Diario Rumbo a Gaza III - Un "pequeño incidente" en los barcos

22 de abril de 2024

Anoche a última hora supimos que el buque de pasajeros que íbamos a visitar hoy sufrió un "pequeño incidente". Nadie da detalles sobre qué ha pasado exactamente porque, según nos han explicado los responsables de la organización, ellos tampoco han podido entrar al puerto. Este hecho, junto al eco cada vez más estridente de la existencia de presiones internacionales, hacen que se refuerce la hipótesis de que el Gobierno turco está poniendo trabas a la salida de los barcos.

Por la mañana he recibido un correo de la última agencia de seguros a la que contacté: no cubren a periodistas en alta mar cerca de una zona de conflicto. Seguimos buscando mientras la incertidumbre sobre la salida del barco aumenta.

Sobre Erdogan, creo que nos equivocamos con él. Según mis cálculos, compartidos por algunos de los asistentes a la expedición, el presidente turco nos dejaría partir porque su electorado apoya ampliamente al pueblo palestino y desprecia la presencia de Israel en la región. Este posicionamiento se hace más evidente entre los sectores más religiosos. Ayer Erdogan se reunió con Ismail Haniya, líder de Hamás. Ese es ya de por sí un gran gesto con la población palestina, si bien no toda ella comulga con la milicia islámica. Por otro lado está la cuestión europea. Erdogan lleva años siendo servicial a las voluntades de la Unión Europea. Ya lo hizo en 2015, cuando ejerció de Estado tapón para impedir que miles de refugiados sirios que huían de la guerra contra el ISIS y la posterior represión de Bashar al-Asad, llegarán a territorio europeo. A cambio, las arcas turcas se inflaron con 6.000 millones de euros de los 27 Estados de la solidaridad.

En una entrevista que le he hecho esta tarde, Jaume Asens, exconcejal de Barcelona en Comú y candidato a las europeas por Sumar, señalaba que también hay que tener en cuenta que Turquía sigue manteniendo ciertos negocios con Israel. Como España. Y como Estados Unidos, y toda la Unión Europea. Una vez más, el capitalismo abre la tercera vía a través de la que se encauzan todas las contradicciones ideológicas.

Ello me hizo recordar la conversación que tuve con un ciudadano kurdo que huía de mi grabadora ayer en el parque del Sultán Ahmet tras la manifestación. Lo intercepté observando con el ceño fruncido la manifestación y me acerqué a él. Me explicó que prefería no ser grabado porque tenía miedo de las represalias del Gobierno turco. Después, me dijo en un español chapucero: "Esto es mentira", señalando a la multitud aún apelotonada. "Erdogan y sus hijos también tienen negocios con Israel", aseveró. "Ojalá la Flotilla salga y ayude a los palestinos, pero no creo que vaya a pasar".

Aún es pronto para saberlo, pero a cada segundo que pasamos en esta ciudad se despliega una nueva capa, una nueva red de lógicas y conexiones a las que debemos prestar atención. Los periodistas necesitamos tiempo y escucha para llegar a todas. Mientras tanto, trato de medir cómo de sólido es este simulacro de solidaridad que los Estados de medio mundo rinden a Gaza.

1.00 h.

La organización ha cerrado filas y ha confirmado que ponemos rumbo a Gaza el miércoles 24. Del incidente en el puerto no se ha vuelto a hablar. De hecho, nos emplazan a que lo visitemos mañana al medio día.