26 notas sobre los objetivos y las consecuencias del asesinato de Ismael Haniyeh en Teherán 

Cronología pasada desapercibida por los servicios de seguridad de Irán:

21 de julio de 2024: Las Fuerzas Aéreas de Israel atacan el puerto de Hodeidah en Yemen, a una distancia de 1.700 kilómetros, 200 kilómetros más lejos que Teherán.

28 de julio: Un misil cae sobre la localidad de Majdal Shams en los Altos de Golan sirios ocupados por Israel, y mata a 12 personas, la mayoría niños de la población drusa. Hezbolá niega su implicación.

30 de julio: Israel asesina al número dos de Hezbolá, Fuad Shukr y el comandante de los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI) Milad Bidi en un piso en Beirut, resultado de una "información de inteligencia".

31 de julio. Unas 8 horas después, los mismos servicios de inteligencia israelíes que fueron objetos de duras críticas por su supuesta negligencia e ineficacia por la Tormenta de Al Aqsa del 7 de octubre, por arte de magia se vuelven eficaces y localizan y asesinan al líder de Hamas Ismael Haniyeh, y además en Teherán. Es el primer magnicidio de un político extranjero en Irán en un siglo.

Varias incógnitas

Si Shukr estaba en busca y captura por EEUU, acusado de tener un "papel central" en el ataque a los cuarteles de EEUU Beirut en 1983, que mató a 241 militares estadounidenses, 58 franceses, y 6 civiles libaneses, ¿cómo es que 41 años después, en medio de esta tensión planeada, de repente lo encuentran? ¿Y por qué le matan en vez de arrestarlo, para descubrir los siguientes pasos de Hezbolá, (¡usando las técnicas de "extracción de información"!)? Salvando las distancias entre los personajes y las circunstancias, plantamos la misma pregunta cuando Obama juraba haber eliminado a Bin Laden.

Cierto que Netanyahu había prometido al emir de Qatar no asesinar a Haniyeh en el suelo de este país, donde vivía desde 2019, pero tanto el Mossad como la CIA podrían haberle detenido, como lo hicieron con el dirigente del PKK Abdolá Ocalan en Grecia, entregándole a la dictadura de Turquía. Algo extraño pasa cuando el líder de un "grupo terrorista" buscado por EEUU vive durante años en el mismo distrito postal de Doha que miles de soldados del Comando Central de EEUU para Oriente Próximo (CENTCOM). ¿Quién es ese Ángel de Muerte en Washington que decide la hora que debe morir un ser humano? ¿Por qué en Irán, con las consecuencias que, sin duda, han sido evaluadas por EEUU-Israel?

El Ministro de Cultura y Orientación Islámica de Irán Mahdi Esmaili publicó las fotos de Shukr y Haniyeh junto con las del presidente de la teocracia chiita Ebrahim Raisi y su ministro de exteriores Hossein Amirabdollahian (quienes se reunían continuamente con los dirigentes de Hezbolá y Hamás) muertos supuestamente en un "accidente" de helicóptero, con la frase de "Nos vengaremos de los criminales". ¿Insinuaba que el "accidente" fue provocado por Israel?

En la habitación contigua de Haniyeh, descansaba el jefe de la Yihad Islámica palestina Ziyadal-Nakhalehm, pero no era el objetivo, al igual que la voladura del propio edificio. Israel refiere dosificar sus acciones para alargar aun más el conflicto. La inteligencia israelí debe explicar cómo es que puede trazar y realizar un atentado terrorista de tal precisión a tal distancia, pero no "ha podido" hacerlo contra los dirigentes de Hamás a pocos metros en Gaza, y no destruir la vida de 2 millones de palestinos?

Las hipótesis sobre el asesinato de Haniyhe

Según The New York Times (NYT), hace dos meses, unos hombres del Mossad infiltrados en los GRI, introdujeron una bomba en una residencia destinada al retiro de los altos cargos, cerca del complejo del Palacio Sadabad (construido en el s. XIX), y la sede de la presidencia iraní. A la 1:45 de la madrugada del fatídico día, el artefacto fue activado por el control remoto. Obviamente, debido a las amenazas israelíes, Haniyeh no iba a alojarse en la sede de Hamás en Teherán. Por lo que los GRI tomaron medidas extraordinarias de seguridad, enviando al cuerpo élite de Ansar Al-Mahdi para cuidar del político islamista que nunca había permanecido en Teherán más de unas horas.

