Receta de bisque de langostinos (crema de marisco francesa)

Vamos a ponernos sofisticados, que la ocasión bien lo merece. Hoy somos la Nouvelle cuisine en calcetines de lana. Los alegres chefs con más michelines de la casa. Salimos en las fotos del salón vestidos de gala, con lustrosos gorros de cocinero, porque hoy hacemos... una crema de gambas a la francesa o bisque.

Oh, la, la. Flashes. Nuestras hijas, pareja, y hasta el abuelo -separado, moderno y poliamoroso- nos dan el like (y estos "me gusta", nunca lo olvides, valen por millones). Vamos a por esta bisque, entrante francés de enamorados, perfecto para las Navidades, calentito, lleno de sabor y confort. Fácil de elaborar.

La bisque puede ser de langostinos, gambones, bogavante, carabineros, nécoras o gambas. Tú también puedes ser obrero, jubilado, bróker​​ de la bolsa, o Grande de España. No importa, sale deliciosa en todas sus variantes. Su elaboración (un sofrito con las cáscaras y cabezas) es parecida. Hablamos de una crema algo condimentada, caliente, y muy sensual...

Su base es la cáscara del marisco, que se rehoga con las verduras. Después se tritura hasta obtener una sopa espesa y deliciosa. La bisque está dentro del universo de las sopas velouté francesas, cocidas a fuego lento y emborrachadas de licor (un buen coñac).

Como cada cocinillas tiene su restaurante parisino en casa, los ingredientes de la crema pueden variar: a veces le echan también un poco de apio u otras hortalizas, o unas rebanadas de pan tostado (que se trituran junto a la bisque para darle más cuerpo).

Nivel de dificultad de la receta: Baja, como las orillas del río Sena en Nochebuena.

Nivel de emoción al comerlo: La satisfacción de convertir a unos sencillos gambones congelados en la alta cocina de la république de mi casa.

Pega con… Pasearse por el salón con el ego más subido que un influencer "gastro-chic" en Instagram, o con ver entrar a Papa Noel por la campana de la cocina.

Partículas elementales: Minerales y proteínas marinas en un caldo anaranjado de sabor espectacular.

Receta de bisque de langostinos

Ingredientes 6 personas:

500 gr. de langostinos, gambas o gambones.

1 puerro.

4 chalotas o una cebolla grande.

2 zanahorias.

1 tomate maduro triturado.

Caldo de pescado (casi un litro).

40 ml. de nata líquida.

1 diente de ajo.

1 cucharada de pimentón dulce.

Perejil picado.

1/2 guindilla de cayena (si te gusta picante).

1 copa generosa de coñac.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

1. Limpia los langostinos y sofríe las cáscaras:

Limpia los langostinos. Arranca su cabeza y corta con unas tijeras las cáscaras. Reserva. En una olla amplia o sartén honda sofríe las cáscaras y cabezas (aplastándolas) con un chorro de aceite de oliva o una nuez de mantequilla y una pizca de sal. Al poco, añade una cebolla pelada y troceada, o varias chalotas, peladas y cortadas por la mitad. Agrega un puerro limpio, solo la parte blanca, cortado en dados. Echa la zanahoria, cortada del mismo modo. Añade el ajo, pelado y entero, pero chafado con un mortero o con la superficie de un cuchillo grande. Agrega un tomate, lavado y triturado. Introduce el perejil fresco picado. Tápalo y deja que se haga todo junto, a fuego medio-bajo, durante un cuarto de hora.

2. ¡Flamea!:

Cuando las verduras estén tiernas, agrega una copa de coñac. Con un mechero, y con mucho cuidado, flaméalo. Cuando la llama se reduzca, añade el pimentón, remueve. Echa el caldo de pescado, que lo cubra bien, y tenlo cociéndose hasta que se reduzca el líquido y se hayan integrado los sabores (unos quince minutos). Comprueba el punto de sal.

3. Tritura la bisque:

Apaga el fuego, deja que se temple un poco, y pasa el resultado por la trituradora, robot de cocina o batidora. Después, pásalo por un chino para que salga lo más fino posible. Devuelve el resultado a una olla y añade un chorrito de crema de leche. Remueve. Cuece en la bisque, por solo unos minutos, la carne de los langostinos que tenías reservada y sírvelo luego como tropezones (hay cocineros que, sin embargo, prefieren hacer aparte unas brochetas con los langostinos, que sirven junto a la bisque). Comprueba el punto de sal. Añade una pizca de pimienta negra. Sácalo caliente, con una pizca de perejil espolvoreado por encima de cada cuenco.

➦ Seguimos con una receta de sopa de cebolla francesa.