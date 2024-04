Diario Rumbo a Gaza IV - Formación de resistencia no violenta

23 de abril de 2024

Recorro con la mirada la sala y me sorprende la elevada edad de los presentes. La mayoría de los participantes en la tercera formación de resistencia no violenta que organiza la Flotilla de la Libertad rondan los 50 años. El grueso de las personas son turcas, pero también hay palestinas, españolas, alguna estadounidense y brasileña.

En la delegación española, los periodistas y los cuatro cargos públicos que acudiremos a la expedición somos los más jóvenes. Pero entre los y las activistas, es decir, entre aquellos que no tienen más influencia que el espacio que ocupan sus cuerpos, la media de edad sube considerablemente.

La audiencia escucha atenta los posibles escenarios que pueden darse si Israel asalta el barco. Oigo "dron con inteligencia artificial", "granada aturdidora", "detención". Oigo y veo a mi alrededor posturas fatigads, respiraciones pausadas y caminares lentos. Sé que esto, en realidad, no es fragilidad.

Es verdad, "nadie sabe lo que puede un cuerpo" (Spinoza). Esos cuerpos complejos están compuestos de dimensiones a primera instancia invisibles. Tienen potencias secretas, genealogías de lucha que me preceden. Como julio Rodríguez, que estuvo en prisión en los setenta por negarse a hacer el servicio militar obligatorio, y que ahora va de camino a desafiar el bloqueo ilegal de Israel a Gaza. O como las mujeres palestinas exiliadas que subirán al barco para llevar ayuda a la tierra de la que fueron expulsadas. Es imposible medir su fuerza en términos de capacidad física.

Doy por hecho que tienen menos miedo que yo. Porque yo tengo bastante miedo. Ello a pesar de que sé de sobra que en casi de detención, como periodista blanca y europea, seré mejor tratada en caso que muchos de los participantes de la expedición. La única fórmula que he encontrado para que no me engulla es pensar segundo a segundo lo que estoy haciendo. Ahora escribo, ahora mastico, ahora cargo el móvil. Cualquier proyección hacia al pasado o hacia el futuro me retuerce el pecho como un pellizco. Hoy es uno de esos días en los que es fácil desconectar, porque no paramos ni un minuto.

Sigo buscando póliza médica para el viaje. No está siendo fácil y Público no quiere que me arriesgue a partir sin seguro. Después de la formación de hoy, en las que se han explorado las respuestas de Israel en caso de asalto, la inquietud aumenta.

Pero está por ver que finalmente salgamos mañana, como defendía la organización anoche. Hoy todo gira alrededor de esa duda.

20.30 horas

Sospechábamos que habría algún anuncio a última hora, así que hemos acudido a la reunión de las 19.00 que se celebraba en el hotel Tugra, donde se alojan muchos de los participantes en la Flotilla de la Libertad. La exmilitar estadounidense Ann Whrite, la figura más visible de la expedición, ha sido la encargada de dar la noticia: la salida de los barcos se retrasa hasta el viernes 26 de abril. "Está siendo extraordinariamente complicado", ha subrayado. "Hoy las autoridades portuarias nos han pedido un nuevo documento que debemos rellenar para salir". Las caras de decepción eran evidentes, pero pronto se transforman en esperanza. Parece que ahora, sí o sí, el barco sale el 26. Aseguran que lo moverán al puerto de pasajeros mañana.

1.00 horas

Termino el artículo sobre las 21.00 y me reúno junto a un equipo de la delegación española. Alrededor de la mesa comen, fuman y beben activistas españoles, insumisos, periodistas, un concejal y dos diputadas. Nos despedimos de uno de los compañeros de profesión que vuelve a casa por orden de la dirección de su periódico. A su alrededor se hace un corrillo. Una de las activistas le da su DNI, la tarjeta de la gasolinera y la del bus. No quiere que de ser detenida, Israel se quede con nada. Otra mujer le da sus anillos y algunas fotos impresas que traía de su familia. "Qué difícil desprenderse ¿eh?" le digo. Me mira y sonríe: "¡Un poco!, ¡sólo un poco!".