'Jóvenes en red' o cómo dar voz a las inquietudes de la juventud española

En muchas ocasiones, cuando hablo con mis amigas y mis amigos sobre las circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar los jóvenes, me doy cuenta de que la precariedad y las pésimas condiciones que tenemos que afrontar para intentar construir una sociedad más justa son un problema estructural.

Mi amiga Clara sigue trabajando gratis para una empresa que le jura y le perjura que la contratará cuando mejoren las cosas, pero con la tontería lleva cinco años en el mercado laboral y nunca ha tenido un contrato. Otros amigos, Pedro y Enrique, han empalmado prácticas y prácticas pensando que, en algún momento, alguna empresa (de las que por ahora sólo se han aprovechado de su vulnerabilidad) les acabaría contratando, aunque fuera en formación.

Mireia había conseguido independizarse cuando encontró un trabajo que le permitía malvivir, pero tuvo que volver a casa de sus padres porque fue despedida en marzo del año pasado con la llegada del coronavirus. Ahora, busca un currillo de verano que no le dará ni para plantearse volver a marcharse y dedica parte del ingreso del paro a sesiones de un psicólogo privado (porque en la salud pública es imposible) para que le ayude a afrontar que debe comenzar de cero otra vez.

María y Paula llevan dos y cinco años, respectivamente, fuera de España: aquí solo encontraban prácticas, temporalidad y precios de alquileres imposibles. Ahora, Paula está embarazada a los 29 años, algo que ninguna de nosotras nos planteamos. Nos cuenta que en Noruega todo son ayudas y por eso va a poder ser madre. Y Manu, otro amigo, está pensando en emigrar a Alemania.

Os suenan estas historias, ¿verdad? Esta es la realidad de las personas jóvenes en España, de muchas amigas y amigos, de hermanos y hermanas, de hijos e hijas y de nietas y nietos. Pero hay más…

Hace unos meses, Cristina me mandó el enlace de un vídeo de Mara Jiménez, una chica de mi edad que lucha contra la gordofobia a través de vídeos súper ácidos pero simpáticos. Desde entonces, no he dejado de seguirla. Y es que, entre tanta precariedad, los jóvenes salimos adelante y tenemos mucho que contar y mucho por lo que luchar.

Por todo esto, en Público, os ofrecemos el especial ‘Jóvenes en red’, un conjunto de reportajes y entrevistas que publicaremos a lo largo de las próximas semanas para dar voz a la juventud, a sus problemas, sus logros, sus necesidades y sus proyectos. Os contamos desde cómo los filtros de Instagram pueden destrozar la autoestima hasta el problema estructural de los falsos becarios.

Desde hoy, cada viernes publicaremos una nueva entrega en la que podréis conocer a nuestros 'Jóvenes en red'. En Público les escuchamos, compartimos sus vivencias y aprendemos de ellos.

*Alejandra de la Fuente es redactora de Público.