El emperador a la plancha con ajo y perejil es un clásico de las cenas ligeras. La carne de emperador o pez espada es firme y sustanciosa, en la misma línea que otros colosos de los mares, como los atúnidos. Es un pescado azul y por lo tanto una fuente de omega 3 (está considerado como uno de los peces más ricos en esta sustancia), un ácido graso esencial que ayuda a nuestro corazón. No obstante, al tratarse de un pescado de gran tamaño también contiene metales pesados (en nutrición nada es fácil). Las recomendaciones estándar apelan a no consumirlo nunca en exceso (no más de una vez por semana) y que se abstengan de ello niños y embarazadas.

El acompañamiento o guarnición de este plato suele ser la ensalada. No es necesario buscar más parejas de baile: ¡estás a punto de comerte un tiburón! El ajo y el perejil sí que son indispensables para muchos cocineros. Una receta de emperador a la plancha sin estos aromáticos lugartenientes les parece, como en la fábula, un rey desnudo.

Lo ideal es marinar el pez espada con una majada de ajo, perejil y aceite. Debes esperar a que la carne del emperador absorba todo su sabor (casi una hora). Después lo pasas por la plancha y lo salas justo al final. Vigila que no salga demasiado hecho y seco. Como acompañamiento puedes usar lechuga, rúcula, tomates cherry, o las hojas verdes que más te apetezcan.

Receta de emperador a la plancha con ajo y perejil

Ingredientes:

1 rodaja de emperador por persona.

Un buen manojo de perejil fresco.

1 limón.

Varios dientes de ajo.

Pimienta negra (opcional).

Sal.

1. Prepara el ajo y perejil para el emperador:

Pela los dientes de ajo y ponlos en un mortero. Machácalos hasta obtener una pasta. Agrega hojas de perejil fresco, en trozos y sin su tallo. Májalo de nuevo. Una vez bien machacado, añade jugo de medio limón. Agrega un chorro de aceite de oliva virgen extra y remueve hasta que se integren los elementos.

2. Marina el emperador con el ajo y perejil:

Pon las rodajas de emperador en un plato o una fuente. Echa el majado de ajo y perejil sobre el pescado. Espárcelo o píntalo por ambas caras. Añade un pelín de pimienta negra. Cúbrelo luego con papel film y deja que repose en la nevera alrededor de media hora o un poco más. El majado debe cubrir completamente las carnes para que el emperador salga suculento y jugoso.

3. Pasa por la plancha el emperador marinado:

Pon a calentar una sartén antiadherente sin aceite de oliva. Añade los filetes de emperador: vuelta y vuelta, un minuto por cada lado. Echa un pelín de sal. Agrega por encima los restos que te hayan sobrado del majado. Sírvelo inmediatamente acompañado de una ensalada aliñada con aceite de oliva y un poco de vinagre.

