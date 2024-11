Una DANA de bulos y mentiras nos trajo hasta aquí

"Solo el pueblo salva al pueblo". Sí, pero con matices. Porque cuando desinformas creas antipolítica y desorden. Justo cuando tienes que unir y no separar. El pueblo es el que está en las calles limpiando y sobreviviendo. Pueblo es también su funcionariado, el que trabaja para el Estado: bomberos, militares, policía... a los que se ha señalado como comodones y de sobrecosto para el Estado. Lo que no es pueblo salvando al pueblo es justo los que prenden la mecha de bulos para crear caos, bronca y enfrentar. Porque a la ultraderecha y al fascismo no le importa nada el pueblo ni lo público, solo destruirlo. Y toda esta gente impide que hablemos de lo que se necesita: luz, casa, gas, trabajo, asistencia psicológica, apoyo a las personas dependientes, enfermas, trabajadores, pensar en las víctimas de violencia de género controladas por sus agresores o la violencia infantil aún más vulnerable más expuesta que nunca.

Los medios y las redes. Y aquí el fondo de todo este lodazal. Por un lado, medios sin ética profesional que fichan a activistas y agitadores estrellas que no son periodistas pero que aprovechan para ir de reporteros y vender basura informativa. Medios que ignoran a expertos y a fuentes acreditadas porque les interesa ser, más que periodistas, portavoces políticos para hacer propaganda. Por otro, redes propagando bulos para confundir en las necesidades y para crear angustia sobre desaparecidos y muertos. Influencers que no tienen ni idea de las fuentes, ni de competencias, ni de cómo funciona el Estado, pero que quieren foco, que quieren aparentar que saben de todo, que han usado sus perfiles solo para desinformar, para crear odio y para desear muerte a políticos. Dais vergüenza. No tenéis que opinar de todo y si un día no creáis un post en Instagram no pasa nada. La gente puede vivir sin vuestra opinión sobre algo de lo que no sabéis. Básicamente, porque no aportáis nada. Y otro apunte. Políticos, hablen y comuniquen con la verdad. Y aquí Óscar Puente lo hace de 10. Porque cuando no lo hacen y dejan dudas, incertidumbres e incertezas solo dejan espacio a que esos huecos los rellenen los profesionales del bulo.