“Está dado”. Sobre premios y literatura

"Está dado, está dado. El Premio Planeta está dado. Pero si lo sabe todo el mundo... Lo mejor es la cena y cómo agasajan a los periodistas. ¿Ah, que no lo sabíais?". Así fue como aquella promoción de periodismo de finales de los 90, o sea, del siglo pasado, nos enteramos de la tostada mientras no nos enterábamos de mucho más, sentados en las bancadas de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Décadas después, muchos de aquellos aprendices se largaron pronto del periodismo, algunos otros presentan ahora programas de televisión, se suman a tertulias en diversos medios o los dirigen. No sé si en público habrán hablado de estas revelaciones, en privado sin duda sí, porque lo que es seguro es que nadie ha podido olvidar aquellas palabras ni aquella forma de dar clase, Redacción periodística, de Pedro Sorela. Durante mucho tiempo aquel escritor y profesor (murió en 2018) había trabajado en la sección de Cultura de El País, es decir, sabía bien de lo que hablaba. ¿Pasó algo? Nada. Nada más que los años.

En 2012 el editor Constantino Bértolo hablaba de omertá en un texto muy detallado publicado en El estado mental, y republicado en 2017 en Contexto. "Todos saben que allí pasa lo que pasa y se cuece lo que se cuece, pero esa confabulación ilícita entre empresarios del libro y autores de novelas, ensayos o poemas apenas crea escándalo. A los corruptores se les trata de mecenas, a los corrompidos de honrados talentos, a los mamporreros de jueces justos, a los concursantes de esperanzados y al público de compradores o lectores, a los que tanto debo y tanto quiero, de agradecidos por tanta letra e historia entretenida". El texto da cuenta de la demanda que interpuso la gallega Carmen Formoso porque la obra de Camilo José Cela ganadora del Planeta en 1994 se parecía sospechosamente mucho a la que había presentado ella. Se juzgaba el plagio, pero se apuntaba a que el premio se le había ofrecido a Cela (que supuestamente habría aprovechado una obra presentada porque no tenía nada escrito).

Una secuela hasta graciosa de este caso fue que la defensa de Formoso contactó con Miguel Delibes a la búsqueda de alianzas. Delibes dijo que no creía que Cela hubiera plagiado, pero que el premio se lo habían ofrecido a él primero, lo que corrobora la biografía de Ramón Buckley, titulada Miguel Delibes, una conciencia para un nuevo siglo. Como escribió en este medio Paula Corroto: "A finales de los setenta, José Manuel Lara ofreció a Miguel Delibes el premio Planeta. Eran tiempos de bonanza en la casa catalana. 'Esto es un negocio para todos', le dijo el patriarca, sabedor de que no iba a encontrarse con una negativa. 'Tú ganas dinero y nosotros prestigio', aseguró. Sin embargo, Delibes le contestó con retranca castellana: 'Sí, sí hay alguien que pierde, y es ese escritor novel que se ha pasado tres años escribiendo y al que yo le estoy quitando el premio sin saberlo'".

¿No se sabe o no se quiere saber? Porque artículos que hablan de amaños, malas prácticas y vuelven sobre este punto haberlos... haylos. Uno de los últimos lo publicaba Alberto Olmos en ¿Hasta cuándo el sistema de premios amañados en España? para El Confidencial. ¿Pasó algo? Nada tampoco.

En realidad algo sí pasó. Al fallo del Premio Planeta de este año siguió —y era la segunda vez que pasaba— un artículo de Jordi Gracia en El País despotricando contra la novela ganadora. La conmoción no ha sido tan grande como sucedió el pasado año con Sonsoles Ónega: una parte se ha transformado en cachondeíllo expectante. ¿Se consolidará la tendencia? ¿Ocurrirá lo mismo cuando, después de tres ediciones con ganadoras, sea un hombre el que se lleve el gato al agua? ¿Formará parte del contrato aguantar ese chaparrón a modo de crítica? Mi favorita, con diferencia, es esa fantasía según la cual los premiados tendrían que estar dispuestos a soportar esta mala crítica anual, y quizá otros castigos, porque así lo dispone una cláusula secreta de las bases. En todo caso tampoco se modificaría sustanciosamente el plácido discurrir del premio y candidatos no faltarían. Una polémica mínima, atractiva y funcional habría acabado por negar cualquier posibilidad seria de enmienda a la totalidad.

Así las cosas, se dibujan dos opciones. La primera, y la más probable, es que no pase nada. Porque casi nunca pasa. El premio, los premios, se seguirán concediendo, copando los mejores puestos de las casas del libro y vendiéndose mucho por Navidad, de modo que la realidad de lo que pasa y la realidad de lo que de verdad pasa continúen siendo dos líneas paralelas que ni se entienden ni se afectan. Esto es lo que aprendimos quienes hace décadas atendíamos aquellas clases de Redacción periodística.

La otra opción, más interesante, es que el murmullo crezca, se reproduzca y que estas cosas que conocemos los periodistas y quienes trabajan en el gremio dejen de ser dichas en voz baja o dadas por supuesto o en círculos de amigos, como si fuera imposible que algo cambiara. Premios dados, derechos no retribuidos, nombres hurtados, plagios, republicaciones y las editoriales que los practican o los fomentan tendrían que salir de sus madrigueras. No solo perjudican a autores y autoras noveles, como señalaba Delibes, sino al conjunto del sector editorial en general y, en particular a las pequeñas editoriales que trabajan escrupulosamente y se juegan la vida en cada libro.