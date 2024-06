Receta de patatas con mantequilla de eneldo

Esta es una guarnición típica de las cocinas eslavas: patatas pequeñas, tipo baby, cocidas en agua y untadas en aterciopelada mantequilla de eneldo. Una receta muy sencilla de preparar que es perfecta para acompañar carnes y pescados. Es una forma de salir de las típicas patatas fritas o al horno y de explorar los sabores que triunfan más allá del Rin, en cocinas como la ucraniana.

Necesitarás patatas de tamaño pequeño, que se pelan y cuecen en abundante agua. Si no las encuentras pequeñas, puedes partirlas en trozos. Se usa una porción generosa de mantequilla mezclada con eneldo fresco (si no es fresco, la receta no funcionará del mismo modo y perderá su frescura aromática).

También se añade ajo picado para que resulten más gustosas y fuertes. Recuerda siempre mezclar la mantequilla con las patatas cuando estas estén aún calientes, para que se derrita y se forme la mezcla aromática.

Patatas cocidas con mantequilla de eneldo

Ingredientes 4 personas:

500 gr. de patatas pequeñas (tipo baby)

50 gr. de mantequilla sin sal

2 cucharadas de eneldo fresco picado (o 1 cucharada de eneldo seco)

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

2-3 dientes de ajo finamente picados

Cuece las patatas:

Pela las patatas. Coloca las patatas en una olla grande y cúbrelas con agua fría. Añade una cucharadita de sal al agua. Lleva el agua a ebullición y cocina las patatas hasta que estén tiernas, unos 15-20 minutos, dependiendo del tamaño. Puedes comprobar si están listas pinchándolas con un tenedor; deben estar tiernas pero no deshaciéndose. Escurre bien las patatas y ponlas en un bol.

Prepara la mantequilla de eneldo: