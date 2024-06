Butler y el género: to be or not to be

La filósofa Judith Butler maneja profusamente las preguntas retóricas, cosa que quizá tenga algo que ver con su larga pertenencia a un departamento, entre otras cosas, precisamente de retórica. Y así su último libro tiene como título una pregunta tal: ¿Quién teme al género? (2024), se pregunta, y nos pregunta, la autora.

Por lo pronto, llama la atención que se posicione tan expresamente del lado de la defensa de algo así como la identidad de género, si pensamos en la Butler que hace más de treinta años se hizo famosa con su título El género en disputa. Si volvemos sobre esta obra, encontramos párrafos que, no es que se contradigan con los de ahora, sino que verdaderamente producen una auténtica disonancia cognitiva.

Efectivamente ese género en disputa parecía una llamada a cuestionar toda identidad, incluida la identidad de género, por normativa y excluyente: porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y, por tanto, toda identidad es normativa; y toda identidad deja fuera lo que no se ajusta a esas normas y, por tanto, toda identidad es excluyente. Y eso se aplicaba también, o sobre todo, a la identidad "mujeres".

Pero ahora leemos una cosa bastante distinta. Para muestra, un botón. En El género en disputa se preguntaba la autora retóricamente: "¿Cómo cambiar los fundamentos que contienen distintas configuraciones culturales de género? ¿Cómo desestabilizar y devolver a su dimensión fantasmática las 'premisas' de la política de identidad?" (Butler, 2007, p. 286). De nuevo, preguntas retóricas, que se pueden compartir o no, pero que parecen apostar claramente por acabar con la preeminencia de toda política de la identidad.

Y la disonancia no se hace esperar treinta años después, cuando en ¿Quién teme al género? se nos dice lo siguiente: "La 'identidad de género' es una percepción profunda de la forma en que encajamos en el esquema del género de las cosas, la realidad vivida del propio cuerpo en el mundo" (Butler, 2024, p. 216). De modo que la identidad de género ahora no solo es real y nada a deconstruir o desestabilizar, sino que además es "la realidad del propio cuerpo en el mundo". Ahí es nada, la realidad del cuerpo: algo que se nos presenta aquí, no solo como difícil, sino como inimaginable de deconstruir.

No voy a entrar en cómo en ¿Quién teme al género? Butler pone en un mismo plano las políticas antitransgeneristas del Vaticano y las de la ultraderecha fascista con el feminismo que no comulga con sus propias tesis. No se puede bajar más al barro que cuando entra en el debate feminista en el Reino Unido con la intención de descalificar desde una posición cuasi-papal a J.K. Rowling o a Kathleen Stock. Su afán por reconciliar posturas en el feminismo, su pretendida voluntad conciliadora, no parece cumplirse a la vista de su propio discurso beligerante. Tampoco voy a incidir en cómo todo ello se hace con el tono de victimización de las posiciones transgeneristas perseguidas, canceladas y hasta agredidas por políticas feministas supuestamente transexcluyentes. Y no lo voy a hacer, porque es simplemente la historia contada al revés que lo que produce es un gran y colorido trampantojo.

Sigo con las disonancias cognitivas en lo teórico, si de teórico se puede calificar ¿Quién teme al género?, un libro repleto de lugares comunes, de casuística y de estilo más bien "panfletario", que parece más encaminado a producir un best-seller que a debatir desde las claves teóricas. Quién podría pensar que es la misma Butler la que ahora afirma que "El género dio lugar a nuevas formas de crítica feminista y a nuevos horizontes de transformación social, incluida la transformación del parentesco en relaciones queer y del propio género binario" (Butler, 2024, p. 236), la que afirmaba en la conclusión de El género en disputa que había querido objetar en su obra "preguntas acerca del carácter fijo de la identidad de género como una profundidad interior que supuestamente se exterioriza en, diversas formas de 'expresión'" (Butler, 2007, pp. 286-287). Nos quedamos con la pregunta: ¿es el género una realidad revolucionaria de las relaciones sociales y de parentesco, o es solo una ficción de interioridad?

Finalmente, la ultimísima Butler pretende que la identidad de género no solo no es algo a deconstruir o desestabilizar, sino que es algo revolucionario. Así escribe: "Cuando el género se presenta como una identidad que va más allá de la división binaria habitual, o cuando se establece a través de la autodeterminación, tienden a desatarse las pasiones" (Butler, 2024, p. 41). Se entiende, las pasiones feroces del Vaticano, la ultraderecha y el feminismo que ella sitúa como aliado con el fascismo en su política no transgenerista. Y ahora sí que el juego es el de la confusión total: pero ¿no se trataba de afianzar "un tipo de critica (que) cuestiona el marco fundacionista en que se ha organizado el feminismo corno una política de identidad" (Butler, 2007, p. 288). ¿Y esto se logra con una identidad de género que se pretende más allá del binarismo sexual y cuya autodeterminación se pretende que desata todas las furias de la reacción política, en particular las del feminismo no queerizado?

¿Quién teme al género? no está en la línea de las complejidades de El género en disputa, que, como ha escrito la filósofa Rosa María Rodríguez Magda (2024), ahora descubrimos como meras oscuridades. Está todo muy claro, el fondo y la forma. Pero rechina al ponerlo a la luz del libro que consagró a Butler hace más de treinta años, sin que se nos justifique por ningún lado un cambio teórico tan sustancial. En lo que sí coinciden ambos textos, el de hace treinta años y el de ahora, es en hacerle flaco favor a las causas del feminismo y a la viabilidad material de su agenda de reivindicaciones políticas.

Referencias