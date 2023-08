Seis hipótesis sobre el atentado contra Prigozhin y la cúpula de Wagner

Debido a que nadie ha barajado la posibilidad de un acto terrorista yihadista, sólo quedan dos posibilidades: un accidente por un fallo mecánico o error humano, o un sabotaje. En este último caso, ¿por quién y para qué?

1.- El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin está detrás del asesinato de Yevgeny Prigozhin, el líder de la compañía militar privada (CMP) Wagner. "Aquellos que prepararon el motín militar [del 24 de junio], han traicionado a Rusia, y pagarán por ello", dijo Putin, afirmando que nunca perdonaría una "traición", y que lo del jefe de Wagner era digno de un "castigo inevitable".

En tal caso, la pregunta debería ser "¿por qué no le eliminó inmediatamente tras la sublevación de 36 horas? Será porque:

a) Según el medio Kommersant, Putin había intentado llegar a un acuerdo pacifico con Prigozhin y realizar un traspaso de su poder de forma pacífica al general Alexei Troshev. Pero, el magnate paramilitar se negó.

b) Dos meses fueron el tiempo que necesitaba el Ministerio de Defensa para conocer los detalles de la situación del grupo, su equipamiento, sus finanzas, etc., para hacerse con su control.

c) Debido a la popularidad de Wagner entre los rusos (y gracias a las propias propagandas de Moscú, por su papel en la guerra de Ucrania), para Putin era de mal gusto utilizar el método clásico de castigos en estos casos: arrestar al amotinado, juzgarlo y ejecutarlo. Pero, eligió una estética presentable y a la vez misteriosa, dejando la puerta abierta a otras teorías.

d) Durante este tiempo, convirtió a Prigozhin en un hombre muerto: en el avión sólo le incineró. El antiguo chef, poco docto, no pudo dar al pueblo ruso una narrativa coherente de su rebelión contra los generales héroes rusos en guerra contra el enemigo, ni su posterior reconciliación con Kremlin, y eso en el país de Tolstói y Shólojov no es de buen recibo.

e) La venganza es un plato que se sirve frío; además, dos meses no son nada, comparando con 34 años que esperaron los jomeinistas para cumplir su amenaza contra el escritor británico Salman Rushdi, a pesar de prometer a Londres que aquella fatua de aquel ayatolá ya se había sido archivada. Kremlin recordará el 24 de junio como el día del ataque más duro a la autoridad de V. Putin en 23 años que lleva en el poder. Por lo que, dejó que los Wagner se relajasen tanto para ni cumplir con los más elementales principios de seguridad: Toda la cúpula del grupo subió a un mismo avión. ¡Ni los miembros de las familias reales cometen tal imprudencia! La estrategia de "engañar al enemigo" (y Prigozhin ya lo era) le funcionó al gobierno de Putin: el día del motín, y al ver que los Wagner en vez de ir hacia Kiev se dirigían hacia Moscú, firmó un acuerdo con el paramilitar sublevado ofreciéndole exilio en Bielorrusia y amnistía para él y sus hombres, dejando que semanas después regresara tranquilamente al país, como si aquel gravísimo acto contra la seguridad nacional de una superpotencia de 143 millones de habitantes, fuese la pelea normal entre los hermanos. Una vez que el traidor se relajaba en las aguas termales del balneario de Kamchatka, Kremlin podría deshacerse no sólo de un incontrolable Prigozhin sino también de su cúpula (Dmitry Utkin, y Valery Chekalov también iban a bordo), para hacerse con el destino de uno de los grupos mercenarios más equipado y mejor organizados del mundo. Pero ¿por qué matarlo en Rusia y no en Africa, por ejemplo?

2.- Los altos cargos militares y de los servicios de inteligencia rusos, como el ministro de defensa Sergey Shoigu, el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, o el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, por ser acusados de incompetentes y mentirosos por Prigozhin, y el fracaso de los planes de Rusia en la guerra de Ucrania. Lo que sorprende es que nadie de los mandos militares y de los servicios de inteligencia rusos hayan sido arrestados o apartados por aquel motín, del que la CIA, si no lo había organizado, al menos tenía conocimiento. Con la pérdida de la confianza del propio Putin hacia el paramilitar desobediente, éste también perdió las medidas de seguridad que el Estado le brindaba. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko ha dejado caer que el propio Putin le advirtió sobre un inminente atentado contra Prigozhin, y aunque no concreta la fecha, así excluye al presidente ruso de las sospechas.