Esta posibilidad es plausible teniendo en cuenta el asesinato de varios científicos iraníes en el suelo iraní, o la voladura de una parte de la central nuclear de Natanz (que había sido atacada en 2010 con el virus Stuxnet), en 2021 por una gran explosión. La capacidad del Mossad en operar en Irán hasta estos niveles revela el "secreto" ya conocido: que Israel tenía suficientes informantes e bastantes infiltrados en el seno del Hamás para conocer meses antes, el plan del asalto de Hamás el 7 de octubre: no se trata de "teorías conspirativas" sino operaciones encubiertas o de falsa bandera de toda la vida.

The Telegraph afirma que el Mossad inicialmente planeó asesinar a Haniyeh en el funeral de Ebrahim Raisi, pero lo descartó por la gran multitud y la alta probabilidad de fracaso. Información de dudosa veracidad, debido a que los agentes del GRI no son suicidas: en su mayoría pertenecen a la clase alta y han creado una vida paradisíaca en la tierra para no querer morir despedazados y así en la "otra vida" conseguir lo que soñaban en esta.

El informe oficial de Irán, ambiguo y vago, apunta a un "proyectil que desde el aire" impactó al edificio. Pero, ¿cómo sabía Israel en qué calle y en qué habitación se alojaba Haniyeh? El veterano periodista libanés Elijah J. Magnier cree que el Mossad había instalado un software espía en el teléfono de Haniyeh a través de un mensaje de WhatsApp, por lo que pudo dar con él. "Nuestro trabajo más brillante fue destruir la red del Mossad", presumía hace unas semanas el Ministro de Inteligencia, Seyed Khatib, ¡un clérigo!, hoy objeto de sarcasmo en las redes sociales iraníes . Sus 30.000 agentes están más entrenados y sensibilizados para encontrar, por ejemplo, el lugar donde los veinteañeros Astiyazh Haghighi y su novio grabaron su video de baile en una azotea de Teherán (ambos condenados a 10 años de cárcel), que proteger la seguridad nacional: para la teocracia lo primera es "salvar el islam", y muy después "Irán". Pero, ¿de dónde venía el proyectil? De las cercanas "montañas de Touchal" o "del Kurdistán iraquí", ha especulado la prensa islámica.

El sitio Amwaj.media reflejó otra posibilidad: la "traición interna palestina", culpando a uno de los guardaespaldas de Haniyeh del magnicidio. Esta versión y la de Magnier son las únicas que habrían salvado el honor de la seguridad iraní, si las habían leído antes de publicar la nota oficial.

