Así hacemos Público para ti desde casa

En la web del cole de mi hijo de 5 años han colgado un Word de cosas que podemos hacer con ellos y con un montón de enlaces para repasar inglés, mates y lengua. A mí no me da la vida, así que le he descargado el documento en la tableta y le he dicho que vaya pinchando enlaces y que luego me cuente lo que ha aprendido. Se ha tirado dos horas entretenido, pero cuando le he preguntado cuántos vídeos de inglés ha visto, me ha dicho que esos vídeos le daban muchos problemas y que ha preferido ver otros más interesantes. ¡Imposible teletrabajar y ser profe a la vez! (Ángeles Ruiz, Jefa del departamento de Administración) ---

Este es mi chiringuito. He conseguido que mi viejo ordenador vaya un poco mejor conectándolo al router con cable directamente. Eso sí, el ventilador del cacharro no deja de rular y tengo la mano izquierda más caliente que un abonado a YouPorn. Obsérvese la monísima funda de la impresora que me hizo con mucho cariño mi suegra, de la que no me puedo separar (de la funda, digo...). Obsérvese a su vez la 'modernez' de mi televisor de tubo con adaptador de TDT. Hace un par de semanas era carne de punto limpio y ahora es fiel compañero de maratonianas jornadas. Obsérvese el apaño que hemos hecho para que mi chica pueda también teletrabajar: nunca antes una tabla de planchar y un tablero fue tan útil (que aprendan los de Ikea). Mi santa se ha tenido que proveer de unos buenos cascos para no aturullarse con nuestras reuniones telemáticas y con el runrún del canal 24 horas. (Jaime Jiménez, Jefe de redacción)