Receta de minipizzas de verduras (especial para niños)

Niños: ¿qué preferís cenar hoy, pizza o verdura? Mejor no seguimos... Sabemos la respuesta. Nuestros adorables goblins prefieren la harina, el hidrato de carbono, la grasa. Con sutileza, la cubertería roma parece invocarnos al harakiri. Pero, cual samuráis, no nos rendimos. La verdura tiene que estar presente en nuestra dieta diaria, con papel predominante, es esencial. Sin ella no hay salud, es decir, no hay vida. Muchos son los cocineros que cual ingenieros se funden la cabeza para lograr que niños y adultos las coman. Las minipizzas de verduras forman parte de estos maravillosos desarrollos de la humanidad: una alternativa que logra que el verde entre con alegría, con duende, desparpajo flamenco. No llevan harina y serán un plato divertido para las díscolas criaturas. Un poquito de magia nunca está de más. Cambiamos calabacines y berenjenas por el conejo de la chistera. Perfecto. Pueden incluirse además proteínas como el atún, un poco de jamón y naturalmente el queso, que aportará junto al calcio el umami (el sabor sensual) que nos fascina.

Receta de minipizzas de verduras

Ingredientes 4 personas:

1 berenjena.

1 calabacín.

1 lata de atún en aceite, jamón york o salado, champiñones.

Tomate frito casero o de bote ecológico.

Aceite de oliva virgen.

Orégano.

Queso rallado (puede ser mozzarella, emmental, o el que más te guste).

Sal.

Elaboración:

La cantidad de verduras dependerá del número de minipizzas que quieras hacer. La idea es utilizar vegetales que al cortarlos en rodajas (de 1 centímetro aproximadamente) puedan imitar la base de una pizza. Esta es una receta que puede hacerse con champiñones (mejor si son grandes, tipo portobello), como en las famosas "champipizzas". Acepta muchos tipos de relleno, aunque los clásicos son de atún (escurrido), jamón york o serrano, beicon, setas... Las verduras más utilizadas como falsa base de pizza son el calabacín y la berenjena, aunque también se usan patatas o calabaza. Aunque hay distintos procedimientos, es mejor pasarlas por el horno sobre papel sulfurizado. Si no tienes horno puedes hacer primero los vegetales a la plancha y después gratinarlos en el grill del microondas. Recuerda que las hortalizas tienen tiempos de cocción distintos (las berenjenas deben hornearse alrededor de unos 30 minutos).

1. Lava y corta las verduras:

Lava las verduras con agua y pártelas en rodajas no demasiado gruesas. Barnízalas con unas gotas de aceite y dales un punto de sal. Colócalas sobre el papel de horno en la bandeja. Deben estar separadas unas de otras. Hornéalas, con la temperatura precalentada a 180 grados (el tiempo dependerá de la hortaliza: el calabacín alrededor de unos 10 minutos). Dales la vuelta a mitad de cocción para que se hagan por ambos lados.

2. Hornea las minipizzas:

Sácalas del horno. Añade en la parte superior una capa de tomate frito, el queso rallado y el relleno que más te apetezca. Sálalo y sazónalo con una pizca de orégano. Vuelve a echar un poco de queso por encima para que sea más vistoso el gratinado y compacto el resultado. Hornéalo alrededor de cinco minutos (hazlo hasta que el queso esté bien derretido).

