la madre tampoco, si sigue hacia delante la gestación. Este código regula las relaciones entre personas desde que nacen hasta que mueren, con derechos y obligaciones. Y esto, la paternidad o maternidad es una obligación y en igualdad para las dos partes. Lo que es un derecho es el aborto. No se pueden comparar. Ya hubo una sentencia, por ejemplo en Estados Unidos, conocida como caso Dubay, y dejaba claro que el derecho de una mujer a abortar y el derecho de un hombre a rechazar la paternidad no son análogos. No son lo mismo. Parece que hay que refrescar la memoria y leer la ley sobre el derecho al aborto en España. En 1985 ya se aclaraba que se garantizaba "para la salvaguardia del derecho a la vida y a la salud de la mujer". Porque en este país había la doble moral de que las que tenían dinero, aunque fueran muy católicas y apostólicas, podían abortar. Y las más pobres recurrían a abortos clandestinos que ponían en riesgo sus vidas. Vidas que sin ese derecho quedaban o quedan marcadas para siempre: adolescentes siendo madres sin querer o con falsas promesas de ellos, madres obligadas tras haber sido violadas, madres a la fuerza por la imposición de un maltratador, madres con embarazos que ponían en riesgo sus vidas y madres que sin tener medios ni soluciones tenían que afrontar una nueva vida solas porque el colega se había largado. Por eso la ley del 2010 nos recuerda toda la legislación internacional y nacional, desde Naciones Unidas y la conferencia de Beijing, el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2007) o del Consejo de Europa (1607/2008). Y como apunte recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional de 2023: que el derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución corresponde solo a quienes han nacido. El concebido pero no nacido, razona el Tribunal, "no es persona" y al no ser aún persona no puede ser titular de derechos. Por eso prevalece el derecho a la vida de la madre. Así que la ley del aborto deja muy claro que es un derecho exclusivo de la mujer y sí, los irritados tendrán que aguantarse. Si les molesta y son católicos que pidan hoja de reclamaciones a Dios por nuestra biología, que no tenemos culpa de ella. La mujer puede decidir si seguir con un embarazo o no sin la opinión de ellos. Pues mientras tú, Pepe, Antonio o Manolo podrás trabajar sin problemas, ver la tele y hacer deporte, hay mujeres a las que un embarazo afecta su estado de salud físico y mental, incluso siendo un riesgo para su vida o limitándola. Quizás por el tema de la gestación subrogada pensáis que los bebés vienen por encargo y no hay un proceso detrás delicado. Hay embarazos y partos que evolucionan muy bien pero otros no, y afectan al desarrollo profesional y personal de las mujeres. Es decir, ellas deciden porque es su salud la que está en juego, no la tuya.

Algunos querrían volver a cuando el derecho romano permitía el aborto solo si el padre lo consentía. Si ella lo decidía por sí sola, la mandaban al exilio por privar de un hijo a su esposo. De vuelta a este 2023, el fondo del asunto de este debate no es otro que un machismo legendario. Porque no les importa la paternidad. Lo que les revienta es que sean ellas las que puedan decidir. Lo que les revienta es que ellos no puedan imponer. Y por eso sale el negacionismo en tromba. El mismo que por detrás tiene grupos políticos y asociaciones bien financiadas con dinero público, que por todo el mundo intentan dar pasos atrás en el derecho al aborto. Esto es mucho más serio que el caso Bertín. Es la excusa que usa una ideología machista muy organizada para hacer dudar de nuestros derechos, colarse en la opinión pública y después plantear propuestas políticas en nuestra contra. Dar un "derecho" a la no paternidad es lo que buscan: tener el respaldo legal para eliminar la única responsabilidad que se les pide. Sería el chollo del siglo.

Por cierto, lo más importante. Este lunes un padre ha asesinado a dos hijos de 7 y 10 años, para maltratar a su expareja y madre de las criaturas. A ver si estos grupos hablan un poco más sobre algunas "paternidades". Y a ver cuándo los llamados "providas" se preocupan, más que por fetos, por menores ya nacidos asesinados por la violencia de género que suele negar.