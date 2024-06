Harto de los influencers de izquierdas

Me comentaba un amigo este sábado, en la puerta de un concierto, que tenía la sensación de que los artistas se mojaban muy poco políticamente hablando. Al preguntarle a qué se refería, me dijo que notaba cierta repulsa en muchos personajes importantes de la industria musical a la hora de hablar de temas políticos, como si se desinteresaran de todo. Aunque entendí perfectamente su postura, le respondí que precisamente eso es lo que necesitan los chavales para comprometerse e interesarse por temas sociales: que no les den la turra todo el día.

Tras los 800.000 votos de Alvise, leí cierta discusión en redes sobre la necesidad de que hubiera más influencers de izquierdas – sea lo que sea esto – para ganar el relato cultural – sea lo que sea esto otro –.

Aunque considero que es erróneo y simplista, el tiro va sin maldad alguna, pues viene de una lectura coherente tras ver cómo el posmofascismo telegramoso ha conseguido representación en el Parlamento Europeo; sin embargo, aunque desconozco cuál es exactamente la fórmula para conseguir que los chavales – a los que, entiendo, se buscaría atraer con estos influencers de izquierdas – se acerquen a la sombra del progresismo, tengo bastante claro que la solución no pasa por comerles la cabeza todo el santo día con una burbuja política de zascas parlamentarios y relecturas eternas de filósofos barbudos que murieron hace doscientos años.

Los chavales están despolitizados, punto. Nos guste más o menos, esa sombría etapa quincemera de tertulias eternas en franjas de máxima audiencia y venta brutal de ensayos políticos se ha acabado, y ni volverá ni espero que vuelva; los chavales ahora están en otra cosa diferente, en la desmovilización y el cinismo, y aunque tengan una lectura social y una posición ante lo que pasa en el mundo, ahora mismo pasan de consumir más y más productos para una burbuja minúscula que los haga adoptar el izquierdismo como una personalidad. Nuestra personalidad ya no es ser comunistas, aunque seamos comunistas y leamos con atención a ese viejo filósofo barbudo fallecido hace doscientos años.

También me sorprendió mucho, por cierto, cómo los que empezaron a pedir influencers de izquierdas para combatir a la ultraderecha se olvidaron de que ya existen esos influencers de izquierdas; existen los Rubén Hood, las Carla Galeote y demás personajes públicos que hablan a un nicho minúsculo – es igual de minúsculo que el nicho al que hablan los Wall Street Wolverine; por favor, no nos asustemos con el primer ridículo con interacciones que veamos en Twitter –. Y ese es precisamente el problema, que los nichos son minúsculos y la pureza ideológica que te lleva a colgarte una pulserita tricolor en la muñeca – con todo el respeto del mundo a quienes lo hagan, por supuesto – a muchos ya nos hace poner los ojos en blanco. Nos interesa la política y estamos preocupados por nuestro futuro, pero estar politizados ya no es nuestra personalidad.

No necesitamos ni un solo influencer más de izquierdas que hable a reductos enanos, sino mover el marco del sentido común con referentes – me gusta más "referente" que "influencer" – mucho más amplios que ya tenemos; es infinitamente más útil, por ejemplo, un Ibai Llanos que eche de su chat de Twitch al primer payaso que insulte a las personas trans, pero luego siga jugando al Minecraft, que otro Rubén Hood que, haciendo unas cifras irrisorias, comente los zascas de Rufián en el Congreso ante una parroquia convencida y minúscula.

Con la música, volviendo a mi colega, siento que pasa lo mismo; estamos quemadísimos de panfletos andantes que destilan proclamas políticas infumables que solo apelan a cuatro izquierdistas convencidos. ¿Qué es más útil para convencer a las masas de ciertos planteamientos progresistas, toda la discografía de Los Chikos del Maíz – con todo el respeto del mundo a su impresionante trayectoria – o una sola canción de Bad Bunny, pongamos de ejemplo Baticano, en la que critica cómo se juzga a la gente LGTBI?

Si nos queréis ganar, dejad de darnos la turra, en serio.