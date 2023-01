Alireza Akbari: chivo expiatorio de otra purga en el poder en Irán

"Si de verdad cree que el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SCSSN) me pasó información para dársela a los extranjeros ¿Por qué no le cita a él?", preguntó el acusado de «espiar para el MI6», al juez islámico. "No tengo el poder para convocarle a él, pero a ti te destruiré", le respondió el clérigo. Y lo hizo.

El exviceministro de Defensa de la Teocracia Islámica (TI) Alireza Akbari, 61 años, fue ahorcado días antes del 14 de enero (fecha del anuncio oficial), junto con otros cinco ciudadanos iraníes, para así evitar protestas en contra de la pena de muerte frente a la prisión de Orumieh en la provincia de Azerbaiyán Occidental de Irán.

Y el "Secretario" no es nada menos que Ali Shamkhani, el exministro de Defensa (1997 – 2005), y el actual responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el principal organismo de Seguridad de la TI, dirigido por el Caudillo, el ayatolá Ali Jamenei.

Se trata del segundo militar de alto rango que la TI ejecuta. El primero fue el almirante Baharam Afzali, jefe de las fuerzas marinas de Irán que fue fusilado en 1984, durante la guerra entre Irak e Irán, junto con nueve militares más por ​​pertenecer al partido comunista de Tudeh, acusados falsamente de espiar para la Unión Soviética.

Roma no paga a traidores

La historia de Akbari es cuando menos rocambolesca además de extraña:

- En los años ochenta, fue uno de los fundadores del ejército ultraderechista chiita Badr en Irán para derrocar a Sadam Huseín, la bestia negra de Jomeini, logrado gracias a la cooperación de la TI con EEUU en 2003.

- Entre 1997 y 2002, fue asesor de Shamkhani, y también el segundo hombre más poderoso del Ministerio de Defensa.

- Entre 2005 y 2007 y bajo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, formó parte del equipo negociador del programa nuclear con la Unión Europea (UE), por lo que se le permitía viajar al continente europeo.

- Con Hasan Rohani de presidente (2013-2021), aunque estaba jubilado (en Irán se jubila tras 25 años cotizados que no por la edad), y volcado en sus negocios (como un buen Guardián Islámico) es contratado para el cargo de asesor de Shamkhni, mientras se traslada al Reino Unido (RU) para vivir, siendo este uno de los principales países elegidos por la extrema derecha chiita para disfrutar de la vida. Allí consigue la nacionalidad británica, a pesar de que la TI no reconoce la identidad no iraní de los nativos del país y se les aplica las leyes árabe-islámicas de la Edad Media que ha impuesto a toda la nación desde 1979 tengan el pasaporte que tengan.

- En 2018, Akbari iba a ser detenido por "espiar para potencias extranjeras", pero según él mismo "una institución poderosa" lo impidió.

- Un año después, el apodado por la prensa islámica como "superespía" es encarcelado por unos días y puesto en libertad bajo fianza, y regresa al RU. Aun así, sigue como director del Instituto de Estudios Estratégicos, una de tantas entidades en la TI que solo existe en ficción para justificar otra nómina.

- En 2019, el propio Shamkhani en colaboración con el sector ultra de los SAS, los servicios de inteligencia de los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI), le tiende una trampa, invitándole a regresar al país bajo el pretexto de asesorarles sobre cómo enfrentarse a la retirada de EEUU del acuerdo nuclear. Es arrestado y encerrado en una celda de aislamiento durante 10 meses, sufriendo brutales torturas durante "tres mil horas" -contó a su familia-, recibiendo inyecciones de drogas psicodélicas para que "confesara" lo que se le ponían en la boca: que había recibido cerca de dos millones de dólares del MI6 por pasar información sobre el científico nuclear Mohsen Fakhrizad (asesinado en 2020, posiblemente por el Mossad en Teherán) y otros asuntos militares de interés.

Desde esta fecha hasta días antes de su ejecución, la TI había asegurado a la familia de Akbari de que si llevaba las gestiones para su indulto, mediante los contactos que tenía con las altas esferas del poder, podría salvarle la vida: ¡fue otra trampa! Impidieron una campaña para suspender su ejecución por «corrupción en la Tierra».

¡Será espía a "lo islámico"!

Sin publicar ninguna prueba de la acusación ni ofrecerle el derecho a tener un abogado, la TI ejecutó a Akbari a sabiendas de que no era ningún Kim Phliby (el espía inglés más intrigante del mundo). La etiqueta "agente de un estado extranjero" les sirve a los ayatolás para eliminar a los críticos y adversarios, además de deshonrarlos.

Y ahora, dudas y preguntas:

- Cierto que la codicia no tiene límite, pero dos millones de dólares para espiar el programa nuclear de Irán y para los millonarios comandantes de los GRI son demasiado poco por el riesgo que además corre.

- ¿Cómo una persona que llevaba años lejos del núcleo del poder militar podría tener información valiosa años después?