Los accidentes aéreos son el método preferido de las autoridades de muchos países para deshacerse de las personas molestas: El 6 de agosto de 2011, un helicóptero militar de EEUU, que transportaba a una veintena de soldados de operaciones especiales de la unidad de élite SEAL-TEAM Six, -que participó en la farsa del ataque de Abatabad de Pakistán, matando al fantasma de Osama bin Laden (y en realidad a un anciano y su esposa, hijos y nietos)-, fue alcanzado, según la versión oficial, por un misil de los Talibán. Todos murieron. Años atrás, exactamente, en agosto de 2007, la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto, fue asesinada en menos de un mes después de que en una entrevista con David Frost, revelara que Bin Laden fue asesinado por Omar Sheikh, un agente secreto del ISI el servicio de inteligencia pakistaní, insinuando que la OTAN engañaba a su audiencia, utilizando el "yihadismo", la «guerra contra el terrorismo islámico» y aquel Hombre de Saco para invadir países -con los fondos públicos-, a sabiendas que el terrorista saudí y el agente de la CAI, llevaba años muerto.

3.- Algún descontento de Wagner, por el acuerdo entre Prigozhin y Putin: el propio jefe de la Compañía, al justificar el motín, mencionó que el ejército ruso había atacado a sus hombres cuando salían de Bakhmut, además de negarles el suministro de municiones: En Moscú ya se habían dado cuenta de que el poder es como todos los fenómenos: o crece o disminuye. Y, antes de que un simple paramilitar se convirtiese en un peligroso Zar, habría que actuar. En EEUU ninguna CMP tiene tanto poder, eso sí, allá cuentan con un complejo Industrial – Militar capaz de designar y derrocar a presidentes, con total impunidad.

Miles de wagneristas (y no pocos, reclutados en las cárceles) fueron enviados a combates sin suficiente entrenamiento, perdiendo la vida o quedándose mutilados. Los supervivientes, que ya conocían el plan de las autoridades de disolver el grupo, podrían estar descontentos con la traición de su jefe al pactar con el gobierno ruso. De hecho, la fiscalía de Moscú está buscando a piloto del avión siniestrado, Artem Stepanov, que ha desparecido. ¿Podría haber colocado una bomba en la nave y haberse escapado antes de detonarla?

4.- El gobierno de Zelenski como el autor del atentado, y no solo porque en las últimas semanas han ido aumentando los ataques de los aviones no tripulados en Rusia, e incluso en la propia capital, sino también porque la muerte de Prigozhin tuvo lugar justo el Día de la Independencia de Ucrania. Pero ¿Tiene Kiev la capacidad de organizar tal magnicidio en el suelo ruso?

5.- Los servicios de inteligencia occidentales estarían detrás: La expulsión de Francia de varios países de Sahel, y la crisis de Níger, -que aloja la mayor base de drones de EEUU-, mientras los golpistas agitan la bandera de Rusia y un Wagner que presumía de tener algo que ver con la "independencia de Níger" tras el golpe de estado. Dos días antes de su (posible) asesinato, Prigozhin anunció su regreso a Africa donde la misión de Wagner haríá que "Rusia sea aún más grandes en todos los continentes", dijo. Si Rusia reconoce esta hipótesis, cundiría el pánico en el país, al admitir que la CIA, o el francés DGSE, operan en el territorio ruso y pueden cometer magnicidios.

El 4 de febrero de 2021, Joe Biden declaró que "los días en que EEUU daba vueltas ante las acciones agresivas de Rusia (interfiriendo con nuestras elecciones, ciberataques, envenenando a sus ciudadanos) han terminado", y que "no dudaría en aumentar el costo para Rusia y defender nuestros intereses vitales y a nuestro pueblo". Y, Prigozhin había firmado contratos con varios estados africanos para enviarles a sus mercenarios. Ahora (o por el momento), la misión de Wagner en Africa se suspende. En Siria, la nueva ola de protestas ciudadanas contra el gobierno de Bashar al- Asada, iniciada hace unos días por la grave crisis económica, será un problema añadido para Rusia, que estaba levantando una segunda base militar en este país.

