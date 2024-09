Todo lo que Vox calla sobre el machismo

El colmo del despropósito es que frente al sufrimiento de las mujeres afganas, haya partidos como Vox queriendo sacar beneficio del dolor. No es la primera vez que Vox usa a las mujeres como excusa para su racismo. Nos toman tan por idiotas. Creen que no tenemos memoria, ni leemos ni tenemos ya pilladas sus estrategias. Si de verdad les importara algo no harían campañas como estas. Pero como les da lo mismo mientras les sirva para captar votos, se les ocurrió este mensaje: "Por Afganistán no podemos hacer nada. Por España, sí". Y en referencia al PP y al PSOE indicaban que no dejan de promocionar la "invasión islámica". Todo ello con la imagen de una mujer española, y otra de Afganistán con el burka.

Tiene tela que hagan esta promo los que han estado votando siempre en contra de leyes feministas en el Congreso de los Diputados. Los que tienen a condenados por violencia de género en sus filas. Los que piden derogar la ley de violencia de género y que buscan callar a las feministas. Los que no guardan ni minutos de silencio por sus víctimas. Y tiene tela que haga esto el partido que más instrumentaliza a las mujeres para hacer propaganda xenófoba o machista, a la par que da la manos a sus amigos Orban, Putin o Milei que no se caracterizan por defender los derechos de las mujeres de sus países. Hay que tener osadía y desvergüenza para actuar así.

Si tuvieran algo de cultura Vox debería saber que en Afganistán, en los años 20 o 60, las mujeres iban en minifalda, con los tacones que ahora se prohíben, podían hablar o estudiar en la universidad. Sabrían también que líderes como Mohammed Daoud estaban en contra del velo o que ocultar a las mujeres de los hombres que no son sus parientes no eran normas del Corán. Justo mensajes fundamentalistas y populistas, financiados con el dinero de EEUU, hicieron que los talibanes surgieran. Si tuvieran algo de cultura sabrían que no es lo mismo ser musulmán que islamista o que de África viene tambien población cristiana. Por cierto, que no sé cómo se puede llevar eso de ser católico, apostólico y romano mientras se hace oídos sordos a mensajes como el del Papa Francisco cuando dice que negar ayuda a los inmigrantes es "pecado grave".

Pero Vox, a lo suyo. En su campaña, siguen intentando crear miedo entre la población, como del pueblo de Tossa del Mar, en Girona, aprovechando que llegaban 200 inmigrantes de Canarias, pero que procedían de Mali o Nigeria. Allí dieron otra tanda de declaraciones de bulos, relacionando delincuencia, inmigración, inseguridad... El alcalde lamenta que vengan en plena temporada turística, porque claro, centenares de turistas sí que pueden admitir. No traen inseguridad ni saturación de servicios, pero doscientos inmigrantes de África, no. De la misma manera que en los pueblos de España no pasaba nada cuando llegaban refugiados ucranianos o emigrantes latinos, pero si vienen de África hablan de "invasión".

En la misma línea, Santiago Abascal se congratula de que el pueblo alemán haya votado a la Afd (Alternativa para Alemania) en dos lander. Lo curioso es que son los dos estados donde menos migrantes hay de toda Alemania, luego su voto no es un voto por hechos, sino del miedo de las ideas que expande la ultraderecha. Abascal felicita al partido alemán que incluso Le Pen expulsó del grupo político europeo por radical, y cuyo líder dice que Hitiler no fue tan malo y que usarán la fuerza incluso contra todo alemán que no esté dispuesto a sus políticas.

Todo esto lo hemos visto esta semana en el perfil de Vox pero nada, sigo actualizando su perfil y no aparece nada del alcalde del PP de un pueblo de Ávila que cantó, sin que nadie del pueblo le callara, al revés: "me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". La letra acaba aún peor, pero nadie señala el peligro que supone. ¿Se imaginan a un inmigrante negro cantando esta letra qué hubiese pasado? Pues aquí, nada. Porque claro, este fue antes alcalde de Vox. Este es un machista español y aunque la letra haga apología de la pederastia, aunque insulte a las víctimas de la violencia sexual de la infancia, de este no dicen nada porque es de los nuestros. No puede ser todo más impresentable y asqueroso.

Vox decía que menudo miedo la invasión de inmigrantes, y el peligro que supone para las mujeres. Lo que da miedo es la invasión de sus ideas racistas y machistas, el cómo están convenciendo a jóvenes sin historia ni referencias ni memoria, el cómo ponen la semilla del odio y la confrontación. No necesitamos que las políticas machistas de Vox tutelen a las mujeres. Necesitamos que dejen de hacer propaganda a costa del dolor de la violencia machista, del drama humanitario de la inmigración. El peligro es la invasión de su discurso y de sus consecuencias. El peligro no está en lo que viene. El peligro para las mujeres ya está aquí con ellos.