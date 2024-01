¿La igualdad ha ido muy lejos y discrimina a los hombres?

El CIS ha publicado por primera vez una encuesta sobre igualdad. ¿Cuál ha sido el resultado? Hay muchos pero hay uno inquietante. Este: "El 44% de los hombres opina que la igualdad ha ido muy lejos y ahora se discrimina a los hombres".

Antes, un apunte. Ver, según el voto, quiénes opinan esto. Está muy de acuerdo o bastante de acuerdo el 66% de los hombres y el 55% de las mujeres que votan al Partido Popular. También el 22% de los hombres y el 15% de las mujeres del PSOE. El 7% de mujeres y cerca de 10% de los votantes de Sumar. Y, cómo no, el 88% de los hombres y el 84% de las mujeres que apoyan a Vox. La prueba de que el machismo es transversal porque, aunque parezca mentira, dentro de la izquierda hay quien compra el argumentario de la ultraderecha.

Hay quien dice que veamos lo positivo. El 56% de hombres nos apoya. Cierto. Lo único es que ese 44% es un problema porque algunos de esos gobiernan y tienen poder. Y porque de ese 44%, el 52% tiene de 16 a 24 años. Han creado escuela. O sea, el peligro puede ir a más. El 60% de la población no está de acuerdo con la afirmación, pero estamos ahí, en ese momento clave de un pulso que no sabemos con certeza hacia dónde caerá.

Y ahora, vayamos a la frase: "La igualdad ha ido muy lejos y ahora se discrimina a los hombres". ¿Seguro?

¿Dónde están los discriminados cuando hay más de 1200 asesinadas?

¿Dónde están los discriminados, pues si ellos sufren de violencia doméstica pueden denunciar para que sus parejas sean condenadas?

¿Dónde están los discriminados si la ley de violencia de género está avalada por el Tribunal Constitucional desde 2008, calificada como "razonable y proporcionada"?

¿Dónde están los discriminados cuando el 90% de los delitos contra la libertad sexual lo sufren las mujeres y son ejecutados por hombres?

¿Dónde está los discriminados cuando la brecha salarial es del 15%, las mujeres tienen más desempleo, menor retribución salarial, mayor temporalidad y jornadas partidas, menores pensiones, menos puestos de representación o dirección o cuando el 70% de las personas que cuidan son mujeres y ellas dedican el doble de tiempo a las tareas domésticas?

¿Dónde están los discriminados cuando, por las peores condiciones laborales, las mujeres tienen mayor dependencia económica de sus maltratadores o más riesgo de pobreza al punto de que acabes explotada sexualmente como una salida desesperada?

Y, por cierto, ¿en qué hemos llegado demasiado lejos? ¿En romper el silencio, en tener bajas por dolor de la regla, en poder abortar con 16 años sin permiso paterno y respaldado por el Tribunal Constitucional, en los permisos de paternidad y maternidad, en la asistencia para las mujeres violadas o en que los menores con padres en procesos penales de violencia de género puedan evitar las visitas, por ejemplo, y no ser asesinados? ¿Eso os molesta o quizás es solo que no queréis perder poder? Recuerdo que hemos conseguido toda nuestra historia sin matar y con el respaldo de mayorías parlamentarias.

El estudio analiza otras variables pero lo que me parece grave es que, tratándose de una encuesta de igualdad, el CIS no haya hecho una pregunta clave. No dedica ni una pregunta a la violencia de género ni a los crímenes machistas. ¿Casualidad? Supongo que no. Es extraño un estudio de igualdad que no contemple la principal de nuestras desigualdades: que nos matan.

La vida depende de los ojos con los que se miran... y por lo que una vive. Quizás lo que es llegar demasiado lejos es que haya más de 1200 asesinadas, 52 hijos e hijas asesinados por sus padres, aguantar años de malos tratos y destrozarte mentalmente, de dormir y vivir con ansiedad y miedo, de hacernos dudar de nosotras mismas, de obedecer, de callar, de jefes babosos, de analfabetos emocionales que te destruyen, de tirar sola con hijos que ellos olvidan, de cuidar y ser ama de casa sin reconocimiento, de poneros la mesa, de pensar la comida y las tareas, de condescendencia, de paternalismo, de instrumentalización, de apropiación de nuestras ideas, de invisibilizar mujeres en la historia, de quitarnos de referentes, de chistes machistas, de ridiculizarnos, de hacernos pasar vergüenza, de desprecios, de pedir permiso, de manchar nuestra reputación, de insultos en redes, de acosadores que se creen dueños de las calles, de que te cierren puertas y salidas, de pegar a una justicia que no te comprende, de que dudaran de nosotras ante un dolor en el médico, de que te quiten a tu hijo bajo un síndrome falso, de que nos exploten económica o sexualmente, de que nos vean como vasijas, de que salgamos tan baratas, de que lo que consigamos queráis destruirlo, de estigmatizarnos para salvar vuestro pellejo, de que hayáis sido tan impunes tantas veces... No habría artículo para recoger todo lo que millones de mujeres han padecido por culpa del machismo y sus cómplices. Y a pesar de todo nunca hemos respondido con la misma moneda.

No vamos a comprar vuestro victimismo. Id a terapia y a casa a llorar. Luego, a aprender de las mujeres y hombres que hacen, con el feminismo, una sociedad mejor. Ha sido el machismo el que ha ido demasiado lejos durante siglos, bajo un silencio terrible. Y aún nosotras pagamos en vida toda la injusticia que ha generado. Ni un paso atrás. Después de tantos siglos, ya nos toca.