6.- La muerte de Prigozhin es fingida. Disfrazado con una de sus pelucas estará paseando por algún país de Africa. Y aún le quedan cuatro vidas: se le dio por muerto en 2019 cuando su avión se estrelló en la República Democrática del Congo, y también en Popasna (Lugansk) en 2022, tras haberse resucitado en la guerra de Ucrania.

Mercenarios, no partisanos

Cientos de miles de lumpen, delincuentes, excluidos sociales, matones profesionales, asesinos y violadores sacados de las cárceles, huérfanos que han sufrido lo indecible, exmilitares, etc. son contratados por las CMP para hacer el trabajo sucio a los estados. Las diferentes organizaciones "yihadistas" (Al Qaeda, Estado Islámico, Muyahidines, etc.), el Grupo Constellis, del que Blackwater es la subcontrata más famosa por sus escalofriantes torturas a los presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, que le forzó a cambiar de nombre y ahora se llama Academi, trabajan bajo las órdenes directas del Pentágono. Israel utiliza la CMP en los territorios palestinos ocupados, encomendándoles las tareas que antes realizaban su ejército y policía; Turquía paga al Frente Al Nusra en Siria, y los ayatolás de Irán a Al-Hashad al-Shabi en Irak.

En cuanto a Wagner, el Partido Comunista de Rusia se opuso desde el primer momento a la contratación de una CMP en la guerra con Ucrania: Wagner es una organización armada ilegal, y que es el Estado quien debe de tener el monopolio absoluto sobre la creación, el desarrollo y el uso de las fuerzas armadas, y debe prohibir dichas empresas a las que paga con los fondos públicos, afirmó. El antiguo PCUS fue duramente criticado por la derecha rusa debido a estas advertencias, hace más de un año. Proponía que el gobierno, en su lugar, debería fortalecer al ejército popular, puesto que el principal objetivo de las CMP es obtener beneficios materiales, saltando las leyes y la ética para maximizar sus beneficios. Wagner, no sólo ha agrupado en una organización armada a miles de delincuentes, sino que el propio Prigozhin había sido condenado a 13 años de cárcel en la Unión Soviética, por asaltar y robar a una mujer, entre otros delitos. En este afán de hacerse rico como fuera, en la Rusia capitalista utilizó su fino olfato, primero para montar un negocio de comida rápida callejera, y luego una empresa de mercenarios.

Se le atribuye a Lenin afirmar que "cualquier cocinero debería poder dirigir el país bajo el comunismo". ¡El líder de bolcheviques estará revolviéndose en su sarcófago de vidrio viendo cómo sus sucesores no entendieron ni una sola palabra de lo que dijo, entregando millones de rublos y armamento pesado a un hostelero millonario en vez del proletariado!

Del mismo modo que EEUU presenta a sus "chicos" que sacrifican sus vidas para salvar la libertad y la democracia del planeta entero, matando a los piratas somalíes, desmantelando el Estado libio, etc., Rusia también ha presentado a los Wagner como si fueran partisanos que desviven por la patria rusa y por los oprimidos del mundo, que no una empresa armada que en extranjero protege a las élites: en la República Centroafricana, rica en diamantes y uranio, además de petróleo y gas, y con cerca de 70% de sus 5 millones de habitantes por debajo del umbral de pobreza, y el 20% que sufren hambruna, los Wagner ni han cambiado esta situación ni es su cometido. Desde su sitio Gray Zone, los mercenarios han amenazado con tomar represalias contra los "traidores" por asesinar a su jefe. Hay que tener en cuenta que estos hombres recibían muchísimo dinero por sus operaciones de los estados africanos. Si la cifra dada por el Departamento de Estado de EEUU, del febrero de 2022, es real, Malí estaba pagando unos 10 millones de euros por mes a la compañía.

El destino de Wagner está incierto: ¿Se instalará en Bielorrusia como firma Lukashenko, o se disolverá para ser reorganizado por el Ministerio de Defensa de Rusia y bajo otra denominación? Me temo que los que mandan en el Kremlin no se desprenderán de este peligroso y arriesgado instrumento en sus acciones militares.