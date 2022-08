Menú semanal: recetas deliciosas para empezar el agosto a toda máquina

¡Guau! Estamos en agosto. El tiempo vuela, y para muchos, ahora sí, estamos en el corazón del verano. Así que hoy tenemos de nuevo nuestro menú semanal, para lanzar ideas y sugerencias que seguro que harán mucho más apetitosas las vacaciones (del que las tenga) o el retorno al entorno laboral (para el que esté sumido en la nostalgia).

Os presentamos arroces portugueses, salpicones fresquitos, paellas, cremas frías típicas, ensaladas del Mar Negro, y unos mejillones que están deliciosos. Bon appetit!

Lunes 1 de agosto

Arroz tamboril

Un arroz caldoso típico de la excelente gastronomía del país vecino. Portugal es una de las reservas espirituales de Europa, y en su comida se muestra. El tamboril es allí el rape. Se parece a nuestros arroces caldosos pero con un punto diferente de especias. La receta: Arroz tamboril.

Muhammara

Es una crema o hummus de pimientos asados muy típica de Oriente Medio. Puedes imaginar lo sabrosa que es, además de saludable. Perfecta para picotear o como entrante veraniego. Solo necesitarás un horno o brasa y buenos pimientos rojos, además de las especias. La receta: Muhammara.

Martes 2 de agosto

Salpicón de marisco

Ensalada supernutritiva y muy fresquita. Un regalo del sur español. Con sus pimientos, pulpo, surimi, y mejillones. Con un buen aliño, el salpicón es uno de los reyes de las recetas veraniegas. La receta: Salpicón.

Ajoblanco

No necesita presentación. Una de las cremas frías con más abolengo. Refrescaría hasta un cactus en el desierto. Hablamos de una deliciosa mezcla de almendras y migas de pan para combatir el calor. La receta: Ajoblanco.

Miércoles 3 de agosto

Ensalada pantesca

Una ensalada isleña, italiana, y muy completa. Puro mediterráneo, algo emparentada, por el uso de las patatas, con la ensalada campera. Lleva alcaparras, aceitunas y tiene el punto aromático del orégano. La receta: Pantesca.

Patatas aliñadas

Alimento natural de bares. Tapa de Cádiz, Sanlúcar, Barbate, Huelva... las patatas aliñás son una ensalada típica. Cebolleta, buen aceite de oliva y perejil fresco. Un monumento. La receta: Patatas aliñás.

Jueves 4 de agosto

Ensalada shopska

La ensalada búlgara por excelencia (y en Bulgaria se come muy bien y barato). Parece un gazpacho deconstruido porque lleva los mismos ingredientes pero sin triturarlos. Su secreto está en el queso. Una ensalada con mucho carácter. La receta: Shopska.

Lenguado a la meunière

Dicen que es una receta viejuna, de los setenta y ochenta. Pero esta preparación francesa es una bomba. El lenguado se suma a la suavidad de la mantequilla y al punto ácido de las alcaparras. Se convierte en una cena gourmet. La receta: Lenguado.

Viernes 5 de agosto

Falso pastel de cabracho

Como el cabracho es un pescado bastante caro, puedes hacerlo en falso, utilizando otros ingredientes. Usa merluza y mejillones en escabeche y te saldrá una delicia cercana al original. Un pastel de pescado que está para chuparse los dedos. La receta: Falso pastel de cabracho.

Vichyssoise

Receta maestra de la cocina francesa y refrescante. Una sopa fría que parte del puerro y la patata, del caldo y un punto de mantequilla y crema de leche, que la hace muy suave. Puedes guardarla en la nevera y hacer raciones para varios días. La receta: Vichyssoise.

Sábado 6 de agosto

Gambas al ajillo

Es recurrente en Navidad, pero en verano, con nuestra apetencia sobrenatural de marisco, alegra igualmente las mesas. Sumamente sencillas de preparar, son unas gambas o langostinos fritos con ajillos, perejil, y una guindilla. La receta: Gambas al ajillo.

Pisto con almejas

El pisto aparece en verano como una bomba atómica de sabores. ¿Pero has probado de añadirle unas almejas? Oh, amigo, si no lo has hecho aún, te queda por descubrir el cielo. El punto marino se une a la huerta en este edén. La receta: Pisto con almejas.

Domingo 7 de agosto

Paella valenciana

Presentar la paella valenciana no tiene sentido. Solo decir que es un arroz con carnes, no lleva marisco. Que tiene mucha historia, y auténticos hooligans que velan por su pureza. Sobra decir que está buenísima y que es una de las maravillas del verano siempre que puedas hacerte con una buena paella. La receta: Paella valenciana.

Mejillones con salsa romesco

El mejillón puede acoger todo tipo de preparaciones. Las mezclas con salsa de tomate algo ácidas, como el romesco o la xatonada, le sientan de fábula. Solo tienes que cocer el marisco, que no salga nunca pasado, y añadir la salsa antes de servirlo. La receta: Mejillones con salsa romesco.