Objetivos de Netanyahu

Colocar "la cabeza de caballo" en la cama de los dirigentes de Irán, y no para pedirles algo, sino darles simplemente un susto de muerte. El atentado tuvo lugar a poca distancia de las residencias del Caudillo Ali Jamenei y del presidente Pezeshkian. La llamada "Doctrina Pulpo" israelí implica intensificar los ataques en Irán – la cabeza del animal-, en lugar de gastar recursos en cortar a sus tentáculos- representantes regionales en terceros países. Sabotear el nuevo plan de Jamenei para un acercamiento a EEUU, a través del nuevo jefe del ejecutivo, el doctor Masoud Pezeshkian en la presidencia del país, para lanzar una política exterior pragmática , firmar un acuerdo nuclear para garantizar la permanencia de la teocracia, y profundizar los lazos con Rusia y China, ante la grave situación interna, reflejada en el bajo índice de participación en las recientes elecciones presidenciales. El atentado sucede un día después de su toma de posición. Pretende forzar a Irán, una vez más, a entrar en una guerra de cuerpo a cuerpo, que no será sólo con Israel, sino con toda la OTAN. Arrastrar a EEUU, una vez más, a sus guerras en Oriente Próximo. Eliminar al líder moderado de Hamás, quien negociaba la liberación de los rehenes con Israel, que no a otros dirigentes "terroristas" como representantes de Hezbolá libanés, los hutíes o el de la Yihad Islámica, presentes en Irán, el mismo día. Ganar tiempo y, por un lado, satisfacer a sus socios ultrafascistas, como Itamar Ben-Gvir, que cada día reclaman más sangre, y por otro recuperar su popularidad destrozada tras el 7 de octubre, de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Con ello, ha dado la vuelta al versículo Ezequiel 21:25, escrito por un desconocido que pensaba en alguien de su perfil: "Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día es venido en el tiempo de la consumación de la maldad" . " Regresar a los asesinatos selectivos", ante las criticas por la masacre de los civiles palestinos. El crimen de Haniyeh y Shukr revela que la masacre de decenas de miles de palestinos no se debe ni a una "ímpetu vengativa", ni a que los palestinos se convirtieron en simples "daños colaterales", por estar en el lugar inadecuado en el momento inoportuno: la despalestinización de Gaza ha sido y es el objetivo principal del sionismo desde la ocupación Palestina y ha sido llevado a cabo con la luz apagada por un grupo de personas que para su supervivencia necesita la tierra y los recursos palestinos . Descabezar a Hamás, justo cuando hace un par de semanas China consiguió que 15 organizaciones palestinas, incluidas Fatah y Hamás, se reconciliaron en Pekín, para formar un gobierno interino de unidad nacional capaz de administrar a la Gaza de la posguerra, que es justamente al que se opone Netanyahu. Ponerse medallas aprovechando el impacto emocional que el magnicidio ha producido entre los israelíes. Pero que no exagere el mérito: Irán es un terreno bastante conocido por la CIA, el Mossad y el MI6 (éste facilitó en junio de 1983 las domicilios de los dirigentes del Partido comunista Tudeh a los agentes de los servicios de inteligencia islámicos, en honor a su común lucha contra el socialismo). En 2023, el régimen ejecutó a nadie menos que viceministro de Defensa Alireza Akbari, acusándolo (¿falsamente?) de espiar para los británicos. Enviar un mensaje a los dirigentes del (inexistente) Eje de Resistencia : ninguno estará a salvo en ninguna parte del mundo. Liberarse de la presión de la Casa Blanca , y concretamente de la candidata demócrata Kamal Harris que le pidió en un tono nada divertido un alto el fuego inmediato con Hamás. Ahogar los gritos de las familias de los rehenes israelíes, que le piden paz con Hamás: "No he querido traer vivos a vuestros seres queridos a casa (para salvar mi propio pellejo), pero tenéis el cadáver de uno de los secuestradores". ¿Qué más queréis, desagradecidos?

Algunas consecuencias

Este atentado terrorista significa un grave daño a la reputación de los "representantes de Dios en la Tierra", su misión de "islamizar al mundo", y su narrativa religiosa ante sus bases sobre los lazos que les une con Mahdi, el Mesías del chiismo. Mientras, el pueblo iraní se les echa a la cara ser gobernantes incompetentes de un Irán que fue el primer imperio del mundo, e incluso hace medio siglo fue el "gendarme del Golfo Pérsico" que ponía a raya al resto de los estados, pero que bajo su mando, un miniestado recién constituido cuyo tamaño es 1,33% de Irán, se atreve atacarnos. Está crisis es justamente lo que buscaban los halcones islamistas, apartados por Jamenei del poder ejecutivo: abortarán el plan "prudente" del Caudillo, al que le preocupa más la supervivencia de la teocracia que el orgullo nacional: podría volver a pactar con Washington, como hasta ahora, una acción no arriesgada que le salvara la cara. Pero, ser clérigo y poder razonar son incompatibles: desconoce la ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Esta situación ya ha pasado. La envergadura del impacto del atentado contra Haniyeh va más allá de lo "psicológico": es comparable con el asesinato de Qassem Soleimani en 2020 por EEUU en Irak: las Fuerzas de Qods (rama exterior de los GRI) se desmoronaron y la teocracia se quedó sin la única persona que podría darle la continuidad después de la muerte de Jamenei.

Los intentos de Teherán para impedir que Israel arrastre a EEUU a la guerra serán en vano: el apoyo político y financiero del grupo de presión proisraelí de EEUU a los candidatos a la presidencia es imprescindible para su victoria.

Mientras a los GRI les interesa una guerra de baja intensidad, para exportar la profunda crisis interna y hacer su "golpe de estado", Netanyahu busca una guerra total con Irán antes de las elecciones de noviembre en EEUU.

La teocracia totalitaria sufre un nuevo golpe para atomizarse aún más. Ya hay una veintena de agentes de las fuerzas de seguridad arrestados en el marco de una purga que será nerviosa y ciega.

Los Hombres de Yahavá y de Alá no dudarán en sacrificar hasta a sus propios hijos (como intentó hacerlo Abraham, el patriarca de ambas religiones) con tal de que ellos mismos sigan viviendo en su paraíso. Esperen y verán.