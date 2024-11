Señor Mazón.

Usted ha dejado solo al pueblo valenciano desde el principio de la crisis y le ha ocultado información. Usted ha demostrado en todo este tiempo su falta de escrúpulos y arrepentimiento a la hora de mentir. Nunca un presidente de la Generalitat había mentido tanto. Pero ahora empieza a aflorar la verdad y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. ¿Todo esto es aceptable? ¿Esta situación es sostenible? Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad. Ya basta. Si le queda un mínimo de conciencia, le rogamos que lo aproveche y recapacite.

Durante estos días, hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista que nos ha sumido en un bochorno internacional de dimensiones y consecuencias incalculables. Un bochorno para el que Carlos Mazón no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura del Rey. Muchos valencianos han aparecido muertos durante las interminables alocuciones del presidente. Estamos hartos de verle con sus aires sacerdotales llamando al consenso. Usted es el responsable de la peor gestión en esta tragedia. Y por ello debe irse. Pero como usted solo quiere perpetuarse en el poder, se ha puesto a combatir la realidad, que se está convirtiendo ya en su peor adversario.

Estamos viviendo algo que nunca jamás en cuarenta y seis años de democracia habíamos vivido. Y por mucha información que haya salido en los últimos días —y la que queda por salir—, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción. El presidente no se inmuta porque para inmutarse haría falta un pudor que no tiene. Y ahora nos hablan de lodo. Señor Mazón, el lodo es usted. Usted se ha quedado atascado en el fango. Usted lidera un gobierno con los pies de barro y el prestigio embarrado. Y el País Valencià merece un gobierno limpio.

¿Podría decir a los valencianos cuántas veces, dónde y sobre qué habló usted con la periodista Maribel Vilaplana? ¿Va usted a defender los intereses de la gente o va a defender exclusivamente sus intereses particulares? Usted no tiene ningún límite moral. No tiene palabra y ha perdido el poco crédito que le quedaba. Su único objetivo es seguir siendo presidente de la Generalitat a toda costa. Usted ha perdido la razón pero la mayoría de valencianos de toda condición se mantiene cuerda. Si el Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere dejar huérfana a esa mayoría es su decisión.

La decisión de Mazón de continuar no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones, y atizar el enfrentamiento social, que ya sabemos que sus aliados acaban convirtiendo siempre en violencia. El presidente de la Generalitat continúa su huida hacia adelante cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante y absoluta. Su gobierno no gobierna, solo mercadea; no planifica, solo administra el caos; no gestiona los intereses generales, solo es una coalición de intereses personales.

Ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes. Si usted no hubiera ocultado información a los valencianos y les hubiera protegido, habría salvado la vida de más de dos centenares de compatriotas. ¿Qué solución le ofrece a todo esto? Lo de siempre: presumir, echarle la culpa a "las entidades catalanistas", inventarse el eslogan simplón de turno para que lo repita el Loro Park. ¿Pero qué desvergüenza es esta? Hay familias que no tienen qué comer por su nefasta gestión.

No nos callamos. Y va a tener usted que escucharnos hoy y cada día. Sabemos que usted necesita la resignación del pueblo valenciano. Se equivoca. Ese País Valencià silencioso y resignado que desea no lo va a tener. Lo tendrán que escuchar en las plazas, como en la manifestación sin precedentes del pasado sábado. Lo tendrán que escuchar en las instituciones. Lo tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil a las que tampoco enmudecerá.

A todas las familias de los fallecidos queremos una vez más trasladarles nuestro pésame, pero también nuestra promesa de que no descansaremos hasta que se haga justicia, porque estamos ante un gobierno no solo culpable sino también irresponsable. Un gobierno que, según las palabras del presidente de la Generalitat, no ha tenido nada que ver en la catástrofe. Su gobierno iba mirando su agenda ideológica, ocultando información a los valencianos, y ha provocado la muerte de dos centenares de compatriotas. Señor Mazón, ustedes ya solo piensan en cómo protegerse y en cómo engañarnos.

Ningún fin, ni siquiera la Presidencia de la Generalitat, justifica los medios. Pero este Ejecutivo ya no se sostiene. Deje de hablarnos de reconstrucción y evite la destrucción, señor Mazón, que es algo que todavía se puede hacer. Pero para eso usted tiene que marcharse. Estamos hoy aquí para exigir la dimisión inmediata del Gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas. Y estaremos de nuevo en la calle denunciando cualquier tipo de colaboracionismo con un gobierno que se ha convertido en enemigo del pueblo valenciano.

(Este texto está formado íntegramente por fragmentos de intervenciones del PP y Vox contra el Gobierno español en fechas previas a la DANA de València. Solo los nombres propios y algunas particularidades han sido modificadas).