El Casino Catalán y las elecciones

"Pero por favor, ¿vamos a confiar la recuperación de la economía y el empleo a operaciones de esta naturaleza?"

Al habla Felipe Gonzalez, Expresidente del gobierno de España.

¿La fecha? Seis de julio de 2012. ¿El lugar? Un curso de El Escorial. La "operación de esta naturaleza" es la instalación de un macro casino gigantesco en Madrid.

Apenas tres semanas antes, el 25 de julio de 2012, el diario El País titulaba: "El PSC deja de titubear y ahora se opone a la "isla de ilegalidad" que sería Eurovegas". En este caso no hace referencia a Madrid, sino al proyecto conocido hoy como Hard Rock y que se podría desarrollar (o no) en Tarragona.

Como en las mejores películas de viajes en el tiempo, el yo del pasado del actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dice en el artículo que "Eurovegas está ligado al desarrollismo y la explotación del territorio". Curioso.

El pasado miércoles se votaban los presupuestos en Cataluña, que finalmente no salieron adelante. ERC había conseguido un único apoyo de todos los que necesitaba para sacar adelante los mismos, el del PSC. En el hemiciclo hay representadas nueve fuerzas políticas. El gobierno había iniciado la legislatura como gobierno de coalición con Junts y posteriormente se había roto.

En el acuerdo entre ERC y el PSC estaba, impulsado por el PSC, el mismo proyecto que hace diez años había tachado de desarrollista explotador del territorio. Era, de hecho, una linea roja para la aprobación de los presupuestos.

¿Qué ha pasado en estos diez años para que el Macrocasino se haya vuelto indispensable –al punto de jugarse unos presupuestos por el mismo– para el desarrollo de Cataluña? Es una buena pregunta que, como madrileño, me temo que no tengo mapa suficiente para responder.

Lo que pasa es que cómo esta semana he visto a muchísima gente de fuera de Cataluña con las ideas súper claras sobre lo que estaba pasando e iba a pasar en Cataluña me he dicho "ah, pues yo también". ¿Por qué no?.

Para mi lo que ha cambiado en estos 10 años es que hace más calor y hay menos agua. En Cataluña, en concreto, uno de los debates que consiguieron abrirse paso hasta la discusión del conjunto de España además de la amnistía en estos meses ha sido precisamente la sequía.

El macro casino denominado Hard Rock consume en agua lo que una población de en torno a 10.000 habitantes. Cuenta con 300 mesas de juego y 1.200 máquinas tragaperras. Se me ocurre que si alguien diseñara un centro de ocio así para que chavales de en torno a 20 años jugaran a e-games tendríamos una tremenda polémica sobre ocio y juventud, pero 1200 máquina tragaperras es, sin duda, lo que cualquier territorio con problemas de sequía necesita.

Las Vegas, al fin y al cabo, está en el desierto de Nevada. Pero no está en el desierto por su temperatura, está en Nevada por sus excepcionales condiciones fiscales. Algo que se reproduce también en este proyecto que pretende bajar los impuestos al juego del 55% al 10%.

Estos son los motivos que han llevado a los Comunes de Cataluña a no aprobar los presupuestos. Cómo soy de Madrid, para saber si es una idea razonable o no me he hecho las siguientes preguntas. ¿Deberíamos haber aprobado el Eurovegas que impulsaba Esperanza Aguirre? ¿Qué pasaría si le presentáramos el proyecto del Hard Rock a la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, si la titularidad del mismo dependiera del gobierno central? ¿Qué debería haber dicho Sumar si el PSOE lo hubiera propuesto como base necesaria para un acuerdo de legislatura en el gobierno progresista?

El objeto de la disputa presupuestaria no está demasiado en la discusión pública. Quizás en la catalana lo esté más, pero desde luego "aquí abajo" no demasiado. Angels Barceló lo definió el jueves por la mañana como "excusa electoral para forzar unas elecciones" y lo llamo "complejo turístico". Como si habláramos de construir unos apartamentos cerca de la playa para que se refresquen los pinreles unos pobres alemanes.

Quizás es por estar en marzo, veremos si el 12 de mayo, día de las elecciones catalanas, la temperatura ambiente invita más a los macrocasinos o a las superillas, los árboles que dan sombra, cuidar los huertos y la agricultura y racionalizar el uso del agua intentando avanzar en la transición climática.

Y supongo que eso es lo que más me importa de todo. Entender que cada vez más, cada vez con más urgencia, las líneas rojas se van a volver líneas verdes o líneas azules. Es absolutamente alucinante que en vez de estar discutiendo cómo de lejos llevamos la transición ecológica que tenemos que hacer y cómo de justa es para que la mayor parte de la población viva mejor y no se muera de calor (o peor, de sed) y el impacto en la economía de nuestro país sea irreversible, estemos discutiendo si debemos avanzar o no en aquello que hace diez años nos parecía un espanto.

Y si alguien cree que esto es una particularidad catalana, cierro diciendo que esta semana el gobierno de Andalucía ha anunciado que quiere limitar el agua de las piscinas para las comunidades de vecinos, pero no para los hoteles turísticos.

¿Se va viendo el mapa?