- ¿Cómo un exmilitar de la TI solicita la nacionalidad al imperialismo británico en vez de pedirla a un país musulmán como Indonesia, Tayikistán, o Túnez (¡Sí, descartamos Arabia saudí)?

- ¿En qué manos está la seguridad nacional de Irán si años atrás se puso en libertad a un sospechoso de espionaje, mientras se ejecuta al traficante de unos gramos de droga?

- Y, ¿por qué le han ahorcado ahora, casi tres años después de su arresto?

Cuando las barbas del vecino veas cortar...

La ejecución de un cargo tan alto de la TI no tiene precedente. Hasta hoy, las purgas entre las facciones se "solucionaban" con el arresto de los colaboradores de los peces gordos: el régimen encarceló a varios hombres de Ahmadineyad (entre ellos Sharif Malekzadeh el viceministro de Asuntos Exteriores, acusado de corrupción) por no poder tocarle a él. La ejecución de Akbari se decidió en el círculo del poder que rodean a Mojtaba Jamenei, hijo del Caudillo enfermo y anciano, y uno de los personajes más oscuros de la TI. Se está eliminando a los que no están de acuerdo con que sucediera a su padre, convirtiendo a la TI en una monarquía clerical.

Entre los objetivos del magnicidio se pueden barajar:

- Borrar del mapa a Ali Shamkhani, el único alto cargo de los gabinetes de Mohammad Jatami y Hasan Rouhani que aún no ha sido apartado por el equipo del actual presidente Ebrahim Raisi, El Carnicero de Teherán.

- Ajuste de cuentas entre los mandos de la GRI, por el reparto de los negocios (de armas, petróleo, acero, etc.), tanto dentro del país como en Oriente Próximo, Asia Central, América Latina y África. Los GRI se parecen más a un cartel de mafia que un ejército religioso.

- Advertencia al Reino Unido (RU) por tantear la inclusión de los GRI en la lista de los grupos terroristas. El hecho de que la TI haya elegido un ciudadano británico-iraní y no de otro país europeo se debe a que piensa que tras la salida del RU de la UE, con tal represalia, se enfrentaría a un solo país en lugar de a 26, inconsciente de que en las cuestiones de seguridad del continente, Londres coordina sus políticas con Bruselas. Además, la falta de una reacción contundente de Holanda ante la ejecución de Zahra Bahrami, -una iraní holandesa que tras participar en las protestas del Movimiento Verde del enero de 2008 fue arrestada y un año después ejecutado, absurdamente, por "monárquica y tenencia de drogas"-, le ha llevado a creer que este crimen también le saldría gratis.

- Mostrar la "independencia" del régimen dictatorial respecto al exterior: se mostraron inflexibles ante las demandas europeas de no ejecutar a Akbari. Pensaban que su decisión tendría pocos costes.

Otro caso extraño

Alireza Asgari, otro adjunto del Ali Shamkhani durante la presidencia de Mohammad Jatami, "desapareció" el 7 de diciembre de 2007 en Estambul, llegado de Siria, donde desarrollaba su negocio de aceite de oliva. Iba a reunirse con un traficante de armas europeo. La TI fue incapaz de localizarle. El diario israelí Haaretz y la propia TI publicaron en 27 de diciembre de 2010, que Asgari se había suicidado en su celda en la prisión de Ayalon de Israel. La segunda versión la dio el diario Keyhan (próximo a Jamenei), fechado el 17 de diciembre de 2011: Asgari había sido secuestrado por los agentes del Mossad, ayudado por BND alemán y el MI6 británico, en represalia por el secuestro y desaparición del piloto israelí Ron Arad en 1985 en el Líbano, a pesar de que la TI negó su implicación e incluso a través de Hezbolá ofreció su ayuda para encontrarle. Y una tercera: Newsweek afirmó que Asgari había recibido asilo político del gobierno de George W. Bush en 2007 después de que desertara en Turquía, y está protegido por la CIA.

Los siguientes pasos de la teocracia

Ahora que la revolución iraní está forzando a la UE a dejar de apoyar a los islamistas, la TI puede tomar una serie de represalias:

- Atentados en Francia bajo el pretexto de las caricaturas de Charlie Hebdo ridiculizando a Jamenei, como ha amenazado.

- Asaltar las embajadas europeas en Teherán, sobre todo la británica.

- Ejecutar a los ciudadanos iraníes de doble nacionalidad encarcelados bajo el pretexto de "espionaje", como al doctor Ahmad Reza Jalali, ciudadano sueco-iraní detenido en 2016 y condenado a muerte por cargos de espionaje ¡para Israel!

- Ahorcar a ciudadanos europeos arrestados en Irán, como el belga Olivier Vandecasteele, que ha sido condenado a 40 años de cárcel y 74 latigazos acusado, cómo no, de espionaje (¿Un europeo rubio que ni habla persa?).

Las purgas van intensificándose: los dos hermanos del director de la radiotelevisión islámica se fugaron hace unas semanas y han solicitado asilo político en Europa.