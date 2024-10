Israel, ¿de verdad miento y calumnio?

Que miento y que calumnio. Es la acusación que una representante israelí me dijo hace unos días en un programa de Espejo Público. Se recordaba el 7 de octubre y el inicio de la guerra contra Gaza. Entró en directo Fleur Hassan-Naoum, enviada especial de exteriores de Israel y exvicealcaldesa de Jerusalén. El caso es que quise matizar algunos puntos. El caso es que hice mención a que el fondo de este conflicto empezó ya antes del 7 de octubre, que es un problema de ocupación, que hasta la guerra tiene normas del derecho internacional y humanitario, que la excusa era acabar con Hamas y que Hamás no ha acabado sino que se está acabando la población de Gaza. Y, por último que, por favor, se deje de instrumentalizar a las mujeres, porque de la misma manera que Naciones Unidas ha documentado las violaciones a mujeres israelíes por parte de Hamas, hay informes de violencia sexual contra mujeres palestinas.

Pues muy bien. Dado que el tiempo en televisión no daba para más, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Empezando por la ocupación, no es algo que Ana Bernal Triviño se lo invente o mienta. Lo saben, tiene décadas de resoluciones donde Naciones Unidas se lo indican. Por citar, resolución 242, la 1860 o la 2334 donde la ONU pedía "la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados", "que la franja de Gaza es territorio ocupado desde 1967" o que "Israel es potencia ocupante". No nos lo inventamos, está escrito. Otra cosa es que Israel se lo pase por el arco del triunfo. ¿Esto es calumnia o mentira?

Y ahora, las violaciones a mujeres. Vamos a dejar antiguas noticias internacionales, como aquel militar israelí que acosó sexualmente, violó y obligó a fregar el suelo a una mujer palestina antes de concederle un permiso de trabajo en Israel. Vamos a dejar atrás incluso cuando el comité Cedaw (pág. 17) en enero de 2011 mostraba su "preocupación de que las mujeres y niñas palestinas siguen sufriendo ataques violentos tanto por parte de Estados (soldados israelíes) como de entidades no estatales (entre otros, colonos)" como "violaciones del derecho a la vida, abuso físico, psicológico y verbal, y acoso sexual". Vámonos a dar la generosidad de olvidar el pasado. Vamos a ceñirnos a lo más reciente, a este último año. A uno nada más empezar el ataque y a otro un año después. ¿Esto es calumnia o mentira?

Noviembre de 2023. Decía una relatora de Naciones Unidas que "desde el 7 de octubre, el ataque a la dignidad y los derechos de las mujeres palestinas ha adquirido dimensiones nuevas y aterradoras, ya que miles de ellas se han convertido en víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un genocidio en curso", además de que "los continuos ataques de Israel a los derechos reproductivos de las mujeres palestinas y sus recién nacidos han sido alarmantes". ¿Esto es calumnia o mentira?

Julio de 2024. Informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace mención de forma expresa (pág. 12) al ejército israelí, a presuntos "actos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos tanto de Gaza como de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, cuyas descripciones incluían la desnudez forzada de hombres y mujeres; palizas estando desnudos, incluso en los genitales; electrocución de genitales y ano; ser obligado a someterse a repetidos y humillantes registros al desnudo; insultos sexuales generalizados y amenazas de violación; y el contacto inapropiado de mujeres por parte de soldados". También menciona que el 14 de noviembre de 2023, las FSI arrestaron a un grupo de estudiantes universitarias palestinas y las llevaron a una comisaría, donde algunas fueron agredidas sexualmente". En otro caso, una destacada mujer palestina, fue detenida por las fuerzas israelíes después del 7 de octubre. Denunció que la amenazaron con violarla en masa durante el interrogatorio. Según sus palabras, "había 20 militares esperando en la habitación, que me violarían uno por uno". En otro caso, una mujer palestina embarazada detenida después del 7 de octubre acusada de incitación, confesó ser amenazada con violarla por soldados israelíes. Y la ONU recuerda que "la violencia sexual puede equivaler a tortura, mientras que la violación y otras formas de violencia sexual que también constituyen una violación grave de los Convenios de Ginebra están prohibidas y constituyen un crimen de guerra". ¿Esto es calumnia o mentira?

Y si esto le es poco, le añado como extra un informe de Save The Children, de julio de 2023, que recoge testimonios de niños y niñas palestinos detenidos por el ejército israelí donde el 86% son golpeados y el 69% desnudados. Algunos denuncian violencia de carácter sexual y otros aseguran que fueron trasladados a los tribunales o a centros de detención en pequeñas jaulas. ¿Esto es calumnia o mentira?

En fin, señora Hassan-Naoum, ¿está usted segura de negar estos informes y acusarme de mentir y de calumniar? Los periodistas nos documentamos, leemos e informamos. Y es Israel, como Estado, el que está frente a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Voy a pensar que no hay mala fe en sus palabras y que se debe a un error. Que si no hacen ni caso a Naciones Unidas ni a su presidente, cómo harán caso a los informes que les advierten de estos crímenes. Pero no se preocupe, por mucho que quieran limitar nuestro derecho a la libertad de información, por mucho que griten por encima, el tiempo pone todo en su sitio y no tenga duda de que todo está quedando registrado. Y que todo el mundo esta viendo los planes, el horror y el genocidio de Israel contra un pueblo por encima del derecho.